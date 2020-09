10 super trikova s izbjeljivačem koje treba obavezno isprobati

Izbjeljivač ne služi samo za izbjeljivanje, a kad je riječ o čišćenju domaćinstva, to je neprocjenjivi sastojak koji dezinficira i uklanja mrlje. Pomoći će i kod uzgajanja sobnom bilja, ali i čišćenja mačjih zahoda

<p>Većina ljudi koristi izbjeljivač za pranje bijelog rublja, uklanjanje mrlja te dezinfekciju zahodske daske. No to nije jedini način kako ga možete koristiti, piše<a href="https://www.rd.com/list/ways-to-use-bleach/?_cmp=readuprdus&_ebid=readuprdus9212020&_mid=370453&ehid=441107531d8950a6b1e660dc27ec3ed0ac7a4b9d"> Reader's Digest</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi kako očistiti dom</p><h2>1. Neka vaš vrt zablista</h2><p>Izbjeljivačem očistite tegle za cvijeće.</p><p>- Na taj način možete spriječiti prijenos plijesni i bolesti s biljke na biljku, savjetuje<strong> Julia Byrne</strong> iz tvrtke Clorox koja proizvodi izbjeljivač. Za dezinfekciju operite tegle za cvijeće vodom, a potom ih uronite u otopinu koja se sastoji od pola šalice izbjeljivača promiješanog sa četiri litre vode. Ostavite ih u otopini pet minuta, a potom isperite običnom vodom.</p><h2>2. Osvježite kante za smeće</h2><p>Iako se u kantama za smeće najčešće prikuplja otpad iz domaćinstva, i njima ponekad treba dobro čišćenje i dezinfekcija. Najprije ih operite mješavinom vode i sapuna te dobro isperite vodom. Potom pomiješajte pola šalice izbjeljivača sa tri litre vode. Tom mješavinom oplahnite unutrašnjost kante, ostavite stajati dvije minute i na kraju isperite čistom vodom.</p><h2>3. Rezano cvijeće može živjeti dulje</h2><p>Iako vam vrtlarenje možda ne ide, kupljenom rezanom cvijeću možete produljiti životni vijek. Stavite ih u hladnu vodu u koju se umiješali čajnu žličicu izbjeljivača na litru vode.</p><h2>4. Eliminirajte neugodan miris mačjeg zahoda</h2><p>- Izbjeljivač uništava bakterije, pa i one koje stvaraju neugodne mirise. Zato mačji zahod isperite mlakom vodom, a potom prebrišite otopinom koja se sastoji od pola šalice izbjeljivača i četiri litre vode. Ostavite stajati pet minuta prije nego što sve isperete čistom vodom, savjetuje Byrne.</p><h2>5. Riješite se plijesni</h2><p>Izbjeljivač uništava plijesan i mrlje koje nastaju od nje, kao i gljivice.<br/> - Ubijanjem gljivica više ne morate brinuti o štetnim učincima na zdravlje, ističe Byrne.<br/> Uklonite plijesan i gljive sa kupaonskih pločica mješavinom jednakih dijelova izbjeljivača i vode u bočici. Nasprejajte i ostavite stajati 15 minuta, a potom izribajte i isperite vodom.</p><h2>6. Očistite igračke</h2><p>Legići i slični tvrdi, neporozni objekti poput dječjih igračaka mogu biti čisti zahvaljujući izbjeljivaču, osobito ako kupujete rabljene predmete.<br/> - Izbjeljivač je savršeno sredstvo za dezinfekciju rabljenih proizvoda jer s malom količinom možete dezinficirati mnogo proizvoda u kratkom vremenu, ističe Byrne. U četiri litre vode dodajte pola šalice izbjeljivača. Površine koje želite dezinficirati prebrišite krpom umočenom u tu otopinu i ostavite najmanje pet minuta. Potom dobro isperite vodom i ostavite da se osuši na zraku.</p><h2>7. Izbjeljuje posteljinu</h2><p>Želite snježno bijele plahte, no ako ste kupili rabljene, velika je vjerojatnost da su izgubile sjaj i možda sadržavaju štetne bakterije. Prilikom pranja dodajte u perilicu rublja dvije trećine šalice izbjeljivača uz prašak za rublje koji inače koristite. Stavite redovni program za pranje. Izbjeljivač mora biti u kontaktu s posteljinom najmanje 10 minuta.</p><h2>8. Pomaže u kuhinji</h2><p>- Kako biste dezinficirali kuhinjske površine koje sadrže plastiku, staklo, nehrđajući čelik ili želite dezinficirati posuđe i bočice za bebu, koristite izbjeljivač, savjetuje Byrne. Površine najprije operite čistom vodom, a potom napravite mješavinu koja se sastoji od dvije žlice izbjeljivača i četiri litre vode. Umočite krpicu i ponovo prebrišite površine te ostavite stajati dvije minute, a potom dobro isperite čistom vodom i ostavite da se osuši na zraku.</p><h2>9. Božićna jelka živi dulje</h2><p>Julia Byrne tvrdi kako ćete božićni ugođaj u svom domu produljiti omogućivši božićnoj jelki dulji život uz pomoć izbjeljivača. Pomiješajte dvije čajne žličice izbjeljivača sa dvije litre kipuće vode, dodajte šalicu kukuruznog sirupa i osminu šalice željeza u prahu. Umjesto vode, u zdjelicu ispod jelke stavite mješavinu i gledajte koliko će dugo vaša jelka živjeti.</p><h2>10. Napravite sprej za dezinfekciju površina</h2><p>Pločice, drvo, plastika i slični materijali ponekad se teško čiste, no imajte na umu da su sve neporozne čvrste površine dobar kandidat za čišćenje izbjeljivačem.</p><p><br/> - Možete napraviti vlastiti sprej za dezinfekciju kombinirajući dvije šalice vode sa žlicom izbjeljivača. Izbjeljivač osobito dobro čisti staklo i porculan ne ostavljajući mrlje, zaključila je Byrne.</p>