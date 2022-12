Nije bitno koji smo na SP-u, bitno je da smo pokazali kako smo svjetski prvaci po znanju

To je ta Hrvatska, naša Hrvatska, to su naši briljantni "vatreni", to su naši dečki. Kad ih otpisuju, oni pokažu pravu snagu, pa makar to bili oni najveći. Vidjeli ste sve na ekranu, vidjeli smo naše velike igre i velike igrače, od kojih namjerno nećemo nikoga izdvajati, vidjeli ste nepobjedivost naših momaka, vidjeli ste i bili ponosni što je to naša - hrvatska reprezentacija. Oborena je gledanost naših utakmica i jedna je od najvećih u povijesti HTV-a te, naravno, svih televizija. Narod je sretan zbog nas i svijetu smo pokazali tko smo, da je mala Hrvatska velika u pobjedama. Čestitke HTV-u, od reportera do gostiju u studiju, o čemu više na kraju prvenstva. Sve naše dalekovidnice odlično rade posao, od javljanja iz Dohe, prezentacije raspoloženja širom zemlje, navijanje, radost, veselje, prekrasno je gledati te ljude, posebno mlade djevojke i dečke kako zdušno navijaju, kako svi do jednoga pripadaju svojoj Hrvatskoj. Nije bitno koji ćemo biti, već smo među prva četiri, bitno je da smo pokazali kako smo već sad svjetski prvaci po znanju, po izboru nevjerojatno velikog broja fenomenalnih igrača, da smo kao ekipa jači od bilo koga. I još nešto vrlo važno - kad povremeno čujemo kritike mladoj generaciji koliko pripada Hrvatskoj, onda pogledajte snimke tih mladih od 15, 16 ili 18 godina, pogledajte kako oni, a i oni stariji, pokazuju na emotivan način svoju ljubav i pripadanje Lijepoj Našoj. Nogomet je bez konkurencije vladao ovih dana ekranima.