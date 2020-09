Plenković povezao Milanovića i ustavne suce u teoriju zavjere

Nakon što je prije par dana otkrio kako je "identificirao one koji žele minirati rad Stožera", premijer je jutros novinarima otkrio "povezanost" šefa države i ustavnih sudaca koji su rušili odluke Nacionalnog stožera.

<p>Andrej Plenković je "gledao tko što piše, tko što govori, tko je s kim povezan", pa došao do spektakularnog zaključka: predsjednik Zoran Milanović i ustavni suci koji su imali izdvojena mišljenja o ustavnosti epidemioloških mjera su - "povezani".</p><p>Još gore, on je protivljenje mjerama Nacionalnog kriznog stožera nazvao "aktivizmom", na čije čelo je instalirao predsjednika Republike.</p><p>"Ja sam analitičan", pohvalio se Plenković prije jutarnjeg Aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru, komentirajući izdvojena mišljenja nekih ustavnih sudaca.</p><p>Ovoga vikenda, pak, ovako "analitičan" upozorio je kako su "identificirani oni koji žele minirati rad Stožera".</p><p>Sve je Plenkoviću jasno. I "miniranje", i "aktivizam", i "povezanost". I želi sve to prikazati kao nešto loše, opasno, destruktivno, kao nekakvu "političku agendu". Predsjednik i par ustavnih sudaca "miniraju" rad Stožera.</p><h2>HDZ drži u šaci</h2><p>I to onog Stožera koji Plenković drži u šaci. Kao što u šaci drži i Ustavni sud. I ne treba biti previše "analitičan" da bi se došlo do zaključka da HDZ drži sve u svojim rukama.</p><p>Pogledajmo samo jutrošnji igrokaz u Saboru. Maja Grba Bujević, bivša članica Nacionalnog stožera civilne zaštite, postavlja zastupničko pitanje Viliju Berošu da objasni javnosti kako se to Hrvatska sjajno borila protiv pandemije. I to na dan kad je zabilježeno 280 novozaraženih i šestero umrlih.</p><p>Jesu li zastupnica i ministar zdravstva bili povezani? </p><p>Je li to politiziranje pandemije i parazitiranje na radu Kriznog stožera? </p><h2>HDZ-ov sud</h2><p>I kad se već govori o povezanosti, puno toga moglo bi se reći o povezanosti HDZ-a i HDZ-ovih ustavnih sudaca, koji svojim zaključcima pokrivaju odluke HDZ-ova kriznog stožera koji se nalazi pod izravnom kontrolom HDZ-ove vlade. </p><p>Zašto je ta vrsta povezanosti, kao i povezanost odluka kriznog stožera s nekim interesnim skupinama, poput Katoličke crkve, logična, poželjna i normalna, a povezanost predsjednika države s nekim ustavnim sucima "aktivizam", nešto destruktivno, negativno i nepoželjno?</p><p>Zanimljivo, Plenkovića nije svojedobno smetao "aktivizam" branitelja i njihova povezanost s HDZ-om, u jeku uličarskog rušenja legalne SDP-ove vlade. </p><h2>Saboteri "miniraju"</h2><p>Ali sad širi teorije zavjere o povezanosti šefa države i SDP-ovih ustavnih sudaca, optužuje ih za "miniranje" odluka stožera, kao da se radi o grupi sabotera koje je "identificirao", a sad će ih dati uhapsiti i suditi za izdaju.</p><p>Kao što je za izdaju optuživao sve koji su se usudili kritizirati odluke Stožera.</p><p>To je opasna retorika za kojom Plenković sve češće poseže, kao što njegovi stranački paževi sve češće prozivaju "soroševce" i sve one koji se usude propitivati i kritizirati rad Vlade, Sabora, Kriznog stožera...</p><p>Stvaranje atmosfere zavjere i linča nije novost u hrvatskom društvu, naročito kad dolazi od HDZ-a, a ovoga puta optužbe protiv "nenarodne vlade" i "mrzitelja Hrvatske" zamijenile su optužbe protiv "aktivista" koji "miniraju" rad Stožera, a onda i Vlade, pa i Ustavnog suda.</p><p>Plenković je sada iskoristio priliku da u Zoranu Milanoviću ponovno pronađe svog najdražeg neprijatelja, onoga preko koga će ojačati svoju suverenističku poziciju u odnosu na Ustavni sud, Krizni stožer i Vladu.</p><p>To je HDZ-ova domena koju nitko ne smije "minirati". Pa ni šef države. </p>