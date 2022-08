10 laži koje muškarci ženama često govore na prvom spoju

Muškarci vole zvučati dobro na prvom spoju jednako kao i žene, stoga im korištenje laži nije neuobičajeno. Oni također imaju visoka očekivanja kada su u pitanju izlasci, kao i žene. Općenito, većina namjerava biti iskrena, ali postoje neki koji bezočno lažu.

POGLEDAJTE VIDEO:

I, naravno, svi smo skloni zamagliti stvari na prvom spoju jer želimo da nam drugi daju priliku prije nego što stvore određene pretpostavke ili nas odbiju.

Postoji nekoliko stvari koje su muškarci skloniji lagati ili ih prešutjeti i često se radi o nevinijim lažima nego onim zlobnima.

Nekoliko savjeta mogu pomoći da obratite pozornost na laži koje muškarci govore na prvom spoju:

1. Novčana situacija

Kroz povijest, nerijetko se muškarce procjenjivalo prema njihovoj zaradi i sposobnosti lova ili opskrbe. Možda će zvučati ugodnije ili se čak hvaliti kupnjama ili odmorima kako bi izgledao kao velika faca kako bi vas impresionirao. Nemojte se iznenaditi ako na kraju saznate da nema veliku plaću ili da je u dugovima.

2. Životna situacija

Ako živi s obitelji ili cimerima, može se bojati da ga ta situacija ne čini baš poželjnim. Dakle, ako je to slučaj, vjerojatno neće lagati o tome, ali neće to spomenuti osim ako ne pitate. A ako pitate i on odgovori, možda će zvučati kao da se radi više o privremenoj situaciji ili kraćem boravku nego što to zapravo jeste.

3. Postoji druga žena

Ovo nije bijela laž. Nije, nikako. Možda izlazi ili se viđa s nekim ili su na 'pauzi' pa možda 'gleda' uokolo. Naravno, ne radi svaki tip ovo. Samo neki bi mogli.

4. Fitness navike

Čuo je da volite zgodne dečke i mogao bi brbljati malo dulje nego što je potrebno o svojim fitness navikama. Može reći da ide redovito u teretanu, što zapravo ne mora biti istina. A možda jednostavno ne želi ispasti lijen ili neprivlačan.

5. Posljednji raskid

Možda je on bio varalica ili krivac za svoju posljednju vezu. Ili mu je možda zadnja partnerica stvarno slomila srce. Osim ako ne želi biti potpuno iskren, najvjerojatnije će učiniti da to zvuči bolje nego što je uistinu bilo, ili barem na prvom spoju će to uraditi.

6. Prošlost

Ako ima bivšu ovisnost ili je varao svoju bivšu suprugu, to neće priznati na prvom spoju ili, možda, ikada. A ako pitate ili ga pritisnete, on može otvoreno lagati sve dok ne osjeti da ga poznajete dovoljno da biste ga prihvatili bez obzira na sve.

7. Posao

Neće otvoreno lagati i reći da je liječnik ako je domar, ali bi mogao malo rastegnuti istinu kako bi zvučala bolje. To je učinjeno da vas se impresionira, iako je iskrenost u današnje vrijeme zaista ono što je najimpresivnije.

8. Njegov dosadašnji angažman

Osim ako nije tip koji se drži monogamnih veza, a ima mnogo takvih muškaraca, izbjeći će previše pomnog ispitivanja o osobnim iskustvima. Mogao bi lagati o tome ili zamagliti istinu kako bi vas zainteresirao i kako ga ne biste odmah osuđivali.

9. Prijatelji

Govorit će o prijateljima, ali neće spominjati jesu li neki od njih posebno problematični. Neće spominjati da se voli družiti s dečkima, ponekad i više nego s tobom, jednostavno zato što te ne želi odbiti ili navesti da misliš da mu nije dobro s tobom. Također se može selektivno hvaliti prijateljima za koje misli da će vas impresionirati.

10. Stvarne namjere

Na prvom spoju muškarac može izgledati kao da vas želi upoznati i kao da želi nešto više od puke zabave, a zapravo želi samo seks, donosi YourTango.

Najčitaniji članci