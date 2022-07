I neki muškarci bi trebali piškiti sjedeći, a razlozi su jako dobri

Ova teorija izazvala je priličnu buru u muškom svijetu, naviklom da piški stojećki. Ima to svojih prednosti: Prije svega, možete piškiti bilo gdje, a i ne morate razmišljati o tome na kakvu ćete dasku sjesti u javnom toaletu i slično.

No, stručnjaci su pronašli još neke dobrobiti koje biste mogli imati od te promjene.

Tako izvanredni klinički profesor na Odjelu za urologiju UCLA, dr. Jesse N. Mills tvrdi da bi sjedeći položaj mogao biti koristan za muškarce koji pate od problema s prostatom, jer taj položaj omogućava da potisnu mokraću s većom snagom nego što to mogu dok stoje, a time i bolje pražnjenje mjehura.

U studiji koja je objavljena 2014. godine naglašava se kako su dok sjedimo mišići zdjelice i kukova opušteniji, što olakšava mokrenje, prenosi The Sun.

Urolog mr.sc. Antonio Plešnar nam je pojasnio

- Iako se čini da je članak pisala žena kojoj je dojadilo čistiti toalet iza muškarca, mogu se složiti s ovom tezom. Naime, istina je da se u sjedećem položaju nešto lakše mokri, jer je pritisak na mjehur malo veći. Dakle, muškarcima kojima imaju problema sa prostatom i pražnjenjem mjehura može se savjetovati da mokre sjedeći - kaže mr.sc. Antonio Plešnar, specijalist urologije i subspecijalista urološke onkologije. Zdravim muškarcima promjena rakursa u tom pogledu nije potrebna, dodaje, no kako godine nose određene probleme, ima onih kojima bi se moglo savjetovati da razmisle o tome, dodaje.

- Stvar je u tome da s godinama dolazi do toga da se pomalo tresu ruke, pa muškarci počinju mokriti sve neurednije, pogotovo ako se jave simptomi parkinsonizma ili nekih sličnih bolesti. Neuredno mokrenje utječe na higijenu prostora i doista može postati problem za ženu koja to čisti, pa starijim muškarcima doista možemo savjetovati da na taj način preveniraju nered i sačuvaju partnerice - dodaje.

Naravno, to ne znači da sad baš svi moraju mokriti sjedeći, kaže. Sve dotle dok osjećate da vam se mjehur dobro ispraznio i dok stojite, možete mokriti u bilo kojem položaju. No, ako se mučite da biste došli do tog osjećaja praznine, puno važnije od promjene položaja u kojem mokrite jest to da odete do urologa na pregled, kako biste utvrdili mogući uzrok problema

Naime, zadržavanje mokraće u mjehuru može utjecati na nakupljanje bakterija i dovesti do infekcije bubrega, ako traje predugo, pa svakako treba porazgovarati s liječnikom. Simptomi kod kojih se treba zabrinuti uključuju spor mlaz urina, naprezanje pri mokrenju, isprekidan mlaz mokraće, dvostruko ili višestruko mokrenje u kratkom razmaku, te situacija kad vam je potrebno više vremena da uopće počnete mokriti, upozoravaju stručnjaci.

Ako urin zaostane u mjehuru, kemikalije u ureji će se stvrdnuti i formirati kristale. S vremenom će ti kristali očvrsnuti i formirati kamenje u mjehuru. Ako se mjehur ne isprazni do kraja, ostaci urina mogu dovesti do pritiska u bubrezima, što, ako potraje dugotrajno, može dovesti i do trajnih oštećenja. Zato je važno voditi računa o tome.



