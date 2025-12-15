10 teških istina o starenju koje rijetki priznaju, a neminovne su

Promjene ne dolaze naglo, već gotovo neprimjetno mijenjaju svakodnevicu, odnose i osjećaj vlastitog identiteta. Teško ih je prihvatiti ne zato što su dramatične, već zato što većina ljudi ulazi u njih nepripremljena. Donosimo deset istina o starenju o kojima se rijetko govori, a koje se tiču svih nas. | Foto: Dreamstime