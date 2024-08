10 recepata s tikvicama: Idu u muffine, a odlične su i u omletu

Tikvica je jako popularna namirnica diljem svijeta. U Italiji se koristi za pripremu kruha, u Meksiku quesadille, u Francuskoj ratatouillea, u Turskoj palačinka, a u Bugarskoj ih pržene poslužuju s jogurtom. Brojna su i jela koja možete pripremiti - kod nas se uglavnom pripremaju pohane, u umacima, juhama, punjene, pomiješane s drugim povrćem ili svježim sirom i u slanim kolačima. U varijanti savijače, koja je slična bučnici, do izražaja dolaze tek uz bazične začine poput soli i papra, dok u slatku varijantu možete staviti puno manje sira te ga zamijeniti dobrom dozom maka i šećera.

No možete ih jesti i sirove. Primjerice, tikvice možete dodati u salatu s krastavcima, pri čemu nećete ni primijetiti razliku u okusu. Od njih možete napraviti i izuzetno zdrave špagete. Jednostavno ih narežite na što tanje rezance, posolite tako da puste vode, prepržite i poslužite s omiljenim umakom za tjesteninu. Cvjetovi tikvica svojevrsna su poslastica kad ih se poha, a pogotovo u kombinaciji s kozjim sirom.

Od njih se dobiva odlična i osvježavajuća krem juha, a neizostavne su i u polpetima. Mogu se spremati kao glavno jelo, ali ako vam tu ipak nedostaje komad mesa, dobro se slažu i s mesom i s ribom. Idealna su kombinacija s rajčicama i maslinovim uljem.

Tikvice iz plastenika u trgovinama nalazimo još od proljeća, no one dozrele na suncu narastu velike, pa ih se može raspoloviti i zapeći s mljevenim mesom. Volimo ih sa sirom, u rižotu, složencima, a prava su poslastica u slatkim desertima. Najčešće biskvitnom tijestu daju punoću, sočnost i rahlost, a okusom to ne otkrivaju. Uz dodatak džema od naranče, tikvice mogu ublažiti suvišnu gorčinu. Kod pripreme muffina, u koje se često za sočnost umiješaju banane, ribana mrkva ili bundeva, u svaki recept ubacite i jednu manju tikvicu. Pomiješajte suhe i mokre sastojke, pa na kraju dodajte naribanu tikvicu. I tajna sočnosti kuglofa od kakaa može biti upravo u sitno naribanim tikvicama, a možete ih dodati i u tijesta za starinske "bakine" torte od oraha, čokolade i krema u kojima nema voća. Vrlo jednostavan kolač od tikvica, pečen u duguljastom kalupu s dodatkom sušenih brusnica, lješnjaka ili borovnica, često se poslužuje na američkim obiteljskim stolovima.

Tikvice rijetko tko ne voli, a sad im je sezona te su najfinije. Ima ih mnogo vrsta, boja i oblika, a kod nas se najčešće koriste male, tamnozelene tikvice slične velikim krastavcima. Poput dinja i krastavaca, pripadaju porodici Cucurbitaceae. Iako je riječ o voću, većina nas ih ne doživljava tako i naziva ih povrćem. Kao i sve tikve, potječu iz Amerike, a na našemu meniju su već tisućama godina. Današnja sorta razvijena je u Italiji.

Izvrstan su izvor vitamina B i C, mangana i kalija, dok su žute tikvice bogate i beta karotenom. Većina tih vrijednih tvari nalazi se u kori pa je nemojte guliti s mladih plodova. Svakodnevna konzumacija tikvica hrani organizam dijetalnim vlaknima, koja potiču probavu i čiste crijeva od toksina. Tijelo opskrbljuju i magnezijem i kalijem. Zbog visokog udjela vode imaju gotovo zanemarivu kalorijsku vrijednost.

U 100 grama tikvica nalazi se jedan gram prehrambenih vlakana, zbog čega se ovo ljetno povrće preporučuje jesti osobama koje pate od zatvora. Ne samo da zasićuje te potiče rad probave, nego i čisti crijeva od toksina. Tikvice su odličan pomagač pri mršavljenju - dijetalna su namirnica jer više od 90 posto ploda čini voda. Ne čudi stoga što se u stotinjak grama nalazi tek 16 kalorija. Najbolje ih je lagano prepržiti na malo zdravih masti s drugim ljetnim povrćem.

Čuvaju zdravlje krvožilnog sustava i snizuju kolesterol, a istraživanja su pokazala i da fitonutrijenti iz tikvica pomažu u smanjenju simptoma povećane prostate. Vitamin A, kojeg ima u tikvicama, pridonosi zdravom vidu i jača imunitet. Zbog visokog udjela mangana pospješuje metabolizam proteina i ugljikohidrata te potiče libido i ubrzava sintezu masnih kiselina.

Mangan je ključan i za proizvodnju prolina, aminokiseline koja dopušta formiranje kolagena, čineći kožu zdravijom, a zacjeljivanje rana bržim. Stoga, imate li suhu kožu, stavite na lice ploške tikvice, ostavite ih dvadeset minuta pa isperite. Vaša koža će postati meka i svježa.

Ljetne lazanje

Sastojci: 4 tikvice, 40 g parmezana, 60 g mozzarelle, 230 g ricotte, mediteranska mješavina začina, umak od rajčice, maslinovo ulje, 3 češnja češnjaka, kopar, peršin, sol, papar

Priprema: Tikvice izrežite na ploške pa ih slažite na protvan premazan maslinovim uljem. Premažite ih uljem, posolite i pospite mediteranskom mješavinom začina. Potom ih pecite 20 minuta na 200 stupnjeva i ostavite da se skroz ohlade. U međuvremenu pomiješajte parmezan, mozzarellu, ricottu, sol, papar, dvije žlice maslinova ulja, protisnuti češnjak, kopar i peršin. Krenite sa slaganjem sastojaka u vatrostalnu posudu koju ste prethodno premazali uljem i umakom od rajčice. Slažite red tikvica - smjesu od sira - umak od rajčice pa tikvice. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Na vrh stavite izribane mozzarelle i pecite 25 minuta na 200 stupnjeva.

Omlet s tikvicama i rajčicama

Sastojci: 2 manje tikvice, rog paprika, pola šalice cherry rajčica, sol, 3 žlice maslinova ulja, žlica nasjeckanog mažurana, 2-3 jaja, mljeveni papar, žlica i pol maslaca

Priprema: Tikvice naribajte ili sitno nasjeckajte. Posolite i ostavite pola sata. Potom ih prebacite u cjedilo i dobro iscijedite. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi i pržite tikvice dok ne dobiju zlatnu boju, kao i nasjeckane paprike i cherry rajčice 6-7 minuta. Dodajte mažuran, maknite s vatre i ostavite da se malo ohladi. Lagano vilicom razmutite jaja s paprom, tikvicama i povrćem te još malo soli. Zagrijte maslac u tavi, dodajte smjesu s tikvicama i ravnomjerno je rasporedite. Pecite dok se jaja ne stisnu oko rubova. Okrenite, zapecite i poslužite.

Savijača sa sirom i tikvicama

Sastojci: kore za savijače, 500 g svježeg kravljeg sira, 2 jaja, 150 g maslaca, 2 srednje tikvice, sol, svježe mljeveni papar

Priprema: Maslac otopite, tikvicu naribajte i posolite pa pustite da malo odstoji. Potom je ocijedite i pomiješajte sa sirom. Dodajte dva jaja, sol i papar te dobro promiješajte. Svaku koru premažite maslacem, a zatim po dvije zalijepite zajedno, premažite još jednom gornju i po njoj rasporedite nadjev. Zarolajte. Zarolane štrudle stavite u podmazani lim. Svaku štrudlu još premažite maslacem i pecite na 200 stupnjeva oko 20 minuta ili dok ne poprimi zlatnu boju.

Kruh s tikvicama

Sastojci: 150 glatkog brašna, 150 g kukuruznog brašna, prašak za pecivo, žličica soli, 2 tikvice, 150 ml ulja, 2 jaja, 45 ml mlijeka, 50 g parmezana

Priprema: Naribajte tikvice, lagano ih posolite pa ocijedite i posušite pomoću papirnatog ubrusa. U posudi pomiješajte obje vrste brašna, prašak za pecivo i sol te dodajte ocijeđene tikvice. Jaja, mlijeko i ulje zajedno izmiksajte pa sve dodajte smjesi brašna i sjedinite. Pravokutni kalup premažite uljem, lagano pobrašnite, ulijte pripremljeno tijesto, poravnajte ga i pospite parmezanom. Kruh pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 45 minuta.

Zelena juha

Sastojci: 1/2 šalice leće, 2 režnja češnjaka, manji luk, 6 šalica sjeckanih tikvica, šaka mente, limun, maslinovo ulje, voda, sol, papar, popržene kockice kruha

Priprema: Leću ostavite u vodi barem sat vremena, a najbolje preko noći. Potom je stavite u posudu za kuhanje sa šalicom i pol vode te malo soli. Pustite da voda zavrije, smanjite vatru i kuhajte dok ne bude al dente pa ocijedite. Na maslinovu ulju popržite luk i češnjak, a zatim smanjite vatru i pustite da se pirjaju dok ne omekšaju. Dodajte sjeckanu tikvicu i zalijte vodom. Kuhajte oko 20 minuta. Ubacite šaku mente, sol i papar pa izblendajte. Leću začinite limunovim sokom i s malo maslinova ulja. Kad ste dobili željenu gustoću juhe, servirajte je u zdjelice i dodajte žlicu leće ili popržene kockice kruha.

Fini sočni čokoladni kolač

Sastojci: 1,5 štapića nesoljenog maslaca, 2,5 šalica univerzalnog brašna, 2,5 žličica praška za pecivo, 1/4 žličice mljevenog cimeta, 1/4 žličice sjemenki anisa, 1/8 žličice mljevenog kardamoma, krupna sol, 2 srednje tikvice, 3 velika jaja; glazura od naranče: 1,5 šalica šećera, 1/2 žličice naribane korice naranče, plus 1 žlica svježeg soka od naranče, kandirane trakice tikvice

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Posudu za pečenje kuglofa premažite s malo maslaca i lagano pospite brašnom pa istresite višak. Preostalo brašno, prašak za pecivo, začine i žličicu soli promiješajte. Tikvice naribajte pa ocijedite višak vode iz njih. Pomiješajte jaja i šećer, umiješajte rastopljeni maslac, tikvice, koru naranče i sok. Umiješajte brašno u smjesu i prebacite tijesto u posudu za pečenje. Provjerite je li kolač gotov tako što ćete čačkalicu umetnuti u sredinu dok ne bude čista, otprilike 1 sat. Ostavite da se kolač hladi pa nožem odvojite krajeve torte i okrenite na tanjur. Ostavite da se hladi najmanje prije posluživanja. Ukrasite kandiranim tikvicama prije posluživanja.

Rezanci od tikvica

Sastojci: 4 tikvice srednje veličine, 470 g cherry rajčica, 2-3 češnja češnjaka, 1/4 šalice maslinova ulja, prstohvat mljevene crvene paprike, 1/4 šalice feta sira, sol, papar

Priprema: Izrežite krajeve tikvica. Stavite tikvice u uspravan položaj na dasku za rezanje. Spiralnim rezačem za povrće napravite rezance. Narežite rajčice. Zagrijte maslinovo ulje pa dodajte sjeckani češnjak i prstohvat mljevene crvene paprike. Pirjajte oko minutu dok češnjak ne počne ispuštati miris. Dodajte tikvice i rajčice te kuhajte oko pet minuta dok povrće ne omekša, posolite i popaprite. Rezance odmah poslužite i ukrasite s izribanim feta sirom.

Zapečene polovice s mljevenim mesom

Sastojci: 4 srednje tikvice, 1/2 žličice miksa talijanskih začina, sol i papar, 2 žličice maslinova ulja, 400 g mljevenog mesa, 400 g pelata, luk, žličica mljevenog češnjaka, 3/4 šalice mozzarelle, žlica nasjeckanog peršina

Priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Protvan obložite papirom za pečenje. Tikvice operite, odrežite im krajeve i po dužini prepolovite na polovice. Žlicom izdubite meso tikvice, ali ne do kore - ostavite oko 1 cm mesa na dnu i na krajevima kako umak ne bi procurio kroz tikvicu. Tikvice začinite sa soli i paprom te začinima po želji. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte mljeveno meso, luk i pirjajte. Dodajte meso i uz miješanje pirjajte sve dok meso ne poprimi smeđu boju. Dodajte nasjeckane pelate, sol i papar. Kuhajte 15-ak minuta dok umak ne postane gust. Posložite tikvice i žlicom ih napunite pripremljenim punjenjem. Pospite sirom i pecite 25-30 minuta, dok tikvice ne omekšaju i dok se sir ne otopi i ne porumeni. Pospite peršinom, pa poslužite.

Uštipci s tikvicama

Sastojci: 3 jaja, 2 žlice kiselog vrhnja, 2 šalice brašna, tikvica, prašak za pecivo, suncokretovo ulje, sol, svježe mljeveni crni papar

Priprema: Tikvicu ogulite, naribajte, posolite i pustite da odstoji. Ocijedite nakon 20 minuta. U zdjeli izmiješajte pjenjačom jaja i brašno s praškom za pecivo, dodajte vrhnje, naribanu tikvicu, mljeveni papar i sol prema potrebi. Žlicom grabite tijesto, stavljajte ga u dobro zagrijano ulje pa pržite s jedne i druge strane dok ne porumene. Izvadite na kuhinjski papirnati ubrus da upije višak masnoće. Uštipke od tikvica poslužite tople, uz omiljeni umak ili salatu.

Orzotto s povrćem

Sastojci: 200 g ječma, 750 ml pilećeg temeljca, 200 ml bijelog vina, luk, režanj češnjaka, 3 žlice maslinova ulja, grančica timijana, velika tikvica, malo svježeg peršina, 2 žlice maslaca

Priprema: Na maslinovu ulju popržite sitno nasjeckani luk i češnjak te timijan. Kad luk poprimi zlatno-žutu boju, u tavu dodajte ječam. Sve dobro promiješajte. Podlijte bijelim vinom i dinstajte dok se tekućina ne reducira. Ulijte temeljac te kuhajte sve zajedno oko 30 minuta, povremeno miješajući. Orzoto je gotov kad popije svu tekućinu, a ječam omekša. Pred kraj kuhanja dodajte tikvicu narezanu na kockice. Posolite i popaprite prema ukusu. Kad je orzoto gotov, umiješajte maslac. Poslužite odmah.