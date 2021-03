Skroz sam brza na tome, a nekad se umorim, rekla je Jana (5) nakon što je odradila traku za trčanje i veselo prešla na dizanje utega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njezini prijatelji su u međuvremenu vozili sobne bicikle, radili na steperu ili vrećama za udaranje, a sve pod budnim okom Jelene Vukas, trenerice i vlasnice prve dječje teretane u Hrvatskoj u sklopu taekwondo igraonice “Mali borci” u Sesvetama. Za sve one koji su pomislili kako djeca, utezi, šipke, girje, bučice, trake za trčanje, sobni bicikli, steperi i vreće za udaranje ne idu zajedno, ulaskom u ovu dvoranu i pogled na zadovoljna lica najmlađih odmah ih demantira.

- Viki, idemo se penjati na planinu - pozvao je Mario (6) svoju sestru Viktoriju (4) da mu se pridruži na steperu.

Budući da ova sprava pruža malo veći otpor, trenerica ih na rad potiče pričom da zamisle kako se penju na veliku planinu i da moraju stići do vrha. Ovi vrtićanci disciplinirano slušaju svaku njezinu uputu i ne odustaju, jer doći do cilja, iako im zna biti teško, ipak je najvažnije. Kad su u pitanju sprave, svaki od mališana ima svog favorita. No svi jako vole udarati u vreću, ali prije nego što počnu, trenerica im ne propušta ponoviti kako nikad ne smiju udarati druge i da ovo mogu raditi samo na treningu. Za ove najmlađe vježbače svaki trening posebno u teretani traje prekratko, a gotovo svi odbrojavaju dane i sate do ponovnog dolaska u dvoranu.

Taekwondo trenerici Jeleni ideja za otvaranje prve dječje teretane došla je tijekom lockdowna. Razmišljala je kako da svojim malim borcima unaprijedi postojeće treninge onoga dana kad će ponovno moći za njih otvoriti svoja vrata.

- Prvo sam odlučila nabaviti utege kako bih im malo začinila treninge. Razmišljala sam kako ih napraviti, a da budu prilagođeni njima. Izbor je pao na stiropor pa tako oni teže svega 200 grama - priča Jelena.

Kad su utezi bili gotovi, poželjela je nešto više. Na internetu je našla sobne bicikle za najmlađe, a zatim i druge sprave kojima, kaže, jednostavno nije mogla odoljeti.

- Malo je bio problem jer smo u to vrijeme bili zatvoreni zbog epidemioloških mjera, prihoda nije bilo, no suprug mi je dao podršku pa smo krenuli u cijelu priču - nastavlja.

Prvo su kupili dva sobna bicikla. Zatim je svoje planove podijelila s prijateljima. Oni su se oduševili i odlučili joj pomoći donacijama za još dvije sprave i tako se priča “zakotrljala”. Jelena im je zahvalna što su prepoznali njezin trud i želju da djeci uljepša i unaprijedi sportski put u nadi da će se u njemu što dulje zadržati.

- Ideja je da svaki utorak mali borci vježbaju u teretani. Djeca vole jako kopirati odrasle, a kad ih kopiraju na način koji je za njih zdrav, to je onda najbolja kombinacija - rekla je trenerica taekwondoa.

Mali borci postoje dvije godine, a za sada vodi pet grupa koje broje ukupno 53 vrtićanca. Za teretanu se brzo pročulo pa je odaziv velik. Prošli četvrtak su ovi mališani prvi put isprobali svoje nove sprave.

- Kad su ušli u dvoranu i vidjeli što ih čeka, oduševili su se. Odmah su počeli s isprobavanjem. Komentirali su kako su im utezi baš lagani i kako im trebaju oni za velike - kroz smijeh prepričava trenerica.

Naučili su brzo i važnu stvar, a to je koji je najveći mišić na tijelu. Znaju kako je to Gluteus maximus, no u njihovoj interpretaciji on je “Glupanus maximus”. S tim bi se složili i brojni odrasli, posebno oni koji vježbanje trenutačno ostavljaju po strani. Ni Jelena ne skida osmijeh s lica gledajući kako najmlađi uživaju u treninzima koje im osmisli.

- Njihove reakcije i sreća poticaj su mi za dalje. Kad ti djeca daju zeleno svjetlo, to je to, mora biti dobro. Meni je važno da djeca odmalena zavole vježbanje, a osim što je za njih zdravo, može biti itekako zabavno - ističe Jelena Vukas.

Trenutačno je ova dječja teretana rezervirana samo za članove taekwondo igraonice “Mali borci”.

- Ne planiramo stati na ovome. Imam još ideja. Dolaze nam uskoro i nove sprave kojima se baš veselim, a vjerujem da će i moji mali borci - rekla je.

Uskoro će mališani iz Sesveta tako moći raditi i na spravi za veslanje, bench klupi, zvrku...

- Ima svakakvih ideja, a djeca, kao i odrasli, vole raznolikost u vježbanju - nastavlja Jelena.

U skoroj budućnosti prvu dječju teretanu moći će koristiti i ostali mališani koji nisu dio sesvetske taekwondo igraonice. Plan joj je da roditelji, bake i djedovi mogu dovesti djecu i unuke kad moraju obaviti šoping ili se samo žele u miru opustiti uz kavu s prijateljima, a da najmlađi pritom rade nešto korisno. Jelena se nada samo kako teretane zbog pandemije više neće morati zatvarati svoja vrata.

Jelena Vukas je već 22 godine u taekwondou, bila je uspješna natjecateljica, a s borbama je prestala 2015. godine. Četiri godine prije završetka karijere borca okušala se kao trenerica. Završila je Agronomski fakultet, radila u uredu, ali se u tim pričama nikad nije pronašla. Bila je višestruka prvakinja Hrvatske, osvajačica medalja s brojnih međunarodnih natjecanja, reprezentativka, brončana sa Svjetskog juniorskog prvenstva u Vijetnamu 2006.. Jelena je vlasnica europske i svjetske trenerske licence, a svoje iskustvo i znanje sad prenosi mlađim naraštajima.