Škaro, Kuščević, Bandić... Što gorljiviji vjernici, to veći grijesi

Facebook profil Damira Škare preplavljen je vjerskim i religioznim motivima, a na jednoj od fotografija ovaj bivši saborski zastupnik pozira s drvenim križem koji je čak viši od njega.

Pa je Škaro jučer uhićen zbog optužbi za silovanje djelatnice Autokluba Siget.

Lovro Kuščević hvalio se kako se na telefon javlja s pozdravom "Hvaljen Isus", pozirao je ispod raspela i križeva te zahvaljivao Bogu što ima puno nekretnina.

Sada mu je skinut imunitet zbog istrage u vezi zlouporabe položaja i ovlasti.

Milan Bandić nosio je prije nekoliko godina najveću svijeću na hodočašću u marijanskom svetištu. Pa je jučer ponovno uhvaćen u brutalnoj laži, a svjedokinja na sudu je izjavila da ju je Bandić nagovarao da iznese lažni iskaz pred istražiteljima.

I tako, što veći vjernik, to veći grijeh.

Izgleda kao da okajavaju grijehe. Ili iza deklarirane vjere skrivaju sve svoje grijehe.

Križevi i krunice

Ima ovakvih slučajeva na bacanje. Goran Marić također je pod izvidima Uskoka zbog mešetarenja nekretninama, i to s dužnosnicima Katoličke Crkve. Gabrijela Žalac prekršila je zakon izazivajući prometnu nesreću bez važeće vozačke dozvole, pa je pregaženoj djevojčici u bolnicu odnijela - krunicu.

Što se to krije u političarima koji najviše svjedoče svoju vjeru?

Zar misle da će ih to amnestirati od osude, optužbe ili istrage?

Damir Škaro bivši je saborski zastupnik HDZ koji se javno povezuje s klerikalnim krugovima, sa Crkvom i vjerom. To ga, međutim, nije omelo da (navodno) napadne svoju zaposlenicu, da ju spolno napastvuje i kasnije joj prijeti da mora o tome šutjeti.

Koliko Božjih zakona je tu prekršeno?

Lovro Kuščević vjerojatno dobro zna da je laganje grijeh. Da je pohlepa grijeh. Da su prevara i krađa grijeh. Pa ga je sve navedeno dovelo do izbacivanja iz Vlade i bacilo pred noge Državnom odvjetništvu.

O Božjoj kazni da se i ne govori.

Nema politike bez Boga

Naravno, tu je i Milan Bandić. Ne samo da je u svojoj predsjedničkoj kampanji poručivao kako "Nema Hrvatske bez Boga", već je uspio u svojoj karijeri prekršiti toliko Božjih zakona da nema te svijeće koja bi te grijehe mogla iskajati.

Lagao je, nagovarao druge na lažno svjedočenje, bacao je seksualne aluzije novinarkama, čak i psovao Boga, dok ostali grijesi koji se trenutno nalaze u sudskom postupku govore sami za sebe.

Što je svima njima vjera?

Putokaz kroz život ili priručnik za opstanak u politici? Skup moralnih i etičkih načela kojih se drže u svom javnom djelovanju ili smokvin list s kojim izlaze pred birače, skrivajući iza vjere sva nedjela koja bi ih mogla stajati glasova?

Izgleda kao paradoks, da najveći vjernici upadaju u najveće skandale i afere, ali zapravo sve više podsjeća na obrazac: upravo je vjera postala identifikacijska oznaka za one koji najviše krše vjerske norme i zakone.

"Majku vam Božju..."

Očito je kratak put od Bandićeva svjedočenja vjere na hodočašćima, u svetištima i u javnosti do Bandićeve poruke suradnicima da im "majku Božju .ebe". Jedno valjda poništava drugo.

Škaro ostavlja dojam religioznog čovjeka posvećenog brizi za obitelj, primjerice poziranjem sa Željkom Markić, odanosti Bogu (križevi i citati) i posvećenosti tradicionalnim vrijednostima, pa je svejedno optužen za možda najbrutalnije kršenje upravo tih obiteljskih vrijednosti i Božjih zakona.

Što se više zaklinju u kršćanske vrijednosti, to ih više krše. Što se politika snažnije poziva na kršćanske vrijednosti, to su one na sve nižoj cijeni.

Kolinda Grabar Kitarović drži misu na oltaru i posebno pozdravlja "oca biskupa" na državnom protokolu, a onda iznosi evidentne laži, pozira, pleše i pjeva s nasilnicima, grli se sa zločincima.

Kad se vidi tko promovira kršćanske i katoličke vrijednosti u ovoj zemlji, zaključili bismo da te vrijednosti nemaju baš nikakve šanse u ovom društvu, ogrezlom u kriminal, korupciju, u laž i prevaru, u nasilje i mržnju, pohlepu i obijest.

Ali to je valjda sve u redu ako se političari zaklinju u Boga i poziraju s križevima.

Njihovo kraljevstvo nebesko već je privedeno svrsi. Primjerice, na Braču.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.