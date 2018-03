'Sve sam rekao, ne bih više. To je netko smontirao. Doviđenja'

Ne, ne, ne bih više ništa o tome govorio. Sve sam rekao jučer, rekao nam je u subotu pomalo rezignirano HDZ-ov zastupnik koji se našao u središtu seks skandala nakon što su objavljene eksplicitne fotografije njega i nepoznate mlađe žene.

Na pitanje što planira poduzeti s obzirom da je u petak kazao kako su 'fotografije montirane' i zna li tko stoji iza svega odgovorio je:

- O ovoj sam temi sve već jučer rekao i ne bih dalje više ništa govorio. Doviđenja - poručio je Lucić, neraspoložen za razgovor.

Podsjetimo, u petak nam je rekao kako je sporne fotografije netko montirao.

- Netko se doista igra mojom sudbinom i životom. To je očito netko sve smontirao i složio jedno s drugim. Moram to prepustiti drugima koji će istražiti tko je to napravio - rekao nam je u petak Lucić potresenim glasom.

Rekao je i kako ne zna tko stoji iza objave ovih fotografija.

- Očito imam puno neprijatelja - poručio je za 24sata.

Ipak, fotografije izgledaju kao autentične.

Kako doznajemo, iz HDZ-a se o ovoj temi se za sada ne žele izjašnjavati.