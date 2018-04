Živio je pod staklenim zvonom, a tata ga više ne može zaštititi

Nepravomoćna presuda od 30 godina Davidu Komšiću za teško ubojstvo trudne Kristine Krupljan jasna je poruka države kako se nasilje neće tolerirati. Svaka presuda, osim što se odnosi na konkretan slučaj i točno određenu osobu, u sebi sadrži i generalnu poruku namijenjenu općoj populaciji - odnosno svim građanima.

A 30 godina zatvora mlađem punoljetniku Komšiću (20) za jedan od najokrutnijih zločina u Hrvatskoj, kako je to u obrazloženju presude rekla sutkinja Sanja Mazalin, jasna je poruka da će se brutalno nasilje strogo kažnjavati. Sud, naime, presudu izriče u ime Republike Hrvatske.

A tijekom suđenja vidjelo se kako je Komšić živio pod staklenim zvonom. Obitelj mu je tolerirala nasilne ispade nad Kristinom, uzimanje marihuane, nošenje noža....Ignorirajući sve probleme u koje je upadao i štiteći ga od sankcija. No sada, naglasila je to sutkinja u nepravomoćnoj presudi, sada mora preuzeti odgovornost jer ga više nema tko zaštititi.

U slučaju da Vrhovni sud potvrdi ovu nepravomoćnu presudu David Komšić bi nakon polovice odslužene kazne mogao zatražiti da ga puste na slobodu. Kako je u istražnom zatvoru dulje od godinu dana, u zatvoru bi ostao još nepunih 14 godina. Ako pak Vrhovni sud, nakon žalbe branitelja, odredi da se suđenje mora ponoviti te ako Komšić dobije najnižu kaznu - 10 godina - na slobodi bi se teoretski mogao naći za manje od četiri godine.

Ono što je bitno istaći da u Hrvatskoj traju suđenja za još najmanje tri slučaja gdje su mlade osobe optužene za brutalne zločine. Kako je u obrazloženju presude javnost upozorila sutkinja Sanja Mazalin to ukazuje da to više nisu ekscesi, već anomalije koje govore o poremećaju sustava vrijednosti, a to je nešto zbog čega se svi moramo zabrinuti.

Podsjetimo, u Šibeniku traje suđenje Tinu Šunjergi (19), za ubojstvo svoje majke i oca, Silvane i Marina Šunjerge. Oboje je ubio iz pištolja, pucajući im u potiljak. U Varaždinu sude Nuši Bunić (21), optuženoj da je u noći 15. lipnja 2017. nožem ubila Nikolu Tureka (30). Sude im iza za javnost zatvorenih vrata.

Vrhovni sud nedavno je ukinuo nepravomoćnu presudu Dini Kulišeku iz Dramlja koji je bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 38 godina zatvora zbog ubojstva Ivana Jagodića (22) i pokušaj ubojstva njegove djevojke, tada 19-godišnje Meriem Demo. Kulišek je u srpnju 2014., kad je u Ivana izbo s 40 uboda nožem, a Meriem s 15, imao 20 godina.

Rasplet ovih suđenja, a tu mislim na pravomoćne presude, pokazat će kakav je stav Hrvatska zauzela prema nasilju kod mladih i kakvu poruku će poslati. Nasilje - verbalno, ono koje se širi putem interneta i društvenih mreža, među partnerima, političkim neistomišljenicima, ženama, na cesti - ne smije se tolerirati. Treba mu stati na kraj. Prvo edukacijom, a u slučajevima kad je kasno, oštrim kaznama.