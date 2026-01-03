10 najboljih načina da očuvate zdravlje očiju i poboljšate vid

Redoviti pregledi očiju samo su jedan od mnogih načina na koje možete poboljšati vid i spriječiti ozljede ili bolesti koje bi mogle oštetiti vaš vid. No neke navike, poput unosa važnih hranjivih tvari iz prehrane, mogu pomoći u prevenciji problema
Ove jednostavne navike i mjere opreza pomoći će u očuvanju vašeg vida te zdravlja očiju.
1. DOVOLJNO VITAMINA I MINERALA: Vitamini A, C i E, kao i mineral cink, sadrže antioksidanse koji mogu pomoći u sprečavanju makularne degeneracije. To je stanje u kojem se makula - dio oka koji kontrolira središnji vid - pogoršava. Izvori ovih važnih hranjivih tvari uključuju povrće i voće, kao što su: mrkva, crvena paprika, brokula, špinat, jagode, batat, citrusi kao i namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, poput lososa i lana.
2. NE ZABORAVITE KAROTENOIDE: Nekoliko drugih hranjivih tvari također je ključno za poboljšanje vida. Među njima su lutein i zeaksantin, karotenoidi koji se nalaze u mrežnici. Možete ih pronaći i u lisnatom zelenom povrću, brokuli, tikvicama i jajima. Također se mogu uzimati u obliku dodataka prehrani. Ovi karotenoidi pomažu u zaštiti makule poboljšavajući gustoću pigmenta u tom dijelu oka i apsorbirajući ultraljubičasto i plavo svjetlo.
3. OSTANITE U FORMI: Vježbanje i održavanje zdrave težine mogu pomoći vašim očima, ne samo vašem struku. Dijabetes tipa 2, koji je češći kod osoba s prekomjernom težinom, može oštetiti sitne krvne žile u očima. Ovo stanje se naziva dijabetička retinopatija, koja uzrokuje da male arterije u mrežnici propuštaju krv i tekućinu u oko, što šteti vašem vidu.
4. DRŽITE KRONIČNA STANJA POD KONTROLOM: Dijabetes nije jedina bolest koja može utjecati na vaš vid. Problem mogu izazvati i visoki tlak te multipla skleroza. Ta su stanja povezana s kroničnom upalom koja može naštetiti vašem zdravlju u cjelini. Upala vidnog živca može uzrokovati bol, pa čak i potpuni gubitak vida. Iako se bolest poput multiple skleroze ne može spriječiti, možete je pokušati kontrolirati zdravim navikama i lijekovima. Visoki tlak može se učinkovito liječiti prehranom, tjelovježbom i antihipertenzivnim lijekovima.
5. NOSITE ZAŠTITNE NAOČALE: Bez obzira radite li u garaži ili provodite znanstveni eksperiment u školi, ključno je da zaštitite oči odgovarajućim naočalama. Čvrste, zaštitne naočale su neophodne ako postoji rizik od ulaska kemikalija, oštrih predmeta ili materijala poput drvenih ili metalnih krhotina u oko. Mnoge zaštitne naočale izrađene su od vrste polikarbonata, koji je oko 10 puta čvršći od drugih oblika plastike.
6. NOSITE SUNČANE NAOČALE: Nisu samo za šminku. Nošenje sunčanih naočala jedan je od najvažnijih koraka koje možete poduzeti kada je u pitanju poboljšanje vida. Želite one koje blokiraju 99 do 100 posto UVA i UVB zračenja. Sunčane naočale pomažu u zaštiti očiju od stanja koja proizlaze iz oštećenja oka. To uključuje kataraktu, makularnu degeneraciju i pterigij - rast tkiva preko bijelog dijela oka. Pterigij može dovesti do astigmatizma, što može uzrokovati zamagljen vid.
7. SLIJEDITE PRAVILO 20-20-20: Vaše oči naporno rade tijekom dana i s vremena na vrijeme trebaju odmor. Naprezanje može biti posebno intenzivno ako radite za računalom dulje vrijeme. Kako biste ublažili naprezanje, slijedite pravilo 20-20-20. To znači da biste svakih 20 minuta trebali prestati zuriti u računalo i gledati u nešto udaljeno 6 metara (20 feet) na 20 sekundi.
8. PRESTANITE PUŠITI: Znate da je pušenje loše za vaša pluća i srce, a da ne spominjemo kosu, kožu, zube i gotovo svaki drugi dio tijela. To uključuje i vaše oči. Pušenje dramatično povećava rizik od razvoja katarakte i makularne degeneracije povezane sa starenjem. Srećom, vaše oči, pluća, srce i drugi dijelovi tijela mogu se početi oporavljati od dugogodišnje štete uzrokovane duhanom unutar prvih sati nakon prestanka pušenja. I što dulje možete izbjegavati cigarete, to će više koristi imati vaše krvne žile, a upala će se smanjiti u vašim očima i ostatku tijela.
9. UPOZNAJTE SE S OBITELJSKOM ANAMNEZOM: Neke očne bolesti su nasljedne, stoga vam poznavanje problema koje su imali vaši roditelji ili bake i djedovi može pomoći da poduzmete mjere opreza. Nasljedne bolesti uključuju: glaukom, degeneraciju mrežnice, degeneraciju makule povezanu sa starenjem te optičku atrofiju. Razumijevanje obiteljske povijesti bolesti može vam pomoći da poduzmete rane mjere opreza
10. ODRŽAVAJTE LEĆE ČISTIMA: Vaše su oči posebno osjetljive na klice i infekcije. Čak i stvari koje samo iritiraju vaše oči mogu utjecati na vaš vid. Iz tih razloga uvijek biste trebali oprati ruke prije dodirivanja očiju ili rukovanja kontaktnim lećama. Također je izuzetno važno oprati ruke i dezinficirati kontaktne leće prema uputama. Leće biste trebali zamijeniti prema uputama proizvođača ili vašeg liječnika. Klice u vašim kontaktnim lećama mogu dovesti do bakterijskih infekcija očiju.
