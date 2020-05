Iza svake teorije zavjere stoji isti princip: 'Neznanje je moć'

U pozadini svake teorije zavjere - ako pođemo od činjenice kako ništa ne postoji samo po sebi, da iza svakog čina, pa i iza teorija zavjere postoji jasna namjera i cilj - stoji jedan te isti princip, onaj orvelovski: "Neznanje je moć." To "neznanje" osnovni je alat svih populista, a današnje vrijeme bi mogli okarakterizirati kao zlatno doba populizma. Tako da bujanje raznih teorija zavjere u posljednje vrijeme ne bi nikoga trebalo čuditi. Kriteriji su sve niži, a sve u skladu s "naobrazbom" prosječnog "konzumenta" teorija zavjere. Međutim, zanimljiva je jedna druga stvar: stare, "klasične" teorije, bez obzira koliko nakaradne i nevjerojatne bile, imaju glavu i rep, dok to kod ovih novih, što nastaju oko nas u realnom vremenu, nije slučaj. Ove prve, "klasične", po "formi", pa i nastanku, neodoljivo podsjećaju na mitove, dok su "nove" najčešće nastavak fake newsa "drugim sredstvima", na jedan mnogo dublji i pogubniji način, uključujući tu i elemente religijskog.

Najzanimljivije dvije "teorije" koje su se pojavile u posljednje vrijeme su ona o Billu Gatesu i štetnom utjecaju mobilnih 5G mreža koje se pokušavaju čak i dovesti u uzročno-posljedičnu vezu, iako se radi o dvije potpuno autonomne teorije zavjere. U prvom nastavku bit će riječ o teorijama koje se vežu za Zakladu Billa i Melinde Gates, odnosno Billa Gatesa, koji nije odabran slučajno: "težina mete" izravno je proporcionalna "rejtingu" teorije. Gates je u tom slučaju idealna meta, planetarno poznata osoba koji je svojim DOS-om pokrenuo informatičku revoluciju koja je u najvećoj mjeri oblikovala svijet kakav danas poznajemo, pa i svijet financijskog kapitala i svemoćne kontrole koja nas je uvela u eru Velikog Brata. Drugo, što je možda čak i važnije, u čemu bi možda trebalo tražiti prave razloge nastanku "teorija" o Billu Gatesu je to što je on neka vrsta neoliberalnog odmetnika, koji je napustio Microsoft koji je osnovao i posvetio se filantropskom i humanitarnom radu, uglavnom u zemljama Trećeg svijeta. Gates je, ukratko, neka vrsta nedodirljivog Juliana Assangea ili Edwarda Snowdena, s kojim se nije moguće obračunati represivnim metodama.

Geneza svih teroija zavjere je u strahu, najpogubnijem virusu čovječanstva

Bill i Melinda Gates svojim filantropskim djelovanjem pokušavaju suzbiti razne epidemije širom siromašnog svijeta i smanjiti golemi jaz između bogatih i siromašnih, bez oslanjanja na bilo kakvu ideologiju. Njihovo polje djelovanja je uglavnom tamo gdje to farmaceutskoj industriji u ovom trenutku nije profitabilno, što ne znači da to golemo potencijalno tržište nije pod njihovim monitoringom, te da Gates svojim djelovanjem ruši njegov potencijal. Gates je još prije nekoliko godina govorio o opasnosti koja čovječanstvu prijeti od epidemija. Aktualna pandemija koronavirusa kao da je nastala po scenariju iz Gatesovih noćnih mora.

Najčešće optužbe protiv Billa Gatesa su one da on svojom Zakladom želi utjecati na depopulaciju planeta, iako on zapravo čini suprotno od toga. Čak ga pojedini "teoretičari" stoga nazivaju eugeničarom. Zanimljiv je kenijski slučaj iz 2014. godine. Kenijska Katolička crkva optužila je Gatesovu Zakladu da cjepivo protiv tetanusa koje je Zaklada donirala uzrokuje sterilnost kenijskih djevojčica i žena. Osim protiv Billa Gatesa, Crkva je pokrenula tada i hajku protiv Svjetske zdravstvene organizacije, iako su optužbe bile apsolutno neosnovane i neutemeljene.

Pojavom pandemije koronavirusa, koja je rezultirala i time da ustrašeni građani razvijaju poseban senzibilitet prema cjepivima, Gates se našao na udaru sve agresivnijih antivakserskih "aktivista". Najprije su se pojavile "glasine" o povezanosti Billa Gatesa s teorijama zavjere povezanih s uvođenjem mobilne 5G mreže. Pošto se radi o "kapitalcu", tu su svoju priliku vidjeli i antivakseri, da se i oni dočepaju svog komadića plijena. Tako je Robert F. Kennedy, istaknuti pripadnik američkog antivakserskog pokreta, pokrenuo peticiju kojom je zatražio od Bijele kuće istragu protiv Zaklade Billa i Melinde Gates zbog "nesavjesnog liječenja i zločina protiv čovječnosti". Kennedy je uspio prikupiti 450 tisuća potpisa, što je vrlo važno, jer Bijela kuća mora službeno odgovoriti na svaku peticiju koja prikupi sto tisuća potpisa. A nije mala stvar prikupiti za kratko vrijeme na jednom mjestu 450 tisuća ljudi, što bi danas rijetkima uspjelo. U peticiji je pobrojan cijeli niz suludih teza kojima se Gates povezuje s pojavom koronavirusa, s ciljem depopulacije planeta. Odnosno, nije čovječanstvu tolika prijetnja koronavirus, koliko pronalazak cjepiva, putem kojega se ljude želi "čipirati". Dakle, jedna grupacija koja je upravo posredstvom mobilnih mreža i interneta, i Gatesova Microsofta, dobila pravo "građanstva", sada sječe granu na kojoj sjedi. Svi ti ljudi ostavili su, pretpostavljam, toliko digitalnih tragova po društvenim mrežama i internetskim brbljaonicama, da nema potrebe za bilo kakvim "čipiranjem". I koga to u današnjem svijetu treba "čipirati"? Tko je to toliko važan? U ovoj teoriji zavjere pored paranoje - jer u strahu, najpogubnijem virusu čovječanstva, treba tražiti genezu svih teorija zavjere - postoji i velika doza narcizma.

Foto: Thomas Peter/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pogledajmo tko su neki od promotora antivakserske "teorije" na ovim prostorima. Dvojica najvidljivijih u ovom trenutku su Dejan Lovren i Novak Đoković, a tu je i Tony Cetinski, u ovom trenutku vjerojatno najveća antivakserska balkanska "zvijezda", neka vrsta hrvatske Jelene Karleuše koja je do pojave ospica bila najagilnija antivakserska "aktivistkinja" u Srbiji. Koji su njihovi motivi? Po mojemu mišljenju oni su banalni. Radi se o osobama koje su se u vrijeme pandemije najednom našle u drugom planu, u medijskom mraku na koji se nisu navikli, što je na njihov ego djelovalo pogubno. Njihov "aktivizam" je samo jedan očajnički pokušaj da ponovo iziđu na svjetla pozornice, bez obzira što na taj način devalviraju sve ono što su na sportskom ili kakvom drugom planu prethodno postigli, pretvarajući se time u svojevrsne redikule.

Dakle, pored straha, tu je još jedan važan motiv zbog kojeg nastaju teorije zavjere, sličan onom Lovrenovu i Đokovićevu: davanja samima sebi na važnosti. Eto, ja sam tolika faca, da i jedan Bill Gates gleda da mi naudi, da me "čipira" i kontrolira. Jaki smo i veliki u vlastitim očima otprilike onoliko koliko su to naši neprijatelji ili "neprijatelji". To je onaj moment u kojem se žaba napinje poprimiti veličinu slona.

Kome svaka teorija zavjere najviše ide u prilog?

Gdje sve te silne zavjere nastaju? Bilo bi zanimljivo istražiti tko je "nulti pacijent" za svaku od njih. Gdje bi nas to odvelo? Kad istražite sve mogućnosti, kaže na jednom mjestu Doyleov Sherlock Holmes, izaberete onu najlogičniju bez obzira koliko nevjerojatno djelovala. Pa, evo, najbolje je, možda, o teorijama zavjere pisati na sličan način, konstrukcijama neke vrste teorija zavjere. Kome odgovara pandemija ljudske gluposti i neobaviještenosti, sijanje straha i paranoje? Pa raznoraznim centrima moći koji sav svoj "uspjeh" mogu zahvaliti manipulaciji. Nastaje li onda većina teorija zavjere u tim misterioznim centrima moći? Tu treba krenuti jednim obrnutim putem, Sherlock Holmesovom logikom. Kome svaka od teorija zavjere najviše ide u prilog? Na žalost, kod nekih teorija ovaj princip nije moguće primijeniti. To se, na primjer, odnosi i na onu najaktualniju teoriju danas, onu o štetnosti cijepljenja. Kome ona ide u prilog? Antivakseri, zapravo, "teorijama" o Billu Gatesu podržavaju svoje prave "neprijatelje", farmaceutsku industriju koja ih "ubija" zbog vlastita profita. Oni u ovom slučaju nisu "nulti pacijenti", već prije korisni idioti.

Hajde da taj princip primijenimo na postojeće "teorije" o Billu Gatesu koje su pandemijom korona virusa samo dobile dodatni vjetar u leđa i neke nove elemente. Kome one ide u prilog? Vjerujem kako ovo ima dublju pozadinu. Bill Gates svojim humanitarnim radom i donacijama širom Afrike, vjerojatno je navukao na sebe bijes autističnih neoliberalnih ideologa, svijeta u kojemu je svaka vrsta solidarnosti i humanizma subverzija prvog reda.

To nije jedini Gatesov grijeh: on je, također, svojim djelovanjem stvorio svojevrsni filantropski pokret, u koji se uključio i Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. (Prema listi časopisa Forbes, Buffet je treći na listi najbogatijih ljudi na svijetu.) Tu treba, čini mi se, tražiti glavne razloge nastanku teorija zavjera koje se vežu za Gatesa. U početku, kada je Gates započeo sa svojom Zakladom pojavio se cijeli niz fake news članaka koji su "dokazivali" kako Gates svojim humanizmom zapravo zarađuje, a koji su onda metastazirali u teorije zavjere. Povod je, ne samo u ovom slučaju, najčešće banalan. Može li se cijeli "slučaj Gates" svesti na to da se Bill Gates zapravo probudio jednog dana u svom krevetu s glavom omiljenog konja na jastuku?