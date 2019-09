10 najbizarnih medicinskih slučajeva: Trakavica gigant...

1. Riblja kost zaglavila u oku

Posjet Crvenom moru neimenovani 52-godišnji muškarac nikada neće zaboraviti. Plivao je pa se sudario sa jatom riba. I već sama ta situacija je bizarna sama za sebe, no još bizarnije bilo je to što je uslijedilo. Ubrzo mu je natekao očni kapak i spustio se.

Nesretni muškarac odlučio je posjetiti liječnika i ubrzo je podvrgnut operaciji 'zbog granuloma na kapku'. Ali, kada su kirurzi bolje zavirili u njegovo oko, ugledali su dvije cjevaste strukture zabodene u očnu jabučicu. Izvadili su to pa pozvali biologa da pokuša utvrditi o čemu se radi.

Ispostavilio se da su to čeljusne kosti ribe koja živi u plitkim obalnim vodama. Te kosti su imobilizirale mišiće kapka pacijenta zbog čega je djelovao obješeno. Nakon zahvata muškarac se dobro oporavio. Slučaj su liječnici opisali u stručnom časopisu BMJ Case Reports u travnju 2015. godine.

2. Dobila žuticu zbog zelenog čaja

Šesnaestogodišnja djevojka iz Velike Britanije ispijala je oko tri šalice čaja na dan uzastopce tri mjeseca jer je vjerovala da je to dobro za zdravlje i ljepotu, ali, ispostavilo se da i nije baš tako. Počela je osjećati bolove u zglobovima, vrtoglavicu, a pokazivala je simptome akutnog hepatitisa ili upale jetre - imala je žuticu.

Foto: 123rf

Problem možda zapravo bio u samom čaju, već u onome što je još bilo u njemu. Naime, djevojka je čaj naručila iz Kine nakon što je čula da pomaže kod mršavljenja. Što se sve nalazi u čaju pisalo je u sastojcima, ali ona ništa nije razumjela jer je sve pisalo na kineskom.

Liječnici čaj nisu poslali na analizu, ali čim je djevojka prestala ispijati ga, simptomi su nestali, navedeno je u izvještaju objavljenom u časopisu BMJ Case Reports u listopadu 2015. godine.

3. Oblik zvijezde u oku

Udarac u glavu kod 55-godišnjeg muškarca u Austriji rezultirao je stvaranjem oblika zvijezde u njegovom oku, objavljeno je u časopisu New England Journal of Medicine.

An Odd Medical Case -- according to a report published in April in the New England Journal of Medicine, punch to the... Objavljuje Daniel K. C. Johnson u Subota, 9. ožujka 2019.

Stručnjaci su pojasnili da snažan udarac lopte u lice ili čak udarac od zračnog jastuka mogu stvoriti jake udarne valove dovoljno snažne da oštete leću i prouzroče kataraktu (sivu mrenu). Ono što je bilo čudno kod ozljede spomenutog muškarca je to što je njegova katarakta imala oblik zvijezde, što nisu nikada vidjeli.

- Priroda je napravila prekrasnu kataraktu kod njega - rekao je dr. Mark Fromer, oftalmolog u bolnici Lenox Hill u New Yorku i dodao da se obično pojavljuju kao bijelo-žuti oblak, a ne kao zvijezda.

4. Trudnica se prejedala soda bikarbonom

Svaka žena koja je bila trudna zna kako je to kada te uhvati silna žudnja za određenom hranom. No, ponekad to prođe onu granicu normalnog, a to je dokazala trudnica koja je svaki dan pojela pakiranje sode bikarbone od 450 grama.

Radila je to i prije, ali i za vrijeme trudnoće. Čudna navika rezultirala je ozbiljnim problemima sa mišićima i srcem, pisalo je u izvješću objavljenom u časopisu Obstetrics and Gynecology u kolovozu 2013. godine.

Inače, soda bikarbona uglavnom se sastoji od natrijevog bikarbonata koji, kada se konzumira u velikim količinama, može poremetiti normalne metaboličke procese u tijelu. U slučaju spomenute žene, to je dovelo do slabljenja srca i ostalih mišića u tijelu. Srećom, liječnici su uspjeli izazvati porođaj te je na kraju rodila zdravo dijete.

5. Pornografska glavobolja

Isfrustruirani muškarac u Indiji ispričao je liječnicima da ga boli glava svaki put kada gleda pornografiju. Rekao je da bol počne pet minuta nakon početka videa, a vrhunac dosegne za osam do deset minuta. Foto: Dreamstime

- Seksualna glavobolja je tajanstvena i pomalo rijetka. Jedan posto stanovništva u jednom trenutku života može patiti od takozvanih primarnih seksualnih glavobolja - rekla je dr. Amy Gelfand, neurologinja sa Sveučilišta u Kaliforniji.

Liječnici kažu da većina oboljelih razvije iznenadnu glavobolju u trenutku orgazma. U manjem broju slučajeva primarna seksualna glavobolja polagano se pojavljuje kako se seksualno uzbuđenje pojačava.

Ali, muškarac iz Indije je bio vrlo neobičan slučaj jer su se njegove seksualne glavobolje pojavile samo dok je gledao pornografske filmove, a ne tijekom masturbacije i seksualne aktivnosti, opisali su liječnici njegov slučaj 2012. godine u časopisu Archives of Sexual Behavior.

Jedni nagađaju da možda kontrakcije mišića u vratu i čeljusti mogu potaknuti primarne seksualne glavobolje. Drugi smatraju da je problem u živcima i krvnim žilama u glavi koji su postali previše osjetljivi na seksualni poticaj. Ipak, uzrok problema ovog Indijca ostao je misterij.

6. Udahnula je vlastitu naušnicu

Žena iz Australije imala je 41 godinu kada se 2015. godine zabavljala na dočeku Nove godine. Bolovala je od astme pa je u jednom trenutku posegnula u torbu za inhalatorom u koji se uvukla naušnica. Udahnula je sadržaj iz inhalatora pa je i naušnica uletjela u dušnik, a putem joj je razderala grlo.

Inhaled earring !!! . . The 41-year-old woman, who had asthma, reached into her purse for her inhaler when she began to... Objavljuje ‎رفد المعرفة‎ u Ponedjeljak, 31. srpnja 2017.

Počela je disati još teže nego prije inhalatora i iskašljavati krv. Naušnica se zaglavila u desnom bronhiju (jedan od glavnih dišnih puteva koji povezuje dušnik i pluća). Liječnici su naušnicu uspjeli ukloniti, a rane su brzo zacijelile, pisalo je u časopisu BMJ Case Reports.

7. Srčani udar zbog energetskog napitka

Zdravi 26-godišnji muškarac iz Teksasa doživio je srčani udar pa su se svi zapitali - zašto i kako? Ubrzo su dobili odgovor kakav nisu očekivali.

Mladić je svaki dan pio osam do deset energetskih napitaka punih kofeina. Uz to je popušio kutiju cigareta dnevno, i tako unazad dvije godine prije infarkta, pisalo je u izvještaju objavljenom u časopisu Case Reports in Emergency Medicine u veljači 2015. godine.

Stručnjaci sumnjaju da je uzrok srčanom udaru bila prekomjerna količina kofeina u kombinaciji s ostalim štetnim navikama koje su dovele do smanjenja protoka krvi u koronarnim krvnim žilama, kao i do stvaranja ugruška što je u konačnici rezultiralo infarktom.

Autori izvještaja su, također, napisali da je pušenje dodatno pogoršalo situaciju jer je utjecalo na sužavanje koronarne arterije.

8. U sebi je nosio ogromnu trakavicu

Muškarac iz Kine za cijeli život je zapamtio da govedinu ne treba jesti ako nije dobro termički obrađena. Naime, liječnici su mu u tijelu pronašli trakavicu dugačku čak šest metara za koju su pretpostavili da je u njegovom tankom crijevu živjela oko dvije godine.

(New England Journal of Medicine) This...is a 6 meter long tapeworm. Likely Taenia saginata, the beef tapeworm. 1. Worm your cattle 2. Cook your beef Objavljuje Katja the RED Medic u Subota, 17. studenoga 2018.

Liječnika je posjetio zbog bolova u želucu, povraćanja, gubitka apetita i drastičnog pada kilograma. Dao je stolicu na analizu, a u njoj su bili dijelovi trakavice po čemu su brzo postavili dijagnozu. Osim toga, muškarac im je rekao da rado jede sirovu govedinu pa su vrlo brzo zaključili da se radi o vrsti goveđe trakavice - Taenia saginata.

Dobio je antibiotike pa je nakon nekoliko sati trakavica izašla iz njega, a svi simptomi povukli su se nakon tri mjeseca. Ovaj slučaj liječnici su opisali u časopisu New England Journal of Medicine početkom 2016. godine.

9. Zbog pilatesa joj je curila moždana tekućina

Britanka je 2015. godine, nakon stalnih jakih glavobolja, otkrila da bolovi uzrokuju curenje moždane tekućine, a razlog zašto je došlo do toga ju je posve šokirao - zbog traume nastale vježbanjem pilatesa.

To se zna pojaviti nakon automobilske nesreće ili kod neuspjelih operacija, ali kod nekih ljudi to može spontano nastati uslijed prevelikog pritiska na lubanju ili leđnu moždinu. Žena je neko vrijeme morala mirovati nakon čega se oporavila, bilo je objavljeno u časopisu Journal of Medical Case Reports.

10. Zubi se formirali u tumoru mozga

Dojenčetu iz Marylanda u SAD-u zubi su se formirali u mozgu i rezultirali specifičnom vrstom rijetkog moždanog tumora. Liječnici su izraslinu uspjeli ukloniti te se dječak potpuno oporavio.

A brain tumor in an infant was found to contain teeth. One the left, a brain scan of the boy's tumor. On the right, an... Objavljuje The Face Of Medicine u Nedjelja, 3. ožujka 2019.

Da nešto s mališanom nije kako treba liječnici su posumnjali kada im se učinilo da mu glava raste brže nego što je uobičajeno za njegovu dob. Pregledom njegove glave ustanovili su tumor u kojemu su bili zubi nalik onima koji rastu u donjem dijelu čeljusti.

Kada su tumor izvadili, u njemu su pronašli nekoliko potpuno formiranih zubića. Iako se zubi ponekad pojave u tumorskim tvorbama, na ovakvu kombinaciju liječnici još nisu naišli. Radilo se o rijetkom benignom tumoru - craniopharyngioma, no nikada još nisu pronašli zube u takvoj izraslini, pisalo je u stručnom časopisu New England Journal of Medicine u veljači 2014. godine, prenosi livescience.