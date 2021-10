Deset oporavljenih bjeloglavih supova pušteno je u ponedjeljak u prirodu iz Oporavilišta za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu, priopćila je Javna ustanova 'Priroda' Primorsko-goranske županije.

Supovi, koji su svoje prve letove nakon izlijeganja na strmim liticama završili slijetanjem u more, spašeni su ljetos pravovremenim dojavama i reakcijama lokalnog stanovništva, brodara te ostalih nautičara i turista, uz asistenciju zaposlenika Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom.

Danas su novu priliku za suživot s pripadnicima svoje vrste dobili supovi nazvani Tarej, Ledenko, Špilja, Poskok, Alpioniscus, Harpactia, Kristal, Duga, Zlatan i Stalaktit.

- Pet godina nakon uređenja i otvaranja Oporavilišta, kojim upravlja Javna ustanova 'Priroda' Primorsko-goranske županije, broj oporavljenih jedinki koje su dobile drugu priliku za život, popeo se na 51 - istaknuo je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina.

Četiri bjeloglava supa opremljene su specijalnim uređajima koji će pružiti uvid u njihovo kretanje nakon puštanja, što je ustaljena praksa u suradnji JU 'Priroda' i udruge BIOM koja niz godina i kroz različite projekte uspješno pribavlja GPS uređaje što omogućava prikupljanje i praćenje podataka na određenom broju jedinki.

Ravnateljica JU 'Priroda' Irena Jurić rekla je kako je praćenje putem GPS uređaja, osim što pruža vrijedne podatke o kretanju supova, u više navrata omogućilo ponovno spašavanje supova koji su se našli u nevolji. Tako je primjerice sup Kvarner koji je nakon oporavka pušten u prirodu 2018. godine na Cresu, ponovo spašen u Italiji kada se zahvaljujući GPS uređaju uočilo da se ptica ne kreće. Nakon drugog oporavka Kvarner je tako dobio treću šansu za život, a trenutačno se nalazi u Francuskoj.

Zoološki vrt grada Zagreba od početka je stručnom potporom i veterinarskom skrbi uključen u rad Oporavilišta za bjeloglave supove Beli.

- Suvremeni zoološki vrtovi diljem svijeta, pa tako i naš zagrebački, imaju veliku ulogu u edukciji javnosti o važnosti očuvanja strogo zaštićenih vrsta životinja u njihovim prirodnim staništima, a aktivno sudjeluju i u projektima poput ovog vezanog uz bjeloglave supove - kazao je ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Damir Skok. J

Gdje su neki od supova pušteni iz Oporavilišta s Cresa u svibnju ove godine?

Zahvaljujući kombinaciji očitavanja plastičnih prstenova i telemetrijskog praćenja zna se da je sup Vranac u lipnju zamijećen nedaleko Beča, sup Marin V. desetak dana nakon puštanja već je bio na hranilištu za supove nedaleko Udina, sup Barbara detektiran je u austrijskim Alpama, sup Taras napravio je krug od sjevera Poljske do Sisačko-moslavačke županije.

Bjeloglavi supovi se danas u Hrvatskoj gnijezde još samo na kvarnerskim otocima Cresu, Krku, Prviću i Plavniku. Stoga se ulažu veliki napori u očuvanje te strogo zaštićene i ugrožene vrste kao zalog za zdravu budućnost.