10 super savjeta kako bacanje namirnica svesti na minimum

Hrana postaje sve skuplja, a mijenjanjem svakodnevnih navika možete smanjiti njezino rasipanje na minimum. Donosimo vam 10 savjeta kako trošiti manje novca, a iskoristiti više hrane.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje zagorske štrukle

1. Planirajte kupnju unaprijed

Kupnju obavljajte jednom tjedno i isplanirajte obroke za cijeli taj tjedan. Provjerite namirnice u hladnjaku i na policama, tek onda napravite popis preostalih potrebnih namirnica. Popis ponesite sa sobom i ne kupujte kada ste gladni jer ćete u tom slučaju kupiti više nego što vam je potrebno. Kupujte voće i povrće koje nije unaprijed pakirano tako da možete kupiti upravo onoliko koliko vam je potrebno.

2. Provjerite datume na pakiranjima

Ako određene namirnice s kratkim rokom trajanja ne namjeravate pojesti odmah, radije potražite one s dužim rokom trajanja ili ih jednostavno kupite kada vam budu potrebne. Vodite računa o značenju datuma na oznakama: „upotrijebiti do” znači da je hrana (npr. meso ili riba) sigurna za konzumiranje do navedenog datuma, dok „najbolje upotrijebiti do” označava datum do kojeg proizvod zadržava očekivanu kvalitetu. Prehrambeni proizvodi sigurni su za uporabu i nakon datuma navedenog na oznaci „najbolje upotrijebiti do”.

3. Budite svjesni vlastitog budžeta

Tjedno planiranje daje vam prostora za izračun vlastitih mogućnosti, a bacanje hrane također je bacanje novca. Vodite računa o tjednom budžetu i hrani koja vam može biti višak.

4. Održavajte hladnjak i temperaturu

Provjerite radi li vaš hladnjak pravilno i imate li nakupljenog leda koji ga može ometati u radu. Temperaturu držite do pet stupnjeva, to je idealna temperatura za čuvanje hrane.

5. Provjerite način skladištenja

Na pakiranju namirnica uvijek je označeno kako ih je idealno skladištiti. Pridržavajte se uputa kako bi hrana ostala najdulje svježom.

6. Rotirajte hranu u hladnjaku

Kad kupite nove namirnice, stavite ih straga u hladnjaku kako one koje su u njemu već bile ne bi ostale zaboravljene i popljesnivile.

7. Poslužite manje količine

Smanjite porcije kako ne bi ostalo hrane, pri čemu se podrazumijeva da svatko može uzeti dodatnu porciju ukoliko želi.

8. Iskoristite ostatke

Umjesto da ostatke hrane bacite u smeće, sljedećeg dana iskoristite ih za ručak ili večeru ili ih zamrznite. Od omekšalog voća možete napraviti voćne sokove ili pite, a manje svježe povrće možete upotrijebiti za pripremu juhe.

9. Zamrznite hranu

Ako vam je dovoljna manja količina kruha, ostatak zamrznite te potrebnu količinu izvadite nekoliko sati prije obroka. Isto tako, zamrznite višak kuhane hrane i tako si osigurajte gotov obrok na dane kada ste preumorni za kuhanje.

10. Od nužnog ostatka napravite gnojivo

Budući da bacanje hrane nije uvijek moguće izbjeći, zašto ostatke voća i povrća ne biste stavljali u jednu posudu? Tako ćete nakon nekoliko mjeseci imati bogat i dragocjen kompost za svoje biljke. Za ostatke kuhane hrane primjeren je kuhinjski komposter. Dovoljno je napuniti ga ostatcima, dodati sloj posebnih mikroba i ostaviti da fermentira. Tako dobiven kompost iskoristiv je za sobno ili vrtno bilje.

Najčitaniji članci