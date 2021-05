U tom periodu kad se borite s preprekama od kojih su neke doslovne, poput nošenja kolica uz stepenice, a neke u prenesenom značenju poput postpartalne tjeskobe, nije neobično ustručavati se tražiti pomoć. Ljudski je misliti da ćete se nametati drugima ako zatražite da vam pomognu. No briga o djetetu je ponekad iscrpljujuća i zahtijeva veliku količinu energije koju ne možete sami osigurati. Zato je u redu zatražiti pomoć, piše Healthline.

Mame i stručnjaci objasnili su nam kako tijekom tog razdoblja komunicirati svoje potrebe i dobiti ono što vam treba, a ovo su najbolje strategije.

1. Razjasnite potrebe

Uz stresore koje donosi roditeljstvo teško je postići da vam sve bude jasno. U utrci između pelena, dojenja i spavanja možda tek blijedo naslućujete što treba učiniti, no kako biste dobili pomoć koja vam je nužna, morate premostiti kaos u glavi.

- Napravite popis stvari ili pišite dnevnik. To će vam pomoći da razbistrite misli. Kad ste identificirali potrebe, možete razmišljati kako ih komunicirati drugima - kaže klinička psihologinja dr. Anna Hiatt Nicholaides.

Napravite listu svega što vam je teško i zatim te teme složite po kategorijama, od onih koje su hitne za riješiti do onih koje mogu čekati.

2. Napravite listu zadataka

Ako pripremite fizičku listu zadataka koje treba napraviti, to vam neće samo pomoći da sredite misli, nego će vam pružiti i dobar smjer.

- Kad vam netko dođe u posjet, rado će podignuti i nositi bebu. No vama zapravo treba da vam netko napravi sendvič, stavi rublje na pranje ili opere zahod. Ako imate listu takvih zadataka i netko vam ponudi pomoć, jednostavno mu je predajte - kaže privatna savjetnica Kayce Hodos.

3. Podsjetite ih na obećanje

Teško je zatražiti pomoć, a još je teže ponoviti zamolbu ako se prijateljica koja je obećala pospremiti vam stan ne pojavi ili dostava koju ste naručili ne dođe. Možda vam je neugodno podsjetiti ih na obećanje, ali to ne bi trebalo biti tako.

- Teško je kad netko ignorira vaše potrebe, osobito ako ste vi posvećeni potrebama bebe. To je razlog više da se netko pobrine i za vas. Budite uporni u tome da se ispune i vaše potrebe, kakve god one bile. Ako vam ne pomaže suprug, obratite se obitelji ili prijateljima - savjetuje Nicholaides.

Postavite se u ulogu prijatelja i razmislite biste li voljeli znati da ste pomogli nekome kome je vaša pomoć trebala.

4. Delegirajte posao

Ako nemate dovoljno snage zamoliti nekoga za pomoć, pronađite prijatelja koji će to učiniti za vas.

- Imala sam prijateljicu koja je zatražila da navedem tri načina kako mi može pomoći, pa sam odabrala Meal Train i to je bilo najbolje što sam učinila. Savjetujem vam da prihvatite pomoć najboljeg prijatelja ili člana obitelji koji će za vas odraditi stvari koje vam trebaju bez osjećaja da se nekome namećete. Svi imamo barem onog jednog prijatelja ili rođaka koji uvijek govori ono što misli, pa je vrijeme da ga iskoristite - kaže mama Whitney.

5. Koristite društvene mreže

Društvene mreže mogu biti blagoslov i prokletstvo, a to vrijedi i za period nakon bebina dolaska.

- Društvene mreže mogu biti mjesto na kojem ćete pronaći podršku drugih mama i spojiti se sa roditeljskim grupama i njihovim resursima u zajednici. Dok beba spava, mama može na internetu potražiti korisne savjete drugih roditelja - kaže Ziskind.

Kad je pak riječ o traženju pomoći rodbine i prijatelja, Hodos ne savjetuje da to objavljujete na mrežama.

- Pristupite svakome od njih individualno. Ako objavljujete takve stvari, mogli biste se osjećati ranjivo, a ne treba vam pritisak ljudi koje ne poznajete ni njihovi komentari vaše situacije - savjetovala je.

6. Platite pomoć

Ako se ne možete natjerati da najbolju prijateljicu zamolite oko čišćenja kuće, možete to zamoliti strance. Postoje brojni servisi za razne usluge u kućanstvu kojima će biti drago da ih nazovete i zatražite njihovu pomoć od pospremanja do glačanja, kuhanja ili kućanskih popravaka. Ako vam to dopušta budžet, platite usluge koje vam trebaju.

7. Pronađite grupu podrške

Ljudi koji nemaju osobito dobre odnose sa članovima svoje obitelji možda će radije svoj teret podijeliti sa onima sa kojima nisu toliko bliski. Potražite u svojoj blizini grupe za potporu roditeljima koje se bave problematikom koja vam je potrebna, od dojenja do odijevanja bebe.

8. Potražite stručnu pomoć

Konzultanti za dojenje, pedijatri, obiteljski terapeuti i drugi stručnjaci postoje sa razlogom. Za određene probleme i stanja pomoć prijatelja i obitelji jednostavno nije dovoljna, pa je vrijeme za pomoć profesionalca.

- Ako novopečena mama ne zna kako pronaći odgovarajućeg stručnjaka za mentalno zdravlje, neka se savjetuje sa drugim mamama koje su također tražile pomoć. Oko pitanja hranjenja i njege djeteta nemojte se ustručavati tražiti pomoć pedijatra - savjetuje Lauren Cook.

- Mnogi pedijatri rado će vas uputiti stručnjacima za dojenje - ističe Hodos.

9. Oslonite se na ljubaznost stranaca

Ako morate kolica progurati uz vrata ili ih ponijeti uz stepenice, ili ne možete istovremeno balansirati sa bebom u naručju i vrećicama iz trgovine, zamolite prolaznika da vam pomogne.

- Najbolje je ostvariti kontakt očima, nasmiješiti se i reći kako imate toliko stvari u rukama da ništa ne možete te ljubazno zamoliti da vam otvore vrata, pridrže vrećicu ili ponesu kolica. I obavezno uvijek zahvalite - savjetuje Cook.

10. Češće razgovarajte s partnerom

Možda je najteže od svega o svojim potrebama razgovarati sa supružnikom ili partnerom. U ovom najintimnijem odnosu važno je biti iskren u pravom trenutku.

- Za takav razgovor birajte vrijeme kad ste i vi i partner opušteni i slobodni. Uvijek pitajte partnera je li u redu razgovarati sada o toj temi radije nego da u nju uskočite - kaže terapeutkinja Gabrielle Applebubry.

Cook ističe da razgovor o potrebama nije jednokratna tema nego ona koja će se na repertoaru naći češće.

- Najbolje što vi i partner možete učiniti je da budete fleksibilni i svjesni da u određenim životnim situacijama uvijek jedan od vas može imati veće potrebe od onog drugog - zaključuje Cook.