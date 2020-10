10 malih navika koje vam mogu otkriti i ono što o sebi ne znate

Puno toga može se o nekome saznati iz nevinog provlačenja ruke kroz kosu ili rukovanja. Stručnjaci su objasnili što naše male navike otkrivaju o našem karakteru

<h2>1. Na koju stranu vješate toaletni papir</h2><p>Debata o tome na koju stranu se stavlja toaletni papir traje od njegovog izuma. Međutim, terapeutkinja dr. Gilda Carle tvrdi da vas može 'pročitati' ovisno o vašoj sklonosti po tom pitanju. Anketirala je 2000 muškaraca i žena o tome vješaju li toaletni papir sprijeda ili straga. Također je zamolila sudionike da popune upitnike koji će ispitati koliko su asertivni u svojoj vezi - na skali od 1 do 10. Rezultati dr. Carle sugeriraju da su dominantniji oni koji preferiraju kraj papira s prednje strane dok su ovi drugi pokorniji.</p><p>- Ono što je prvo započelo kao zabavna vježba, zapravo se pretvorilo u točan alat za procjenu. Pruža uvid u vašu kompatibilnost s potencijalnim partnerom - rekla je Carle, piše <a href="https://www.rd.com/list/personality-habits/?fbclid=IwAR1cphwLb_KUZvk_y-Dan_V1fQttPDYl0cqU-hFkAx6amNGfBccnjYHIDMg&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Readers Digest</a>.</p><h2>2. Vaš izbor cipela</h2><p>Studija objavljena u Journal of Research in Personality sugerira da nečiju osobnost možete pročitati kroz njihov izbor obuće. Volonteri su predali fotografije svojih cipela, a zatim su popunili upitnik o svojim osobinama. Druga je skupina pogledala fotografije, a zatim je opisala osobnost korisnika - i bili su izuzetno točni. Procijenili su dob, prihode i anksioznost nekoga na temelju cipela. Njihovi rezultati pokazuju da su ljudi koji nose udobne cipele obično relativno ugodni. Gležnjače uglavnom nose agresivniji. Nošenje neugodnih cipela podrazumijeva da ste smirenija osoba, dok su oni s novom i dobro održavanom obućom obično tjeskobniji.</p><h2>3. Način na koji hodamo</h2><p>Stručnjakinja za govor tijela Patti Wood kaže šetnja otkriva vašu osobnost. Ako je vaša težina obično naprijed, a vaš je korak brz, izuzetno ste produktivni i vrlo logični. Ljudi vam se dive zbog toga, ali možda se doimate pomalo hladni i konkurentni. Ako hodate s prsima prema naprijed, ramenima unatrag i visoko uzdignute glave, zabavni ste, karizmatični i društveno vješti, premda možda previše volite biti u centru pažnje. Ako vam je težina u centru na nogama, a ne naprijed ili unatrag, više vas zanimaju ljudi nego zadaci i više ste usmjereni na svoj privatni život nego na svoju karijeru. Sjajni ste kad ste dio grupe, ali lako izgubite pažnju. I na kraju, ako ste laki na nogama dok hodate i oči su vam zalijepljene za pod, najvjerojatnije ste zatvoreni u sebe i pristojni. Studija objavljena u Journal of Interpersonal Violence sugerira da su zatvorenici s psihopatskim sklonostima mogli prosuđivati ​​ranjivost i birati potencijalne žrtve samo gledajući način na koji ljudi hodaju.</p><h2>4. Rukovanje</h2><p>Studija objavljena u Journal of Personality and Social Psychology otkrila je da vaše rukovanje može promijeniti dojmove ljudi o vama. Rezultati istraživanja pokazuju da su oni sa čvrstim stiskom emocionalno izražajniji, ekstrovertiraniji i pozitivniji od ostalih. Oni s labavijim stiscima su sramežljiviji i neurotičniji. </p><h2>5. Kako pišete e-mailove</h2><p>Psiholog dr. Tomas Chamorro-Premuzic piše kako postoji snažna veza između toga kako pišemo e-mailove i karaktera. Narcisi će obično često upotrebljavati riječi kao što su "ja" i "moje". Ekstroverti su obično ležerniji i razgovaraju o stvarima povezanim sa zabavom, poput glazbe i izlazaka. </p><p>I nije bitno samo ono što pišete, već i kako. Odsutnost pravopisnih pogrešaka znak je nečije savjesnosti, perfekcionizma i potencijalnih opsesija, dok loša gramatika ukazuje na niži nivo IQ-a i obrazovanja. Zanimljivo je da dugi mailovi odražavaju energiju i temeljitost, ali i određeni stupanj potrebe.</p><h2>6. Tikovi</h2><p>U studiji iz 2015. objavljenoj u Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, istraživači su analizirali osobnosti ljudi, a zatim ih snimali dok su bili u situaciji koja je bila krajnje frustrirajuća, opuštajuća ili dosadna, tražeći tikove koji bi se mogli pojaviti. Ljudi koji su kompulzivno vrtjeli kosu ili grickali nokte težili su perfekcionizmu, a njihovi postupci rezultat su pokušaja smirivanja dosade, iritacije i nezadovoljstva. Budući da je bolje učiniti nešto umjesto ništa, ponavljajuće se ponašanje pokazuje utješnim.</p><h2>7. Vaša točnost</h2><p>Studija objavljena u Journal of Research in Personality sugerira da je točnost dobar pokazatelj pozitivnih karakternih osobina. U istraživanju su istraživači tražili od sudionika da kod kuće dovrše procjenu osobnosti i dođu u laboratorij na skupni eksperiment. Analizirajući vrijeme dolaska sudionika, utvrdili su da su točniji ljudi savjesniji i ugodniji dok su oni koji dolaze ranije bili neurotični. Oni koji kronično kasne uglavnom su bili ležerniji.</p><h2>8. Vaše prehrambene navike</h2><p>Vi ste ono što jedete, ali znanost sugerira da ste vi i ono kako jedete. Ljudi koji polako jedu obično su ljudi koji vole imati kontrolu i znaju cijeniti život, a brzanci imaju tendenciju biti ambiciozni i nestrpljivi. Oni kojima je obrok avantura tragaju za uzbuđenjima i preuzimaju rizike, dok će izbirljivi vjerojatno pokazivati ​​tjeskobu i neurotičnost. I na kraju, ako ste netko tko voli razdvajati različite namirnice na svom tanjuru, vrlo ste oprezni i orijentirani na detalje u svom svakodnevnom životu.</p><h2>9. Vaš rukopis</h2><p>Grafologinja Kathi McKnight kaže da stručnjaci za rukopis mogu otkriti više od 5000 karakternih osobina iz vašeg rukopisa. Na primjer, ljudi koji pišu velika slova, orijentirani su na ljude i traže pažnju, dok su oni s malim rukopisom zatvoreni u sebe i sposobni su za akutnu koncentraciju. Pisanje s malim desnim nagibom znači da ste ljubazni i impulzivni, a lijevi nagib znači da ste rezervirani i cijenite individualnost. Uspravna slova sugeriraju da ste logični i pragmatični. Na kraju, snažno stiskanje dok pišete ukazuje na to da imate jake emocije i brzo reagirate, a lagani pritisak podrazumijeva nonšalantnost i osobine putnika.</p><h2>10. Način na koji nosite torbu</h2><p>Možda ćete danima ili tjednima provoditi u odabiru torbice, ali koliko razmišljate o tome kako je nosite? Evo što taj nepromišljeni izbor otkriva, prema stručnjakinji za govor tijela Patti Wood. Nošenje torbice u laktu pokazuje da ste zahtjevni i naglašavate socijalni status. Nošenje remena preko tijela s torbom ispred znači da dajete prednost zaštiti i pristupačnosti, a nošenje torbe iza sebe pokazuje hladnu, smirenu i pribranu osobnost. Ljudi koji nose ruksak samostalniji su i žele se brinuti o sebi i ljudima oko sebe, dok oni koji nose torbu u rukama imaju tendenciju biti asertivni, dobro organizirani i učinkoviti.</p>