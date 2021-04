1. Ako se sve više udaljava

Ako ga ne možete dobiti na telefon ili nikad nema vremena za vas, zaboravite na seks. On vas neće zbližiti, već će mu samo olakšati da prekine s vama. Veza s ovakvim partnerom nema budućnost.

Ako na početku ne želi provesti svaki slobodni trenutak s vama, teško da ćete se seksom popeti na vrh liste prioriteta.

2. Ako se nadate da ćete mu se više sviđati

Ako izlazite s nekim za koga niste sigurni koliko mu se sviđate i imate li budućnost, nemojte forsirati seks kao način na koji ćete ga impresionirati i potaknuti da vas više vrednuje.

Ta je strategija rijetko učinkovita, dapače, nakon ovakvog seksa, češće je udaljavanje nego zbližavanje. Ako to nije to - prekinite i tražite dalje.

3. Ako zapravo ne želite seks

Ako niste sigurni biste li se seksali ili radije zavalili u krevet i gledali omiljenu seriju, nemojte se forsirati. U slučaju da vam je neugodno zbog nečega što vaš partner radi, najbolje je lijepo mu objasniti da vam to ne odgovara ili da vas ne napaljuje. U svakom slučaju, forsiranjem seksa nećete se ni zabaviti, a ni dobro osjećati.

4. Ako vam je dao do znanja da ne želi ništa ozbiljno

Rijetko kad muškarci ženama otvoreno kažu da ne žele vezu, ali ako vam to kaže - shvatite to ozbiljno.

Osim u slučaju da želite seks bez obveza, nemojte se upuštati u to. Rijetki su primjeri kad iz neobaveznog seksa nastane veza.

5. Ako znate da mu se sviđate, a vi samo tražite zabavu

Isto pravilo ide i obrnuto. Nemojte se upuštati u seks s nekim tko je zaljubljen u vas, a prema kome ne gajite iste osjećaje. Iz takvog "aranžmana" ne može izaći ništa dobro, budući da su vaša očekivanja poprilično različita.

6. Ako imate osjećaj da se "zalijepio" za vas

U slučaju da se muškarac s kojim ste započeli vezu jako "pali" na vas, a vi baš i niste ludi za njim, seks će vam samo dodatno zakomplicirati odnos.

Upustite li se u seks, indirektno ćete mu poručiti da želite nešto više, a budući da to ne želite, za oboje je bolje što prije okončati taj odnos.

7. Ako je riječ o bivšem vaše prijateljice

Postoji samo jedna jedina opcija da se spetljate s bivšim od prijateljice, a koju bi vaša prijateljica i okolina prihvatila, a to je da je to - čovjek vašeg života. No to je jako rijetko i uglavnom u situacijama kad ste vi poznavali tog muškarca još prije veze s prijateljicom.

Ali, i tad to može biti jako škakljivo. U svim ostalim slučajevima, radije preskočite i nađite nekog tko nema povijest s vašim prijateljicama.

8. Ako ima cijeli set "ludih" bivših

Primijetite li da muškarac s kojim se nalazite ružno priča o svojim bivšim curama, velika je vjerojatnost da je problem on, a ne one.

9. Ako ste oboje pod utjecajem...

Alkohola ili drugih opijata nemojte ni pomišljati na seks sa strancem. Pod prvo, ne poznajete se i ne možete znati što takav utjecaj izvlači iz njega, a drugo, vi možete učiniti nešto što biste drugi dan mogli gorko požaliti.

Ovakve odluke vas mogu dugoročno proganjati pa je najbolje riješiti problem odlaskom u suprotnom smjeru i dobro se naspavati.

10. Ako se protivi zaštiti

Ako odbije koristiti kondom, nemojte se upuštati u seks samo zato što ste napaljeni. Njegova neodgovornost može promijeniti cijeli vaš život.