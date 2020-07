10 blagodati octa: Dezinficira, omekšava veš, uništava korov...

<p>Bijeli ocat koristan je za mnogo toga u kućanstvu, a domaćice već od davnih vremena znaju da je izvrsno sredstvo za pranje i njegu rublja. Odličan je za ljepotu tijela, ali i za čistoću kuće. Osim toga, prirodan je pa nema udisanja štetnih kemikalija kao kod mnogih preparata koje možete pronaći u trgovinama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako se riješiti neugodnog zadaha od luka:</p><p>Donosimo vam ideje na koje ga sve načine možete koristiti:</p><h2>1. Uklanja neugodne mirise</h2><p>Bijeli ocat pomaže uništiti bakterije koje se na odjeći mogu gomilati zbog znoja koji se uvukao u tkaninu, a dobar je i za svježiji miris vaših ručnika. Dodajte pola šalice octa u perilicu tijekom ciklusa ispiranja i to bi trebalo biti dovoljno.</p><p>No, ukoliko se radi o neugodnim mirisima kojih se ne možete lako riješiti, tada u lavor uspite hladnu vodu i dodajte octa pa namočite problematični komad odjeće. Ostavite oko 20 minuta pa ubacite u perilicu.</p><h2>2. Uklanja mrlje</h2><p>Želite li se riješiti mrlje na tkanini, posprejajte problematično područje octom i ostavite neka tako stoji 15-ak minuta. Ukoliko se radi o tvrdokornijoj mrlji, tada ocat pomiješajte sa soda bikarbonom, nanesite na mrlju i ostavite neko vrijeme pa isperite. Ponovite postupak ako vidite da mrlja nije do kraja uklonjena.</p><h2>3. Omekšava tkaninu</h2><p>Bijeli ocat je odličan prirodni omekšivač od kojeg će vam odjeća, a posebno ručnici, biti vrlo mekani. Ulijte pola šalice octa u odjeljak gdje se inače stavlja omekšivač i to neposredno prije posljednjeg ciklusa ispiranja - tada je najučinkovitiji jer uklanja ostatke otopljenih tvari i deterdženata koji se mogu naći u vodi u ciklusima između pranja i centrifuge, <a href="https://healthylifeboxx.com/vinegar-is-the-secret-to-soft-towels-whiter-whites-and-more-laundry-solutions/?fbclid=IwAR1dmdmoKQx39rsieatXHua_tNqjtVLkfZTdtlV0N08yhu-30hn1CJnbhqo" target="_blank">healthylifeboxx.com</a>.</p><h2>4. Čisti stakla</h2><p>U boci sa raspršivačem napravite mješavinu vode i octa pa njome perite prozore. Na ovakav način stakla su domaćice prale od davnina. One su ga nakon pranja glancale novinskim papirom, a vi možete posegnuti za papirnatim ubrusima.</p><h2>5. Ubija korov </h2><p>Vrtlari kažu kako je bijeli ocat savršeno prirodno sredstvo za uklanjanje korova ili neželjene trave iz vrta. Dovoljno ga je pošpricati na određeno područje, i to je to.</p><h2>6. Daje kosi sjaj</h2><p>Za lijepu, mekanu i sjajnu kosu pomiješajte ocat i vodu u omjeru 1:2. Nanesite to na kosu, ostavite deset minuta pa isperite toplom vodom.</p><h2>7. Neutralizira miris cigareta </h2><p>Jednostavno ulijte ocat u zdjelicu i stavite u dio sobe u kojem se osjeća smrad, neutralizirat će ga.</p><h2>8. Dezinficira kupaonicu </h2><p>Osim što dezinficira razne površine, ocat ima svojstvo izbjeljivanja pa je odličan izbor za čišćenje kupaonice i zahoda. Stavite u bočicu sa sprejem ocat i vodu u omjeri 1:2 i pošpricajte po površini koju čistite.</p><h2>9. Odčepljuje odvode</h2><p>Potrebni su vam soda bikarbona i ocat. Najprije u odvod stavite nekoliko žlica sode, a potom ulijte nešto octa. Odmah ćete vidjeti reakciju. Na kraju isperite toplom vodom. Neki ljudi savjetuju da se soda i ocat nakon što se zapjene ostave oko sat vremena u odvodu ili čak preko noći.</p><h2>10. Uklanja mrlje s tepiha </h2><p>Kod mrlja na podu pomiješajte dvije litre vruće vode sa čašom octa i time operite pod. Ako se radi o mrljama na tepihu, tada izlijte malo octa direktno na mrlju pa preko toga stavite malo deterdženta. Ostavite da se osuši pa istrljajte četkom.</p>