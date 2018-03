Opasni selfie: Političari postaju zvijezde, ali filmova za odrasle

Čini se da je sam Nečastivi uselio u podružnicu donedavna mirnog, skladnog, uzornog HDZ-a Požege. Obiteljsko nasilje, preljubi, frakcijski ratovi, postali su stvarnost političke organizacije koja je još do jučer djelovala kao uzor a danas djeluje kao opomena. Požeški ogranak porodio je, naime, najveću seksualnu aferu hrvatske politike svih vremena! Ključni akter sve demantira.

- Vjerujete li vi više meni ili mom selfiju - upitao je novinare nakon izbijanja afere očajni Franjo Lucić, do prošle godine anoniman dužnosnik HDZ-a, paradigmatski čovjek, Hrvat i katolik, danas čovjek s neželjenom reputacijom Rocca Siffredija, zvijezde filmova za odrasle.

Živio je smjernim obiteljskim životom - Franjo, ne Rocco - bio u minusima, dugovao porez državi, nije imao skoro ništa od imovine, da bi se potom otkrilo kako je dobio goleme kredite, a pozamašnu imovinu prepisao na ženu. Jučer je, u osvit velikog tjedna, portal Net otkrio kako je Lucić u najskupljem atenskom hotelu radio porno selfije, pa ih slao po egzodusom ispražnjenoj Hrvatskoj, da se pohvali! Čovjek sa srednjom stručnom spremom, bankrotirani bačvar, neuspjeli trgovac, daleko je dogurao, a sve mu je to priuštila stranka - ona koju je sad pošteno izblamirao nepriličnom razuzdanošću.

To se zove dvostruki život: najsiromašniji zastupnik ovoga saziva Sabora, čija je imovinska kartica praznija od biblioteke Stiva Culeja, uživao je kao pravi Casanova. Kažnjen kao najljeniji zastupnik sa 900 kuna, na ljubavnom je planu (ako mu neki zlikovac sve nije montirao) bio vrlo aktivan. Lucić na fotkama izgleda kao čovjek koji pije šljivovicu od afričke šljive!

No, njemu nije do šale.

- Netko se doista igra mojom sudbinom i životom. To je očito netko sve smontirao i složio jedno s drugim. Moram to prepustiti drugima koji će istražiti tko je to napravio - rekao je novinarima, pa dodao kako "očito ima puno neprijatelja".