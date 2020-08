Noćna mora se vratila: opet pad BDP-a, korupcijske afere, INA i MOL, kao i nedodirljivi premijer

Vratila se Sanaderova noćna mora. Sve ono što smo proživljavali u drugom Sanaderovu mandatu sada se ponavlja. Ekonomska kriza, korupcijska hobotnica HDZ-a, slom gospodarstva, premijer s manjinama.

<p>Premijer je uvjerljivo osvojio drugi mandat. Oporba je u rasulu. BDP se stropoštao. Javnost se zabavlja korupcijskim aferama. Uskok kopa po vladajućoj garnituri. Nacionalne manjine drže leđa premijeru. INA je glavni uteg Vladi. Radikalna desnica brusi noževe.</p><p>Gdje smo sve ovo već vidjeli?</p><p>Ah, da, u drugom mandatu Ive Sanadera.</p><p>Sličnosti su zastrašujuće, okolnosti u kojima je Andrej Plenković započeo svoj drugi mandat neodoljivo podsjećaju na situaciju u kojoj se našao Sanaderov HDZ nakon uvjerljive pobjede nad neiskusnim Zoranom Milanovićem kao šefom SDP-a 2007. godine.</p><p>Čini se da ponavljamo obrasce. Ali i kao da koračamo kroz još jednu noćnu moru, na čelu s HDZ-om.</p><h2>"U banani"</h2><p>Prošloga tjedna pokosila nas je informacija o padu BDP-a od čak 15 posto u prvom tromjesečju koronom obilježene godine. Bilo je to više od očekivanja, ali reakcije su vukle eho iz 2008. godine kad je Hrvatskoj najavljivan brzi pad i dugi i spori oporavak. Sada nam prijeti isto, struktura gospodarstva, proračunska opterećenja, golema birokracija i stranački uhljebi diktiraju tempo oporavka, odnosno tek povratka na razinu prije koronavirusa.</p><p>Koja je bila ionako poražavajuća.</p><p>Sada situaciju spašavaju EU fondovi. Da drže Plenkovića u sedlu.</p><p>Ivo Sanader je u studenom 2008. godine objavio da smo "u banani". Ni godinu dana nakon toga zahvalio se na premijerskoj funkciji. Sanader na početku nije ni želio izgovoriti riječ "kriza". Sada Plenković bježi od komentiranja pada BDP-a.</p><h2>Rimac i Beroš</h2><p>Danas, paralelno s gospodarskim kolapsom, Plenkovićeva vlada utapa se u korupcijskim aferama. Hobotnica Josipe Rimac omotala se oko ministarstava, bivših ministara i suradnika aktualnih ministara, redom uzdanica premijera Plenkovića, a sama činjenica da je ovako bahata, bezobzirna i beskrupulozna osoba poput Rimac mogla biti postavljena za dužnosnicu u Plenkovićevoj vladi baca optužujuće svjetlo na premijera kojeg mnogi veličaju i idoliziraju.</p><p>Tu je, naravno, i afera Vilija Beroša koja se još nije stigla razbuktati kako bi dogorila do ministrovih noktiju, ali samo jedan razgovor s Dijanom Zadravec, inače premijerovom prijateljicom, izbacio je na površinu sve one uobičajene i tako tipične kanalizacijske obrasce HDZ-ove vlasti.</p><p>Sanader nas je stajao suhog zlata. Plenkovića još uvijek neki žele suhim zlatom platiti.</p><h2>Novo pomirenje</h2><p>Recimo, Milorad Pupovac koji je svojedobno vjerno držao leđa Sanaderovoj administraciji, a sada uredno drži za ruku Andreja Plenkovića. Koji je Hrvate i Srbe već jednom mirio sa Sanaderom, sada ih opet želi pomiriti s Plenkovićem.</p><p>Bizarno, čak i ova mini vikend aferica s Hrvatskim tjednikom, koji je na naslovnici "osramotio" Tomu Medveda, podsjeća na famoznu Sanaderovu dinamiku s tim desničarskim glasilom. Koju je ugasio s kantom proračunskog novca.</p><p>Sve ovo cijena je nacionalnog pomirenja Hrvata i Srba u Kninu, pa u Gruborima, iza kojeg se Plenković sada skriva, kao što se iza onog "Hristos se rodi" godinama skrivao i Ivo Sanader. </p><h2>Cijena mira</h2><p>I to je cijena umjerenjačkog HDZ-a: bacanje nacionalizma na pričuvnu klupu košta nas korupcijske, nepotističke, stranačke hobotnice.</p><p>Što nas dovodi do INA-e. Ivo Sanader osuđen je zbog primanja mita od mađarskog MOL-a. Andrej Plenković zatvara oči pred Orbanovim velikomađarskim eskapadama, držeći nas u neizvjesnosti kada bi Hrvatima mogao pod bor staviti onu obećanu INA-u. <br/> INA je potopila Sanadera. INA vuče Plenkovića prema dnu.</p><p>Premijer Plenković, po uzoru na Sanadera, ostavlja dojam da je iznad svojih stranačkih kolega i osramoćenih ministara. Okružuje se pikzibnerima i klimavcima, kako bi ostavljao dojam mudrijeg i nedodirljivog premijera, ali i koji bi sa sigurne medijske uzvisine promatrao kaljužu po kojoj gazi.</p><h2>Sanaderov priručnik</h2><p>Sanader je 2003. godine otkazao ugovorenu koaliciju s Đapićevim HSP-om kako bi s Pupovcem formirao umjerenjačku i europejsku vladu. Plenković je u prvom navratu otkazao Mostu, a sada pobjegao od Miroslava Škore, kako bi s Pupovcem formirao još jednu umjerenjačku vladu.</p><p>Kao da je prepisivao iz priručnika. Ili mu je vječiti svjedok Gordan Jandroković prepričao detalje.</p><p>Odnos prema DORH-u čije čelnike Plenković prvo privodi na press konferencije, pa onda smjenjuje kao na traci, podsjeća na Sanaderove muljaže s pravosuđem i sudovima. Njegova bahatost, bezobzirnost, ignoriranje ili pokoravanje institucija, smrdi na Sanaderovo doba. </p><h2>Duh iz mašine</h2><p>Kao što i njegovo bježanje od loših vijesti evocira uspomene na vječitog spasitelja Sanadera, od milja nazvanog "duhom iz mašine".</p><p>Sanader je u jednom trenutku bio sklopio pakt s predsjednikom Stipom Mesićem, kao što je Plenković sada s Milanovićem servirao "tvrdu koaliciju" u obliku neformalne velike koalicije. </p><p>Plenković danas drži HDZ u šaci, kao što ga je držao i Sanader. I uporno baca pogled prema poziciju u Bruxellesu, baš kako je to vuklo i Sanadera. Uostalom, dijele i mnogo istih "prijatelja" u Europi. Poput Angele Merkel.</p><p>I zato sve ovo podsjeća na koračanje starom noćnom morom. Te more nisu identične, ali su jednako jezive i zastrašujuće.<br/> I upozoravajuće.</p><p>"Kaže stara mudrost da narod koji zaboravlja svoju prošlost, ponavlja svoje tragedije", poručio je Ivo Sanader 2003. godine. </p><p>Zašto se onda nama čini da uporno zaboravljamo svoju prošlost i ponavljamo tragedije? Kao da smo u ukletom krugu. </p>