Stomatolozi savjetuju kako se lako riješiti neugodnog zadaha

Ako nakon svakog objeda ne perete zube, hrana ostaje na njima i bakterije je razgrađuju. Najčešće zube perete noću, no bakterije ostaju u prostoru među zubima i zato vam nakon buđenja dah opet ima neugodan miris. Bakterije se zadržavaju i na stražnjoj strani jezika, pa ako ne četkate i jezik, vjerojatno će se ondje množiti i također stvarati neugodan miris, navodi stomatologinja dr. Ada Cooper. Stanje koje nastaje zove se halitoza, a liječnica kaže kako je rješenje vrlo jednostavno.

- Morate piti puno vode. Ako imate manje sline, usna šupljina se ne ispire dovoljno i bakterije se u njoj duže zadržavaju. No sjetite se da ima i drugih stvari koje vam mogu osušiti usta: pušenje, kava, alkohol, pa i neki lijekovi. Bilo bi dobro riješiti se loših navika, pa se možda situacija promijeni. No ako vam je dah neugodan bez obzira što radili, stalno ispirete usta no ništa se ne zbiva, možda imate zdravstvenih problema koji nisu vezani uz higijenu. U tom slučaju hitno posjetite stomatologa, savjetovala je ona.

Foto: Dreamstime

S njom se slažu stomatolozi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, ali upozoravaju kako bi prije provođenja bilo kakve terapije bez nadzora ipak trebalo posjetiti liječnika.

- Halitoza je rezultat nakupljanja bakterija, naslaga na jeziku te naslaga na tvrdim zubnim tkivima. No uzrok može biti i parodontna bolest, a halitoza može biti i rezultat gastrointestinalnih tegoba poput želučanog refluksa - pojašnjava dr. Boris Pažin, specijalist dentalne patologije i endodoncije u Stomatološkoj poliklinici Zagreb. Upozorava stoga kako je prvi i najvažniji korak svakako posjet stomatologu.

Foto: Dreamstime

- Na pregledu u takvim situacijama koristimo halimetar. To je sumporni monitor, aparat u koji pacijent izdahne zrak kroz cijev, a uređaj zatim analizira koncentraciju vodikova sulfida imetilmerkaptana, odnosno plinove koji se nalaze u zadahu. Ako su rezultati iznad socijalno prihvatljive granice i sumporovodični spojevi su povišeni, onda takav pacijent zahtijeva daljnju obradu i liječenje. Tada tražimo patologiju u usnoj šupljini, na jeziku, pogleda se postoji li parodontno tkivo. Ako se ne nađe, onda pacijenta preporučujemo gastroenterologiju ili drugim specijalistima gdje se u tim situacijama traži problem - pojasnio je dr. Pažin.

Navodi dalje kako vrlo malo utjecaja imaju namirnice ili pića koja konzumiramo.

- Do lošeg zadaha dovodi sve ono što uzrokuje nakupljanje naslaga, a to počinje od neredovite posjete stomatologu, akumulacije plaka i u konačnici neodgovarajuće oralne higijene - upozorio je.

Foto: Dreamstime Jedini učinkoviti način borbe protiv zadaha, smatra, kvalitetna je oralna higijena. To podrazumijeva redovito četkanje zubi najmanje dvaput na dan te preventivne posjete stomatologu najmanje jedanput na godinu.

- Ako je problem u usnoj šupljini a ne negdje drugdje, halitoza nestaje nakon čišćenja naslaga i uklanjanja plaka na pojedinim dijelovima usta. Nema brzih rješenja i postupak detekcije ide metodom isključivanja. Takva čišćenja usne šupljine može se napraviti u stomatološkoj ordinaciji, pa je svakako preporuka posjet svom stomatologu - zaključio je on.