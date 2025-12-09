Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančicu Pahor (43) mnoge i danas pamte kao jednu od najljepših žena Hrvatske - Miss Turizma 2000. godine i pratilja Miss turizma svijeta. Ne, iza te titule krije se daleko više od ljepote. Ivančica je žena koja je svoj život izgradila sama, upornošću, radom i neiscrpnom voljom. Nakon uspjeha u manekenstvu, povukla se iz javnosti i posvetila studiju povijesti umjetnosti, a prije gotovo dva desetljeća pokrenula je vlastitu tvrtku za izradu ručno rađenog dizajnerskog nakita, danas najvećeg proizvođača bižuterije u Hrvatskoj - rezultat njezina talenta, vizije i nevjerojatne upornosti.

Iza uspješne poduzetnice stoji i njezina najvažnija uloga, ona samohrane majke. Ivančica je iz rodnog Martijanca prije 30 godina otišla u Zagreb, a onda se u jednom trenutku našla sama, s malim djetetom u naručju.

- Bila sam bez ičega, s malim djetetom u rukama. Borila sam se za golu egzistenciju - priznala je svojedoban život prije poduzetničkog uspjeha.

ARHIVA - Bol: Casino Zlatni rat otvorila Vlatka Pokos zavrtjevši prvu kuglicu na ruletu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Godinama je vodila pravnu bitku za alimentaciju, a najviše joj je u životu pomogla majka, za koju kaže da je "žena plemenita i dobra srca". A baš ta majka, kć i Una i brat danas su stupovi njezine najveće bitke do sada - bitke za život. Naime, prije nekoliko mjeseci Ivančići je nažalost dijagnosticiran karcinom.

- Godinama sam osjećala da nešto nije u redu, zdravstveni problemi koji su se postupno pogoršali: oticanje i zadržavanje vode po cijelom tijelu, kroničan umor, učestalo crvenilo i osip, te gotovo potpuna ukočenost lijevog dijela vratne kralježnice. Ne jednom sam završila na hitnoj službi; infuzija, kratko promatranje i povratak kući bez konkretnih odgovora. Liječnici su često bili brižni, ali nalazi nisu otkrivali uzrok mojih tegoba i iscrpljenosti. Sve dok se u rujnu nije pojavila velika kvrga na vratima. Niz pretragu završio je rečenicom koja mijenja sve: "Imate rak" - započinje svoju tužnu priču Ivančica, koja u svojoj borbi još jednom, vlastitim izazovima želi pružiti podršku ženama koje prolaze kroz istu ili sličnu borbu.

Foto: Privatni album

I u trenutku kad je čula tešku dijagnozu, ova hrabra žena koja je sve u životu podredila svojoj kćeri i bližnjima, nije pomislila na sebe.

- Prva misao bila je: Kako ću to reći Uni? - prisjeća se slomljenim glasom.

Una, njezina prekrasna, zrela i topla kći, s kojom je proputovala pola svijeta, njezin je najveći oslonac, ali i razlog zbog kojeg osjeća najveći strah. Uslijedilo je teško i iscrpljujuće liječenje. Kemoterapije traju i po deset sati. Neke od njih srušile su joj leukocite na toliko nisku razinu da se jedva mogla ustati iz kreveta.

- Ima dana kad glavobolju ne mogu podnijeti ni s najjačim lijekovima. Nekad me obuzme tuga, osjećaj da više ne mogu. A onda se sjetim zašto se borim. Tuga i fizička slabost često idu ruku pod ruku s osjećajem bespomoćnosti, osjetim kao da je svijet stao, no onda se sjetim zašto se borim - priča iskreno.

Foto: Privatni album

U Rebru, gdje se liječi, dodaje, vidi ljude s još težim dijagnozama, no tamo nema žaljenja ni kuknjave ni prigovaranja, samo tišina, međusobna potpora, nada, tiho zajedništvo i zahvalnost na svakoj novoj prilici.

U život joj je bolest unijela i nove rituale - stroži režim prehrane. više zelenog povrća (osobito brokule), svježe prešane prirodne sokove, čaj od korijena maslačka, dodatke za imunitet, pa čak i "hladnu kapu" koju je unajmila iz Engleske u pokušaju da spasi opadanje kose.

- Taj proces je zatražen i teško je reći hoće li djelovati i možda ću ga svejedno izgubiti. Mnoge žene u mojoj situaciji kažu da je to trenutak koji su najteže podnijele, ali prihvaćamo kako Bog odluči - kaže hrabra lavica ističući kako su zbog niskih leukocita lijekovi i prehrana presudni.

Foto: Privatni album

Najviše ju, kaže, boli što zbog nje pate one koje najviše voli. Majka od 72 godine radi dvanaest sati dnevno kako bi održala kuću i posao. Brat skače gdje god treba. A njezina Una, zbog koje srce najjače kuca, propušta predavanje kako bi bila uz nju.

- Umjesto da uživa u zasluženoj mirovini, moja majka neumorno radi preko kako bi održala posao i kućanstvo. Brat je često na terenu. Kad imam kemoterapije moja kći Una zbog mene propušta predavanja; mama navečer dolazi iz Varaždina da provede noć uz mene i ujutro se vraća natrag na posao. To je ono što me najviše pogađa, ne toliko moja bolest, koliko to što vidim kad moji najmiliji pate i koliko žrtve podnose da bi mi se olakšali. Molitva je ono što nas drži i spaja - iskrena je Ivančica koja se uz sve izazove koje bolest nosi, suočava s vođenjem posla kojeg je doslovno gradila 'od nule', na suzama i trudu cijele obitelji, koju sada održava zahvaljujući nadljudskom naporu njezinih najbližih. Jer računi i odgovornosti ne pitaju za bolest i ne čekaju.

Foto: Privatni album

Ipak, usred svega toga, Ivančica je pronašla izvor snage - vjeru. Kaže da ju je upravo ona naučila oprostiti, pustiti i krenuti dalje. Kada je javno ispričala svoju priču, otvorila je vrata tisućama poruka podrške. Ljudi na TikToku, žene koje prolaze kroz isto, neznanci koji joj šalju riječi utjehe - svi oni postali su dio njezine borbe.

- Iako imam puno podrške u prijateljima, djelatnicama, poznanicima, u sebi imam onaj stari ponos da ne volim tražiti pomoć. A opet, golema količina poruka podrške koju sam dobila nakon što sam svoju priču podijelila na društvenim mrežama pokazala mi je drugu stranu: zajednica zna pružiti ruku kad je najpotrebnija. Ljudi mi šalju tisuće poruka; mnoga dijele vlastita iskustva, savjete, rastuće zajedništvo i suosjećanje - ističe hrabra žena.

I zato je odlučila podijeliti svoju priču.

- Bolest nije sramota. I nije kraj. Ona je teška i brutalna, ali i prilika da se povežemo, da pružimo ruku jedni drugima. Ako moj put pomogne samo jednoj osobi da se ne osjeća sama, već sam učinila mnogo - zaključuje Ivančica, žena čije je srce veće od svih titula koje je ikada osvojila.

Foto: Privatni album