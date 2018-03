Lucić 'uživao', a platio je HNS? Otkrili o kojem se hotelu radi...

Otkrivaju se novi detalji seks skandala u koji je navodno upleten HDZ-ov saborski zastupnik Franjo Lucić (59). Portal Net.hr tvrdi da su eksplicitne fotografije njega i mlađe žene snimljene u megaluksuznom grčkom hotelu Grande Bretagne, u kojem cijena jedne noći ide i do nevjerojatnih 19 tisuća kuna.

Hotel Grande Bretagne nazivaju najelegantnijim u Ateni. Ima 5 zvjezdica, nalazi se u izvanrednom dijelu grada, svega 600 metara od antičkih spomenika, a ističe se neumjerenim luksuzom i komforom. Privlači samo najbogatiju i probranu klijentelu, stoji u turističkim vodičima.

Gostima nudi unutarnje i vanjske bazene, veliki spa s posebnim termalnim kupkama, ledenim sobama i egzotičnim masažama. Tu je i bogato opremljeni vinski podrum, kao i raskošna terasa na krovu. Pogled, kako kažu u hotelu, jedan je od najboljih u gradu i puca na Akropolu, a goste do aerodroma prebacuju specijalnim VIP vozilima. Prosjek cijena kreće se oko 3000 kuna po noći, no gostima nude i znatno ugodniji smještaj u većim sobama, čija cijena ide do 19 tisuća i 800 kuna.

'Netko je to sve smontirao. Igraju se s mojim životom'

No, Lucić je još u petak za 24sata demantirao aferu.

- Netko se doista igra mojom sudbinom i životom. To je očito netko sve smontirao i složio jedno s drugim. Moram to prepustiti drugima koji će istražiti tko je to napravio - rekao nam je u petak Lucić potresenim glasom.

Rekao je i kako ne zna tko stoji iza objave ovih fotografija.

- Očito imam puno neprijatelja - poručio je Lucić koji više nije bio raspoložen za razgovor pa ga je prekinuo - poručio je za 24sata.

Ipak, fotografije izgledaju kao autentične.

U Grčku ga je pozvao HNS?

Net.hr navodi da su fotografije snimljene u luksuznom hotelu u studenome 2017. godine. Tvrde da je Lucić tada bio u Ateni s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i službenicima HNS-a, tijekom kvalifikacijskih utakmica protiv Grčke. U delegaciju ga je pozvao njegov brat Drago Lucić, jedan od lokalnih šerifa HNS-a i predsjednik županijskog saveza Požeško-slavonske županije.

U hotelu je Lucić navodno spavao najmanje dvije noći, a fotografije je slao da se pohvali luksuzom koji si je priuštio.

U istom mjesecu kad je boravio u Ateni, Luciću je izrečena kazna od 900 kuna zbog rekordne lijenosti u Saboru. Tada je propustio šest rasprava.

Tko je Franjo Lucić?

Podsjetimo, Franjo Lucić je bio gradonačelnk Pleternice, a posljednja funkcija koju je izgubio je ona predsjednika HDZ-a Požeške županije. Vrh stranke je odlučio raspustiti županijski HDZ i maknuti Lucića kad je lani otkriveno da je pokušavao podmititi novinara Dragu Hedla da ne piše o poslovanju njegovih tvrtki. Hedl je sve snimio, a protiv Lucića je podignuta optužnica.

Imovinu, prvenstveno vezanu za tvrtku Tofrado, prebacio je na obitelj, prvenstveno na suprugu, koja sigurno neće biti oduševljena ako se dokažu njegovi izvanbračni izleti.

Hedl je pisao o nizu zlouporaba kroz tvrtke. Lucić je u izvrsnim odnosima i s požeškim županom Alojzom Tomaševićem, koji je iz HDZ-a izletio zbog fizičkog nasilja nad suprugom. Požeški velmoža, kako mu tepaju, uspio je u karijeri skriviti i tešku prometnu nesreću. Ove godine ga je policija zaustavila s 0,6 posto promila u krvi. Kaznilo ga je i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa jer nije prijavio dug od 335.000 kuna.