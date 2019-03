Vrdoljak podržava Milanovića. Zvuči kao kletva. Ili ipak nije? Ivan Vrdoljak podržao je kandidaturu Zorana Milanovića u utrci za Pantovčak. To bi trebalo pokopati njegovu kandidaturu liberalne ljevice. No je li to poziv da se Milanović pretvori u kandidata liberalne desnice?