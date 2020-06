10 tema o kojima žene najviše vole pričati - dok su na dijeti

Žene su priznale da osuđuju prehrambene navike svojih najbližih. To ostavlja traga i na prijateljstvu, trećina prijatelja izbjegava ljude na dijeti, potvrdilo je istraživanje

<p>Polovica pripadnica ljepšeg spola priča samo o hrani, brojenju kalorija i udjelu masti što najviše živcira njihove prijatelje i članove obitelji. Oni su im napomenuli da su jednostavno previše opsjednute svojom dijetom, a dio njih čak ne želi jesti određene namirnice pred prijateljima na dijeti jer se boje novih "lekcija".</p><p>Žene pak priznaju da osuđuju prehrambene navike svojih najbližih, zbog čega je skoro 41 posto njihovih prijatelja prestalo jesti određene namirnice. To ostavlja traga i na prijateljstvu, trećina prijatelja izbjegava ljude na dijeti, potvrdilo je istraživanje. </p><p>- Svi želimo izgledati fit i lijepo, ali važno je shvatiti kako to iziskuje puno vremena i strpljenja. Važno je promijeniti prehrambene navike, ali ne i time opterećivati sve oko vas - napomenuli su iz tvrtke The Simply Great Drinks Company, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-2660161/Are-YOU-food-bore-Half-dieting-women-irritate-friends-family-talking-incessantly-calories-fat-content.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><h2>Top 10 tema o kojima žene na dijeti najviše vole pričati</h2><p>Omiljena tema su im obroci koje pripremaju, izbor pića i brojenje kalorija. </p>