"Komšić nije pokazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće..."

Obrazlažući presudu Davidu Komšiću, koji je u ponedjeljak proglašen krivim za ubojstvo Kristine Krupljan, te nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora, sutkinja Sanja Mazalin kazala je kako nekoliko ubojstava u kojima su počinitelji mlađi punoljetnici upućuju na to da nije riječ o pojedinačnom ekscesu, nego o ozbiljnoj anomaliji u društvu.

Nikoga nije imenovala, no u Šibeniku se trenutačno sudi još jednome mlađem punoljetniku zbog čak dva teška ubojstva. Riječ je o Tinu Šunjergi (19), kojemu je, iza zatvorenih vrata, početkom veljače započelo suđenje zbog okrutnog ubojstva oca i majke, Marina i Silvane Šunjerge. Oboje ih je usmrtio s leđa, hicem iz pištolja u potiljak.

Kao i u slučaju Komšić, zato što je mlađi punoljetnik, sudsko vijeće i u njegovu slučaju može odlučiti hoće li mu suditi kao odraslom ili primijeniti odredbe Zakona o sudovima za mladež prema kojima je maksimalna kazna zatvora deset godina. Želio im se osvetiti, tvrdi odvjetništvo, zbog toga jer su mu više godina prigovarali zbog loših ocjena u školi, konzumiranja raznih vrsta droge i nametali zabrane, a to je doživljavao kao prikraćivanje sloboda.

'Živio je pod staklenim zvonom. Nije se reagiralo kad je trebalo...'

Za razliku od Šunjerge, sutkinja smatra da je David Komšić živio “pod staklenim zvonom”.

- Nije se reagiralo kad se trebalo reagirati. Uvijek se nalazilo neko opravdanje: te je to ovakav kvart, te je Kristina to tražila... Uvijek je postojao netko tko će ga zaštititi umjesto da se reagiralo kako to život traži - rekla je predsjednica sudskog vijeća dodavši kako nasilje ne smijemo tolerirati.

Odlučujući o visini kazne sud je odlučio primijeniti osnovne odredbe Kaznenog zakona, odnosno sudili su mu kao odrasloj osobi, a ne kao mlađem punoljetniku prema Zakonu o sudovima za mladež.

- U slučaju Davida Komšića sud je utvrdio da teško ubojstvo koje je počinio nije odraz životne dobi mlađeg punoljetnika. Osim toga, njegovo dosadašnje ponašanje, osuđivanost zbog prometne nesreće, nasilje prema Kristini Krupljan, stavovi i držanje tijekom postupka nikako nisu odraz odrastanja maloljetnika - rekla je sutkinja Sanja Mazalin.

Sudsko vijeće kao olakotno mu je cijenilo smanjenu ubrojivost u trenutku ubojstva i životnu dob. Otegotnim je cijenilo to što je pravomoćno osuđen za usmrćivanje pješaka, što je ranije napadao Kristinu i što ju je ubio iako je znao da je trudna.

'Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni'

- David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati - rekla je sutkinja Mazalin.

'Kad roditelji uoče agresiju kod djece, to se ne smije ignorirati'

Dodala je i da ako želimo pošten svijet, u kojemu nulta tolerancija na nasilje nije samo slovo na papiru, trebamo reći da roditelji imaju ključnu ulogu u odgoju djece.

- A pogotovo tinejdžere nije dobro preliberalno odgajati. Djeci je nužno postaviti granice. Kad svi uočimo neki problem, neku agresiju, nemojmo problem ignorirati - zaključila je sutkinja Mazalin.