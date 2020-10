Lubenice su bile upozorenje. Božinović bi morao dati ostavku

Bio je ovo prvi oružani napad na Banske dvore od raketiranja 1991. godine. Nakon incidenta s lubenicama Plenković je dao nalog MUP-u da osigura Banske dvore. Sada je stradao policajac, ali moglo je biti još gore.

<p>Bio je ovo prvi oružani napad na Banske dvore još od raketiranja JNA zrakoplova 1991. godine. I to gotovo na samu godišnjicu tog napada.</p><p>Trideset godina Hrvatska nije doživjela ovakav udar na sjedište Vlade.</p><p>Unatoč tome, ne može se reći da nije bila na vrijeme upozorena. Prije mjesec dana eurozastupnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić dovezao je kombi pred vrata Banskih dvora i pred dvojicom pripadnika osiguranja počeo iskrcavati gomile lubenica, u znak prosvjeda.</p><p>Lubenice su brzo počišćene, ali upozorenje očito nije primljeno ozbiljno.</p><p>Premijer Andrej Plenković tada je naglasio da je "umjesto lubenica moglo biti istovareno nešto opasno", te "zamolio" ministra unutarnjih poslova Davoru Božinoviću da "MUP napravi plan sigurnosti prostora ispred Vlade jer ovo je moglo biti nešto drugo osim lubenica".</p><h2>Gdje je osiguranje?</h2><p>"Demokracija da, ali što se tiče sigurnosti, ponašat ćemo se kao i sve druge zemlje jer ovoga baš i nema drugdje", rekao je Plenković 10. rujna.</p><p>Mjesec dana kasnije zgrada Banskih dvora i pripadnik osiguranja našli su se pod rafalnom paljbom iz kalašnjikova. </p><p>Što je policija radila tih mjesec dana? </p><p>Mediji su nakon famoznih lubenica kontaktirali brojne stručnjake, pa i same pripadnike policijskog vrha, o tome što bi trebalo učiniti u vezi osiguranja Banjskih dvora. Svi su bili suglasni da se promet preko Markova trga treba onemogućiti i ograničiti, postaviti zapreke i prepreke.</p><p>Uključio se čak i predsjednik Zoran Milanović. "Svatko može doći preko Ćirilometodske gdje svako vozilo 24 sata dnevno može doći pred Ured premijera, istovariti ugljen, stajsko gnojivo i bombu", rekao je tada.</p><p>No ovoga puta pred Banske dvore nije došao kombi s lubenicama, kao što nisu došli JNA MiG-ovi s raketama, već čovjek s automatom u kolicima. Izvadio kalašnjikov i počeo pucati.</p><h2>Božinović ostavka</h2><p>Osiguranje je, međutim, bilo isto kao i prije mjesec dana. Ministar Božinović nije izvršio nalog (ili "zamolbu") premijera Plenkovića da se Banski dvori bolje osiguraju.</p><p>Moglo je proći puno gore: mogli su pred Vladom biti novinari i ministri, kako se obično uzimaju izjave, mogao je prolaziti premijer prema Hrvatskom saboru, mogli su biti slučajni prolaznici...</p><p>Ovo bi se moglo karakterizirati kao teroristički napad.</p><p>Milanović je nedavno objasnio kako premijerski ured ima jaku antiterorističku zaštitu, što je napravljeno u njegovu mandatu.</p><p>Međutim, nitko očito nije ozbiljno shvatio osiguranje ispred zgrade, kao i osiguranje od prolaznika, ne samo od vozila.</p><p>I premda je Hrvatska, kako je to jutros požurio poručiti i potpredsjednik Vlade Tomo Medved, "sigurna zemlja", i premda je Markov trg kao sjedište hrvatske vlasti otvoren za sve građane, incident s lubenicama poslužio je kao upozorenje - a tko zna, napadaču možda i kao inspiracija - da bi moglo doći do ozbiljnijeg napada.</p><p>I to se jutros dogodilo.</p><p>Hoće li se ovaj incident i ranjavanje policajca shvatiti dovoljno ozbiljno?</p>