HDZ na izborima nudi sigurnost. A sad ni izbori nisu više sigurni

Plakatima Sigurna Hrvatska HDZ je preplavio Hrvatsku, a Hrvatska nakon dolaska novog vala koronavirusa nije više sigurna kako se braniti od zaraze, hoće li kampanja biti legitimna te hoće li ovih izbora uopće biti.

<p>Prije četiri godine HDZ je obećavao stabilnost.</p><p>Pa smo vidjeli kako je to izgledalo: rušenje jedne koalicije, krpanje druge koalicije, održavanje na vlasti političkom trgovinom, žetončićima i prebjezima, rotiranje kompromitiranih ministara svakih par mjeseci, afere i skandali...</p><p>Sada HDZ obećava Sigurnost.</p><p>A jedino što je sigurno jest - nesigurnost.</p><p>Recimo, nesigurnost oko nove provale koronavirusa u Hrvatsku. Tko je kriv za nove desetine zaraženih? Tko je popustio mjere? Tko provodi testiranja, a tko ne? Je li dovoljno testiranje ili se ide u samoizolaciju? Je li dodir šakama opasan ili je opasno samo rukovanje?</p><p>Ili ljubljenje 15 minuta u zatvorenom prostoru?</p><h2>Nepoštena kampanja</h2><p>I kakva će biti predizborna kampanja? Hoće li kandidati odraditi poštenu kampanju i hoće li birači moći izaći na birališta? I hoće li se, a i to je spomenuto, izbori možda odgoditi?</p><p>Ovo što se posljednjih dana događa oko eksplozije koronavirusa nakon što je HDZ proglasio probjedu i raspisao parlamentarne izbore u direktnoj je suprotnosti sa sigurnošću koju promovira HDZ.</p><p>Jer, sada više ništa nije sigurno.</p><h2>Policajac maneken</h2><p>Naravno, slogan Sigurna Hrvatska sklepan je na ehu migrantske krize, pa je zbog toga Davor Božinović, ministar policije i fascinantno nekarizmatičan političar odjednom osvanuo u kampanji kao glavni maneken HDZ-a, rastegnut po jumbo plakatima i medijima.</p><p>Ali kad se HDZ nabacuje pojmom sigurnosti, onda treba promatrati širu sliku.</p><p>Recimo, sigurnost od pandemije koja ponovno uzima maha. Krizni stožer koji je prije tri mjeseca ulijevao sigurnost, s vremenom je izgubio na kredibilitetu i pretvorio se u stranački klub čija je glavna uloga promovirati HDZ uoči izbora.</p><p>Na početku krize građani su vjerovali stožeru, sada stožer sve više optužuje građane da su sami krivi za porast broj novozaraženih, iako su upravo oni donijeli odluke o otvaranju granica, ukidanju mjera, pozivanju turista, kao što se i teniski turnir u Zadru od promocije Hrvatske pretvorio u svjetsku blamažu.</p><h2>Politika ruši pravila</h2><p>I dok se optužuju građani za neodgovorno ponašanje, članovi stožera, kao i dobar dio vladajućih političara tumara zemljom ne poštujući mjere opreza, ulazeći u gužve, rukujući se sa svima i šaljući poruku kako se zaraze ne treba bojati.</p><p>Dok ne ugrozi zdravlje, turizam i izbore.</p><p>Prije tri mjeseca građanima je bilo jasno kako se valja ponašati. Sada, međutim, ne znamo razliku između Krunoslava Capaka koji zbog dodira sa zaraženima mora ići u samoizolaciju i Andreja Plenkovića kojemu je dovoljno testirati se na koronu i nastaviti kampanju.</p><p>Premijeru je dovoljno biti negativan na koronu.</p><h2>Nesigurna Hrvatska</h2><p>I u svemu tome otvorila se rasprava koju smo očekivali otkako su raspisani izbori: mogu li oni uopće biti održani?</p><p>Stranke otkazuju predizborne skupove, kandidati sa lista odlaze u samoizolaciju, premijer ulazi u žarište koronavirusa i izlazi iz njega netaknut jer nitko nema hrabrosti poslati ga u samoizolaciju, a postavlja se i pitanje hoće li se ljudi usuditi izaći na birališta, ne samo oni iz samoizolacije.</p><p>Parola o sigurnosti pretvorila se u priču o nesigurnosti.</p><p>Kao što to obično s HDZ-om biva.</p>