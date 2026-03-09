VIDEO Krenuo vojni rok! 'Cura me ošišala, pozdravio sam se, rekao sam im da ću se javiti'

Kad u vojsku pođeš, stihovi poznate pjesme grupe Magazin posljednjih su se dana, kažu nam mladi ročnici, često mogli čuti u njihovim slušalicama. U ponedjeljak rano ujutro došao je trenutak koji su čekali, prvi ulazak u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi, gdje je započelo njihovo temeljno vojno osposobljavanje. Pred vojarnama su se izmjenjivali zagrljaji, fotografije i posljednji savjeti roditelja. U vojnom poligonu u Slunju okupilo se oko 400 mladića, dok ih je ukupno u cijeloj Hrvatskoj na obuku stiglo 800. Među njima je 446 dragovoljaca, a 354 novaka rođena su 2007. godine i obveznici su služenja vojnog osposobljavanja. Među dragovoljcima su i 82 žene, što čini nešto više od deset posto ukupnog broja ročnika.

Smještaj je u spavaonicama s najviše 20 kreveta, koliko otprilike ima jedan vod. Standard je isti kao i za profesionalne pripadnike Hrvatske vojske. Dan započinje u šest sati, kad slijede buđenje i jutarnja tjelovježba, bez obzira na to pada li kiša, snijeg ili prži sunce. Nakon doručka, u 8.15 sati, ročnici izlaze na postrojavanje i smotru, a potom počinje prijepodnevni dio obuke. Ručak je u 13.15 sati, zatim kratki odmor, a poslijepodnevna obuka traje od 15 do 18 sati. Večera, slobodno vrijeme i počinak u 22 sata zaključuju vojnički dan.

Tijekom osam tjedana obuke mladi će ročnici proći pet temeljnih područja vojničkih vještina. Učit će teoriju i praktično rukovanje naoružanjem, gađanje, taktičko kretanje kroz bojno polje, pružanje prve pomoći u kriznim situacijama te osnove komunikacije i zaštite snaga. Dio obuke posvećen je i preživljavanju, samoobrani te upravljanju FPV dronovima. O njihovu napretku brinut će oko 80 instruktora.

Erik iz Karlovca pokazao nam je svoj krevet i priznao da mu je sve još pomalo novo.

- Sad idem na šišanje. Fora je ovo, sve izgleda jako cool. Doma su mi zaželjeli sreću, jučer su me zvali svi rođaci. Nije bilo suza. Dobrovoljno sam se javio jer sam htio naučiti vještine koje su mi korisne. Ako mi se svidi, vidim se u vojsci - kaže Erik.

Antun iz Zagreba također se brzo privikava na novu svakodnevicu.

- Znam da moram paziti. Nema mame da opere i to je sad u redu. Cura me ošišala, pozdravio sam se sa svojima i rekao im da ćemo se čuti - kaže uz osmijeh.

Ispred vojarne su bili i roditelji koji su s ponosom ispratili svoju djecu. Darko iz Gline kaže da je njegov sin sam donio odluku o odlasku u vojsku.

- Moja žena je bila emotivna, tekle su joj suze radosnice. Ponosan sam jer sam i ja sudionik Domovinskog rata pa mi je drago da i moj sin ima osjećaj domoljublja. Jedino mislim da smo zaboravili spakirati kremu za cipele - kroz smijeh kaže.

Kako izgleda prvi dan i što čeka novake u sljedećim tjednima objasnio je ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić.

- Evidentiraju se, zadužuju odoru, upoznaju instruktore i prostor u kojem će živjeti. Obuka ide postupno od teorije, preko upoznavanja s osobnim naoružanjem, do prisege nakon koje počinje pravi život vojnika - rekao je Jušić.

Naglašava kako je sigurnost na prvome mjestu te da će ročnici imati podršku instruktora, psihologa i trenera. Radni tjedan trajat će šest dana, dok je nedjelja rezervirana za odmor.

- Moraju se priviknuti da više ne postoji samo 'ja', nego kolektiv u kojem svatko brine o drugome - dodao je Jušić.

Za svoj trud ročnici će dobivati mjesečnu naknadu od 1100 eura, a dva mjeseca obuke upisat će im se i u radni staž. Procjenjuje se da će temeljno vojno osposobljavanje državu stajati oko 23,7 milijuna eura godišnje.

Ročnici su dobili sve što im treba

Šatorsko krilo, oznake za odoru, zimske vojničke čizme, tenisice, trenirka sportska, sportska majica, vojničke sportske čarape, jakna - digitalna šara, košulja digitalna šara, hlače digitalna šara, ljetna kapa, vunena kapa, remen za hlače - digitalna šara, prikrivni opasač, vojnička vesta, rukavice, majica kratkih rukava, pidžama, ručnik za lice, ručnik za tijelo, čarape vojničke ljetne i zimske, transportna torba, transportna naprtnjača, vojnička torbica, borbeni prsluk, dvodijelno kišno odijelo, papuče, vreća za spavanje, podmetač za vreću za spavanje.