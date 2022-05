Kakva je ovo država? Premijer zove DORH s ljubaznom molbom

Premijer Andrej Plenković želio se pokazati kao zaštitnik nezavisnosti DORH-a i Uskoka, ali je javno pokazao da upravo on ima utjecaj na njih. I što je najstrašnije, on to uopće ne vidi kao nešto nedemokratski i neprihvatljivo. Nazvati šeficu DORH-a Zlatu Hrvoj Šipek, koja je nadređena i Uskoku, njemu je, očito, kao reći dobar dan.