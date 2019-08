Kuščeviću skidaju imunitet. Pa kako to nije Plenkijev problem?

U tjednu kad je Ivica Kirin, bivši ministar unutarnjih poslova i aktualni gradonačelnik Virovitice, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno oslobođen u aferi Fimi media, DORH je zatražio skidanje saborskog imuniteta Lovri Kuščeviću.

Možda je to značajna vijest. A možda se ne treba previše zanositi.

Možda za desetak godina saznamo da je Kuščević ipak na koncu oslobođen na sudu, i to dok se hrvatsko pravosuđe bude bavilo nekim novim političarima.

I tako ukrug i bez sretnog svršetka.

U tjednu kad je Kirin oslobođen zbog nedostatka dokaza u aferi u kojoj je optužen da je izvlačio novac iz MUP-a, Uskok je također objavio da provodi izvide u slučajevima ostalih ministara koji su zadnjom rekonstrukcijom izbačeni iz Vlade.

Što bi tu moglo poći po krivu?

"Papir po papir"

Dakle, ministar kojeg je premijer Andrej Plenković zdušno branio, tvrdio da je s njim "prošao sve papir po papir" te zaključio kako "ne treba dovoditi u pitanje Kuščevićev politički i ljudski integritet", ipak se našao na meti pravosuđa.

Je li to dobra vijest i za koga je to zapravo dobra vijest, vidjet će se za nekoliko godina.

Zasad ostaje pitanje bi li DORH krenuo u pohod na Kuščevića da je ostao u Vladi. Odnosno, je li Plenković zamolio Kuščevića da ode iz Vlade jer je saznao da ga Uskok istražuje?

Iskustvo nas uči da je skidanje imuniteta u ovoj zemlji odavno postala mala vijest za političare, sve je manja vijest za javnost koja sluša o istragama, ali ne i o presudama, no zato bi trebala bi biti velika vijest za aktualnu politiku.

Konkretno, za Andreja Plenkovića.

Na jučerašnje pitanje novinara osjeća li se izigranim od strane Kuščevića, Plenković je odbrusio: "Vidjet ćemo".

"To je bilo još prije"

Ako je ipak izigran, to je samo zato što se upustio u vlastito procjenjivanje i arbitriranje o grijesima svog ministra, postavljajući se u poziciju autoriteta koji će mjerodavno ocijeniti o kakvoj razini grijeha se radi. Sjećate se one njegove izjave "To je bilo još prije"? Sada bi mu se trebala obiti o glavu.

Lovro Kuščević nije bio samo važna osoba u Plenkovićevoj Vladi i HDZ-u, ministar uprave i politički tajnik, već je bio premijerova akvizicija i čovjek za najvažnije zadatke, kao što je prebrojavanje referenduma ili kastriranje Povjerenstva za spriječavanje sukoba interesa.

Još gore, Plenković je Kuščevića gorljivo branio dok su inkriminirajući podaci o ministrovim malverzacijama postojano kuljali u medije.

Branio je i sve druge ministre koji su se sada našli pod istragom Uskoka.

Na kraju, Plenković je njihovim "rekonstruiranjem" iz Vlade uspio podići vlastiti i rejting HDZ-a, oslobodivši se aferaškog balasta i nastavljajući dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Iako je premijer, zajedno sa svojim ministrima, zapravo kopao jamu u koju bi i sam trebao upasti.

Žrtva obmane

Postavio je Kuščevića, promovirao je Kuščevića, branio je Kuščevića, opravdavao ga i amnestirao, na kraju ga nije ni smijenio, već je čekao njegovu ostavku, a sada se ponaša kao da je upravo on bio veliki borac protiv korupcije, a možda čak i nevina žrtva Kuščevićeve obmane.

Bivšem ministru i saborskom zastupniku skidaju imunitet, a premijer se ponaša kao da on s tim nema nikakve veze.

I tako smo od one Plenkovićeve presice s Dinkom Cvitanom u aferi Dnevnice došli do toga da Plenković tvrdi kako nema apsolutno nikakve veze s aferama i postupcima protiv svojih ministara.

Osim kad ih je zdušno branio i štitio.

Opet, nije to ništa neobično ako se uzme u obzir činjenica da Plenković koalira s Milanom Bandićem, čuvarom "žetončića" pod optužnicama.

Politička odgovornost?

I opet, sve to ne mora značiti ništa u zemlji koja je jedva dovršila par antikorupcijskih pravosudnih procesa protiv političara i u kojoj ljudi s optužnicama drmaju politikom.

Negdje na početku premijerskog mandata Plenković se pohvalio da "zna sve što se događa u Vladi". Sada ispada da nije znao ništa. Ili se pravio da zna svašta kad je suvereno opravdavao svoje ministre. Ili je znao sve, ali se riješio kontaminiranih ministara tek kad je njemu dogorjelo do nokata.

U svakom slučaju, gotovo je nevjerojatno da jedan premijer može preživjeti tolike afere svojih ministara i da politički ostane netaknut. Od Martine Dalića i Borgovaca do ove "fantastične četvorke" na čelu s Kuščevićem.

Osim, naravno, u Hrvatskoj.

