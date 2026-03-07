Ovo su tihi simptomi multiple skleroze koje mnogi ignoriraju

Glumica Christina Applegate posljednjih godina otvoreno govori o životu s multipla sklerozom, a njezina priča ponovno je skrenula pozornost na činjenicu da se ova bolest često razvija tiho i da prvi simptomi mogu biti vrlo suptilni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 [TOP 3 VIJESTI DANA] Potresni susret s kirurgom koji ih je operirao: 'Doktore, hvala vam na životu. Spasili ste nas' | Video: 24sata/pixsell

Bolest joj je službeno dijagnosticirana prije pet godina, no danas priznaje da su se prvi znakovi pojavili puno ranije. Simptome je, kako kaže, počela primjećivati još dok je snimala seriju Dead to Me, ali ih tada nije povezala s ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Jedan od prvih trenutaka koji danas prepoznaje kao upozorenje dogodio se tijekom snimanja scene u kojoj je trebala trčati kroz polje. Iznenada je pala, no u tom trenutku to je pripisala iscrpljenosti i napornom snimanju. Tek kasnije shvatila je da je to bio jedan od ranih znakova bolesti.

Foto: Hubert Boesl

Stručnjaci ističu da upravo takvi, naizgled bezazleni simptomi često prate početak multiple skleroze. Među najčešćim ranim znakovima su trnci u nožnim prstima ili stopalima, osjećaj utrnulosti, peckanja ili slabosti u udovima. U početku su ti simptomi blagi i povremeni pa ih mnogi ljudi zanemare ili pripišu stresu, umoru ili nedostatku sna.

S vremenom se mogu pojaviti i problemi s ravnotežom, nesigurnost pri hodanju ili osjećaj da tijelo ne reagira onako kako bi trebalo. Kod nekih osoba javljaju se i smetnje vida, izražen umor koji ne prolazi ni nakon odmora ili poteškoće s koordinacijom pokreta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Multipla skleroza je kronična autoimuna bolest koja napada središnji živčani sustav. Zbog oštećenja živčanih vlakana mogu se pojaviti različiti simptomi - od problema s kretanjem i ravnotežom do promjena u osjetima, vidu i koncentraciji. Nakon pregleda i magnetske rezonance liječnici često otkriju lezije na mozgu ili kralježničnoj moždini, što potvrđuje dijagnozu.

Stručnjaci zato savjetuju da se simptomi poput ponavljajućih trnaca, neobjašnjive slabosti, čestih padova ili problema s ravnotežom ne ignoriraju. Ako se takve promjene ponavljaju ili traju dulje vrijeme, važno je potražiti liječnički savjet jer pravovremena dijagnoza omogućuje ranije liječenje i bolju kontrolu bolesti.