Dnevni horoskop za nedjelju 4. siječnja: Vage očekuju izazovi, Djevica ostvaruje stambeni plan

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 4. siječnja: Vage očekuju izazovi, Djevica ostvaruje stambeni plan
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 4. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Odnosi s okolinom vrlo su složeni, a ovaj put nećete biti tolerantni i spremni na ustupke. Rješavat ćete ljubavnu problematiku. Istupit ćete partneru sa zahtjevima kojima on neće biti oduševljen. Održavanje ljubavnog odnosa postat će naporan za obje strane. Nužne su promjene koje će definirati vašu vezu i odrediti joj smjer.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

U plodnom ste razdoblju u kojem možete promijeniti sve ono s čim ste nezadovoljni i napredovati na određenim životnim područjima. Tražite li novu ljubav, mogli biste naletjeti na osobu koja će vas stajati dosta živaca, jer će vam svojim prevrtljivim ponašanjem stalno izmicati. No baš to će vašu pozornost održavati budnom.

couple in caffe
Foto: FaustFoto

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ljubavnom uzbuđenju pridonijet će novo poznanstvo, nečija strastvena sms poruka ili telefonski poziv osobe koja će vam staviti do znanja da joj se sviđate. Ugodan susret ili društveni događaj očekuje vas tijekom večernjih sati. Mogli biste planirati putovanje, a neki će se puni dojmova vratiti sa skijanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Slobodne trenutke posvetit ćete čitanju omiljenog štiva ili gledanju filmova. U ljubavi je sve moguće, od romantičnog zaljubljivanja do oživljavanja prekinute veze. Samci će na putovanju ili društvenom skupu upoznati nekog posebnog, a vrlo brzo će i dogovoriti sastanak. Pomak nabolje doživljavaju i veze na daljinu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Financijske probleme nemojte rješavati dodatnim zaduživanjima kod prijatelja ili rodbine. Pazite na svakodnevne troškove, a nije naodmet već sada odvajati pokoji euro za ljetovanje. Morat ćete u nečemu prihvatiti veću odgovornost, preuzeti na sebe brigu o slabijima, ili će se od vas očekivati da se zrelije postavite u jednoj situaciji.

Asian granddaughter taking care of helping senior grandmother ge
Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Počet ćete ostvarivati neke od obiteljskih i stambenih planova. Nećete moći dočekati proljeće pa ćete već sada početi s kućnim preinakama. I domaćice će biti vrijedne - napravit ćete sve ne biste li se što ugodnije osjećali u svom domu. Ljubavni sastanak s partnerom mogao bi biti odgođen zbog njegovih obaveza.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pojedinci će vam se upletati u život. Takvima otvoreno dajte do znanja da vas to smeta. Bavite li se manjim kućnim popravcima, strpljenje će vam se naći na kušnji. Ako je taj posao prevelik zalogaj za vas, možda je bolje zvati majstora. Ne zanemarite važnost ljubavi i privatnog života, bez obzira na izazove koji su pred vama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan će vam biti ispunjen društvenim obavezama - susretima s prijateljima, kave s kolegama, a bit ćete pozvani i na kućnu zabavu. Ljubavni odnosi su skladni. Neriješena situacija iz prošlosti postat će vam jasnija. Dan je odličan za uljepšavanje, pa nećete pogriješiti ako promijenite frizuru ili kod kozmetičara sanirate problematičan ten lica.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Treba vam netko tko će vas razumjeti i podržati, no lako se može dogoditi da će malo tko imati vremena za vas. U privatnom životu morate donijeti bitne odluke, no još nećete imati snage suočiti se s većim promjenama. Budite pokretljivi i bavite se sportom, jer će tjelesna iscrpljenost biti pravi lijek za loše raspoloženje.

Sports enthusiasts preparing for a sprint on a park track, surrounded by nature
Foto: QUNICA_STUDIO

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Mogli biste se posvađati sa starijim članom obitelji koji će vam nametati svoje stavove. No mudro ćete popustiti, znajući da ćete ionako sve napraviti po svome. Iz crnih misli najbolje će vas izvući prijatelji. Ugodna i mirna večer provedena u njihovu društvu vratit će vam osmijeh na lice. Nemojte prema nekom nedužnom biti drski.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Druženje s prijateljima zanimat će vas više od odmora u domu i gledanja TV - programa. Tragat ćete za uzbuđenjima, a večer vam obećava baš to. Ustrajno ćete braniti svoje ideje, zanimati se za umjetnost, a u rukovanju novcem pokazat ćete više praktičnosti. Mlađima će roditelji povećati džeparac.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Unatoč trenucima nervoze i zahtjevnih obaveza, nećete nailaziti na nepoznanice. Mnogo toga što se zbivalo postat će vam jasnije. Osjećat ćete se sigurnije i spremnije za nove poslovne i ljubavne pothvate. Netko će biti raspoložen za druženje s vama, no nećete slutiti da se iza toga skrivaju dublji osjećaji prema vama.

