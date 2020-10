10 odličnih talijanskih pravila za kuhanje, posluživanje i jedenje tjestenine - da bude savršeno

<h2>1. Nikad stavljajte ulje u vodu</h2><p>Ulje se odvaja i pluta na vodi pa neće spriječiti da se tjestenina lijepi. Također, nakon što kuhanu tjesteninu ocijedite, ulje će se zalijepiti za nju što će spriječiti zadržavanje umaka na njoj, a to ne želite.</p><p>Želite li biti sigurni da se tjestenina neće lijepiti, kuhajte je u puno vode. Tako će se škrob raspršiti po vodi i neće se ponašati kao ljepilo. Pravilo je da se u lonac stavi litra vode na svakih 100 grama tjestenine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Čekajte da voda zavrije</h2><p>Želite li da vam tjestenina bude al dente, tada je važno držati se ovog pravila kako bi bila u kontaktu s vodom što kraće. Drugi važan aspekt je da će kipuća voda želatinizirati škrob koji se nalazi u tjestenini i tako je učiniti lakše probavljivom.</p><h2>3. Sol dodajte tek kad voda zakipi</h2><p>Dodate li sol hladnoj vodi, odgodit će vrijeme potrebno vodi da dosegne točku vrenja. Međutim, kad se ubaci u kipuću vodu, sol će povisiti temperaturu i voda će tada biti vruća najviše što je moguće.</p><h2>4. Ne smanjujte vatru</h2><p>Držite visoku temperaturu na točki vrenja jer će se tjestenina tako brže skuhati - to je jedini način da se postigne al dente. Smanjite li temperaturu kuhanja, na kraju ćete dobiti kašastu tjesteninu.</p><h2>5. Ne lomite špagete, baš nikad</h2><p>Špagete i slična tjestenina nisu toliko dugačke bez veze, već da bi se mogle dobro omotati oko vilice, obuhvatiti umak kako treba i stvoriti savršen zalogaj. Kada takvu tjesteninu lomite, napravili ste štetu jer ih u tom slučaju ne možete namotati oko vilice, a niti jesti kao makarone.</p><h2>6. Testirajte je li dobro kuhana</h2><p>Tjestenina bi trebala biti dovoljno mekana kada se zagrize, da se ne osjeća krckanje, no u isto vrijeme i dovoljno žilava da se ne raspada.</p><p>Želite li je servirati al dente, pogledajte presjek kada odgrizete komad - u sredini bi se trebao vidjeti tanki dio bljeđe boje od ostalog. Kod špageta to bude točkica u sredini. To se na talijanskom zove Punto Verde (zelena točka) i znači da je tjestenina al dente. Jednom kad nestane, tjestenina više nije al dente.</p><h2>7. Ne ispirite je nakon kuhanja</h2><p>Važno je da na kraju kuhanja, nakon cijeđenja, tjesteninu ne ispirete vodom, to je velika pogreška. Uklonit ćete s njezine površine škrob koji pomaže da se tjestenina dobro sljubi s umakom.</p><h2>8. Umak neka već bude spreman</h2><p>Stavite tjesteninu u kuhani umak, uključite štednjak i pirjajte par minuta. Ako je umak pregust, dodajte mu malo vode u kojoj se kuhala tjestenina - ona sadrži obilje škroba, obogaćuje okus umaku i pomaže mu da se bolje zalijepi se za tjesteninu.</p><h2>9. Poslužite odmah</h2><p>Tjesteninu je najbolje poslužiti vruću i svježe kuhanu. Okus svog jela možete poboljšati dodavanjem naribanog parmezana ili Pecorino Romana, ili pak nasjeckanog svježeg bilja poput bosiljka i peršina.</p><p>Tjestenina se tradicionalno jede kao samostalan obrok, a ne kao prilog mesu ili ribi. Na taj način ćete potpuno uživati u njezinoj nježnoj harmoniji okusa. Meso ili riba poslužuju se uz povrće kao prilog.</p><h2>10. Od ostataka napravite novo jelo </h2><p>Ne podgrijavajte ostatke tjestenine! Ne radite to ni u mikrovalnoj niti u tavi jer će okus biti lošiji. Umjesto toga, od ostataka napravite novo jelo.</p><p>U Italiji se ostaci tjestenine obično peku s drugim sastojcima, poput sušenog mesa, mozzarelle, kuhanih jaja i povrća, kako bi se napravilo ono što se naziva pasticcio (to doslovno znači 'nered'). Ostatke znaju pomiješati i s jajima i pretvoriti ih u neku vrstu tortilja tjestenine, zvane frittata di maccheroni, prenosi <a href="https://www.thelocal.it/20170717/ten-golden-rules-how-to-cook-pasta-like-the-italians-al-dente-chef" target="_blank">The Lokal</a>.</p>