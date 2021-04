Hrvatska država nije u stanju organizirati cijepljenje protiv korone, ona ne zna i ne može obaviti jednu, u suštini, vrlo jednostavnu operaciju, masivnu i masovnu, ali s preciznim ciljem. Činilo se neko vrijeme da se cijepljenje teško i usporeno provodi zbog toga što nam nedostaje cjepiva, zbog ograničavajućih mehanizama Europske unije ili manipulacija farmaceutske industrije. No sve su to danas samo alibiji za jedan kriminalno loše vođen posao. Posao o kojem ovisi zdravlje cijele nacije.

I još je jedan alibi kojim se vladajući žele opravdati za ovu logističku i zdravstvenu katastrofu velika obmana. To je teza da mnogo ljudi odbija ili odustaje od cijepljenja, pa da je zato procijepljenost tako niska.

No ti bijedni izgovori padaju u vodu kad se čuju žalopojke svih onih koji se doista žele cijepiti, koji imaju i više od 80 godina, koji možda ispunjavaju i kriterije za neku od rizičnih skupina, a nitko ih na cijepljenje nije zvao. Trenutačno je u zemlji samo 38,6 posto onih koji su stariji od 65 godina, a primili su prvo cjepivo. Takvih koji su primili obje doze, dakle imaju ozbiljnu zaštitu, samo je 6,6 posto! Zagrepčani koji su u ponedjeljak dobili poziv da u 10 ujutro dođu na cijepljenje naišli su na zatvorena vrata Velesajma. Iz Zavoda za javno zdravstvo pravdaju se da su obavijestili liječnike obiteljske medicine o promjeni termina, da će cijepljenje početi tek u 14, ali oni nisu javili pacijentima.

To je sve skupa velika Plenkovićeva sramota, baš kao što je sramotan bio početak kampanje cijepljenja u kojoj su prvi na red dolazili oni sa stranačkim iskaznicama, u kojima su kriteriji bili politički, kumski i obiteljski, a ne zdravstveni.

To skandalozno, ali nekažnjeno cijepljenje preko reda, ponekad tajno, a ponekad besramno i javno, bilo je puko ismijavanje naroda kojim su se ljudi bacali u još veću apatiju i beznađe, dovodili do očaja u kojem je, posve sigurno, bilo i onih koji su tad od cijepljenja odlučili odustati.

S druge strane, cijepljenje protiv korone u Srbiji je Vučić pretvorio u svoj politički projekt, on je imao ozbiljnu prednost kad je, bez vanjskih prepreka, cjepivo mogao nabaviti iz Kine ili Rusije, ali Srbi su i s većom količinom cjepiva, većom državom i većim brojem stanovnika brže i učinkovitije organizirali cijelu kampanju, cijepili mnogo više svojih, pa i hrvatskih državljana! Online prijave su organizirali preko svog servisa eUprava (pandan našem e-Građani, ali neusporedivo pregledniji i učinkovitiji). S druge strane, mi smo ministrovu pajdašu dali milijune za amatersku online stranicu kakvu svatko može kupiti za pedesetak dolara.