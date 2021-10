S par riječi o uvođenju eura u Hrvatsku oglasio se i ministar financija i potpredsjednik Vlade, Zdravko Marić.

Na konferenciji Kvaka24 odgovorio je na par pitanja i izrazio svoje mišljenje.

- Opravdani su svi argumenti koji govore u smjeru toga da se što bolje pripremimo. Naša dužnost je da mi reagiramo na sve uvjete i neke vanjske efekte koji mogu utjecati na uvođenje eura kako bi se što bolje pripremili i na vrijeme reagirali. Naš dolazak na ovu konferenciju je jasna poruka uvođenju eura. Imamo ispred sebe plan, 2023. godina je nešto što mi gledamo kao bazni scenarij uvođenja eura. Pod uvjetom ispunjavanja svih kriterija. Sami sebi smo dali uvjete - rekao je ministar financija Zdravko Marić prije svog uvodnog izlaganja na konferenciji.

Istaknuo je kako će odluku o samom uvođenju eura vijeće donijeti šest mjeseci ranije, a nakon toga u Hrvatsku dolazi režim dualnog isticanja cijena, tj. cijene će se morati isticati u kunama i u eurima. Osvrnuo se i na ono što mnoge građane zabrinjava, a to je blago poskupljenje zbog tzv. efekta zaokruživanja cijena.

- Treba što više umanjiti potencijalni efekt zaokruživanja cijena. To što građani ističu kao jedan od glavnih nedostataka treba uzeti u obzir. Mi smo analizirali sedam zemalja koje su u zadnjih 10 godina uveli euro, taj efekt zaokruživanja cijena je bio prisutan samo u prvoj godini i to nekakvih 0,2 opstojna boda - kazao je Marić do dodao kako moraju na vrijeme reagirati na trenutnu inflaciju - kaže Marić.

Za kraj svog izlaganja osvrnuo se na sadašnji rast cijena i na inflaciju.

- Što se tiče sadašnjeg rasta cijena, vidimo da su efekti na inflaciju i viši i prije uvođenja eura. Koristi su puno veće i dugotrajnije nego što su potencijalni nedostaci. Što se tiče poduzetništva i gospodarstva, naša uloga je da učinimo što god možemo da ublažimo nedostatke, a da benefiti za njih budu što veći. Naša razina inflacije uvijek je bila u nekim normalnim okvirima, osim u periodu prošle financijske krize. Ne negiramo mi da postoji zabrinutost oko inflacije već samo želimo da sve to ispitamo kako bi se što bolje pripremili na to - dodao je.

Više pročitajte OVDJE.