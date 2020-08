Kako je Capak prkosno objavio rat Austriji i Italiji oko korone...

"Podsjećam da ljeto brzo prolazi i skijanje će opet, pa će oni zvati ljude da dođu, a mi ćemo imati situaciju da propišemo mjere", zaprijetio je ravnatelj HZJZ-a zemljama koje skraćuju boravak turista u Hrvatskoj.

<p>Krunoslav Capak izvukao je sablju iz korica, zajahao svog dorata i objavio rat Austriji i Italiji.</p><p>Komentirajući odluku vlada tih dviju zemalja da svoje sugrađane pozovu da se vrate s ljetovanja u Hrvatskoj, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prkosno je poručio: "Podsjetio bih da smo na početku epidemije mi imali veliki uvoz iz skijališta u Austriji i Italiji i podsjećam da ljeto brzo prolazi i skijanje će opet, pa će oni zvati ljude da dođu, a mi ćemo imati situaciju da propišemo mjere". </p><p>"Ništa nije nemoguće", zaprijetio je Capak na RTL televiziji, "sve se može promijeniti".</p><p>I tako, jedan od čelnih ljudi hrvatskog Nacionalnog stožera civilne zaštite započeo je rat oko korone. </p><p>Austrija i Italija opstruiraju hrvatski turizam, pa će Capak onda opstruirati i austrijski i talijanski. Iako će, zapravo, opstruirati odlazak hrvatskih građana na skijanje, kao što Austrija i Italija zapravo opstruiraju boravak svojih građana na godišnjem odmoru u zemlji u kojoj je zaraza puštena s lanca, a sve u svrhu spasa hrvatskog turizma.</p><p>Kako je Capaku takvo nešto uopće palo na pamet?</p><h2>Neka Hrvatska šuti</h2><p>Prvo, pravo je Austrije i Italije, bez obzira na motive o kojima se itekako može raspravljati, da donose odluke za koje smatraju da će im pomoći u zaštiti zdravlja njihovih građana, u zaštiti javnog zdravlja u tim zemljama, kao što je i legitimno da žele zaštititi i ekonomiju svojih zemalja. Pobrinuti se da njihovi građani troše svoj novac u tim zemljama, a ne u Hrvatskoj.</p><p>To je njihovo legitimno pravo.</p><p>A Hrvatska na sve to ne može ništa reći.</p><p>Jer, Hrvatska je, na čelu sa stožerom i Vladom koja njime upravlja, u jeku zaraze donosila političke odluke kojima je direktno ugrožavala javno zdravlje ili ignorirala upozorenja struke.</p><p>Korona je padala u drugi plan kad su se dovršavali izbori u HDZ-u i kad su se raspisivali parlamentarni izbori kako bi HDZ pobijedio na valu "pobjede nad koronom". </p><h2>Ovisni o turizmu</h2><p>Hrvatska je otvorila granice glasačima iz BiH, koji su podebljali pobjedu HDZ-a, kao što je neselektivno otvorila granice turistima, kako bi spasila ekonomiju bolesno ovisnu o turizmu.</p><p>Pandemija je padala u drugi plan kad je trebalo održati procesije na Hvaru ili Sinju. Popuštalo se pred pritiscima za održavanje vjenčanja i otvaranje noćnih klubova, kao što je i Vili Beroš popustio pred Ninom Badrić koja je trebala biti u samoizolaciji ili je Andrej Plenković popustio pred zaraženim ramenom Novaka Đokovića.</p><p>Hrvatska je, uglavnom, politizirala oko korone kako god je stigla. U svrhu spašavanja Plenkovića ili HDZ-a ili turizma ili ekonomije.</p><p>Sad to isto rade Austrija i Italija. Kojima Capak najavljuje rat.</p><p>Oni nama uzimaju kupače, mi ćemo njima uzeti skijaše.</p><h2>Iritantne odluke</h2><p>Potezi austrijske i talijanske vlade mogu nas ljutiti, nervirati ili iritirati, ali takve kalkulacije proširile su se u mnogim europskim zemljama. Nizozemska nam se osvećuje stavljanjem na crvenu listu zbog političkih razloga koji vuku korijen u natezanjima oko EU raspodjele pomoći u vezi korone.</p><p>I realno, Hrvatska je zemlja koja malo testira, koja slabo zaustavlja širenje zaraze, koja bilježi rast novozaraženih na mnogim žarištima, koja politiku i ekonomijju pretpostavlja borbi protiv pandemije. Pa će tako raditi i druge zemlje.</p><p>A Capak, da se vratimo na njega, nije osoba koja bi trebala ovako prijetiti i politizirati. On je stručnjak, a ne političar i ovakve prijetnje može izricati samo Andrej Plenković. Čija politika ionako rukovodi radom stožera i u čijem interesu stožer provodi političke odluke.</p><h2>Kažnjava Hrvate</h2><p>Eventualnim osvetničkim stavljanjem Austrije i Italije na crvenu listu u sezoni skijanja - što realno nije isključeno, čak i bez ove prijetnje - Capak će kazniti mnoge hrvatske građane, ali i svoje kolege liječnike koji pohode skijališta i koji su u prvom valu čak i donosili zarazu u Hrvatsku. Što će oni reći na Capakove prijetnje?</p><p>I što će reći HDZ-ovci koji bi išli na skijanje?</p><p>Kome se, realno, Capak prijeti: Austrijancima i Talijanima ili možda ipak Hrvatima?</p><p>Zanimljivo će biti vidjeti kako će austrijski i talijanski, pa i slovenski, građani reagirati prema svojim vladama koje su ih zakinule za godišnji odmor i stajala hrpu novaca. Hoće li im se osvetiti na biralištima?</p><p>I hoće li se hrvatski građani osvetiti Plenkoviću, ako se isto ponovi ove zime?</p><h2>Neka brine o zdravlju</h2><p>Ovakva vrsta korona-rata nikome ne koristi, a još manje bi trebala dominirati razmišljanjem Krunoslava Capaka. On je tu da brine za hrvatske građane, a ne da prijeti stranim državama.</p><p>I kad već brine, neka ne brine samo o skijanjima u inozemstvu, već i o domaćim procesijama, svadbama, noćnim klubovima, političkim događanjima, jer i to su bojna polja zaštite hrvatskog javnog zdravstva i zdravlja hrvatskih građana. </p><p>A taj domaći rat mu izmiče iz ruku. </p><p> </p>