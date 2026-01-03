10 najboljih načina da očuvate zdravlje očiju i poboljšate vid

8. PRESTANITE PUŠITI: Znate da je pušenje loše za vaša pluća i srce, a da ne spominjemo kosu, kožu, zube i gotovo svaki drugi dio tijela. To uključuje i vaše oči. Pušenje dramatično povećava rizik od razvoja katarakte i makularne degeneracije povezane sa starenjem. Srećom, vaše oči, pluća, srce i drugi dijelovi tijela mogu se početi oporavljati od dugogodišnje štete uzrokovane duhanom unutar prvih sati nakon prestanka pušenja. I što dulje možete izbjegavati cigarete, to će više koristi imati vaše krvne žile, a upala će se smanjiti u vašim očima i ostatku tijela. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA