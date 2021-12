Istančano nepce iskrenog kavoljupca prepoznaje razliku između zrna kave, aroma i mirisa koji se širi prostorijom do te mjere da zna podrijetlo kave, uvoznika, a nerijetko čak i pržionu u kojoj su prepržili zrna. Stoga je prije nego što takvom kavoljupcu odlučite darovati nešto vezano uz omiljenu kavu važno zapitati se nekoliko pitanja, piše Lifehacker.

Morate znati je li riječ o nekome tko kuha tursku kavu svakog jutra ili pije onu iz automata. Koristi li određenu metodu kuhanja ili mu je svejedno? Ako znate odgovore na ta pitanja, to je dobar početak.

1. Kvalitetna kava

Uvijek dobar odabir za nekoga tko uživa u kavi jest kupnja još kave. No može biti riskantno birati između toliko mogućnosti ako ne znate koju točno određenu vrstu preferira onaj kojem kupujete dar. No postoje razne platforme, stranice i grupe na društvenim mrežama gdje možete potražiti savjete iskusnijih.

2. Knjiga o kavi

James Hoffman je YouTube Bog kave. Ako je vaš prijatelj netko tko voli kavu, vjerojatno se susreo sa nekom od brojnih Hoffmanovih video uradaka. No iznad svega, on je napisao i svjetski popularnu knjigu The World Atlas od Coffee.

U toj knjizi on objašnjava cijelo putovanje od zrna kave do šalice, a vodi vas i na plantaže kave diljem svijeta. Ovo je idealan dodatak kućnoj biblioteci za svakog kavoljupca.

3. Lončić za kuhanje kave

Ako znate nekoga tko voli kuhati tursku kavu, odlična ideja je kupiti mu lončić za kuhanje kave, osobito ako je riječ o elektroničkom lončiću s kontrolom temperature.

4. Mlinac za kavu

Ako se vaš ljubitelj kave žalio da ne voli kupovati mljevenu kavu jer aroma nije ista, mlinac za kavu je dar koji će ga veseliti tijekom cijele godine.

5. Chemex vrč za kavu

Ovaj stilski vrč za kavu razvući će lice u osmijeh svakom pravom kavoljupcu.

6. Kvalitetan aparat za kavu

Svi znaju da kava iz automata i turska kava nisu isti napitak, pa iako su aparati i automati svuda oko nas, situacija ne mora nužno biti loša. U posljednje vrijeme proizvođači su se potrudili stvoriti nekoliko vrhunskih parata koji uistinu kuhaju vrhunsku kavu sa svim pripadajućim mirisima i aromama.

7. Putna šalica za kavu

Svi koji uživaju samo u kavi koju su sami skuhali trebaju imati putnu termosicu ili grijanu šalicu za kavu iz koje će moći nesmetano točiti svoj omiljeni napitak.

8. Aparat za hladno kuhanje

Nema ništa jednostavnije od hladnog kuhanja kave. Pomiješate mljevenu kavu i vodu, ostavite preko noći i do jutra je sve spremno. No svaki put napraviti sjajnu hladno kuhanu kavu, e to je već umijeće. I za to vam treba aparat koji će ljubiteljima hladne kave biti idealan dar.

9. Nepropusna kutija za čuvanje kave

Kava koja je u dodiru sa zrakom lako će se pokvariti kroz nekoliko dana ili tjedana. Kako bi ostala svježa, morate je čuvati u nepropusnom spremniku, pa je to idealan dar.

10. Smart šalica za kavu

Vrhunska kava ne pije se kipuća, a lako se i brzo rashladi u šalici. To znači da imate vrlo kratko vrijeme na raspolaganju kako biste uživali u punoj aromi. Ako želite produljiti to vrijeme, nabavite smart šalicu za kavu koja zagrijava napitak na idealnu temperaturu i drži ga optimalno toplim do 80 minuta.