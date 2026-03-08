Veliki tjedni horoskop: Biku uspjeh kuca na vrata, Blizance čekaju strastvene ljubavi

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Hodajte oprezno kroz nove projekte; jedna mala greška može pokvariti cijelu sliku. Mudro je potražiti savjet iskusnijih kolega i izbjeći nepotrebne sukobe. Ponekad je popuštanje put do pobjede.

Ljubav - Vaša bi pažnja mogla skrenuti prema nekome tko zrači autoritetom i moći. Ta osoba mogla bi postati i ključni saveznik u ostvarenju vaših najsmjelijih ambicija. Samci, pripremite se za razgovor koji mijenja perspektivu i budi duboko poštovanje, ali i ozbiljnu kemiju.

Zdravlje - Vaš fokus seli se na brigu o drugima, ali ne zaboravite sebe. Vrijeme je za sistematski pregled ili preventivne pretrage. Slušajte signale koje vam tijelo šalje prije nego postanu glasni.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 13. ožujka

Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Informacije koje dospiju do vas bit će pravo malo blago za vaš ugled. Medijski djelatnici i kreativci sada imaju priliku zabljesnuti – uspjeh vam doslovno kuca na vrata, samo ih otvorite.

Ljubav - Opijeni ste emocijama i spremni na sve kako biste zaštitili svoj mir, no prošlost kuca na vrata. Susret s bivšom ljubavi mogao bi zapaliti stare iskre i testirati vašu odlučnost. U dugim vezama i brakovima pripazite na tišinu koja razdvaja; ponekad je jedan iskren razgovor dovoljan da sruši zidove.

Zdravlje - Sportske aktivnosti i aktivan društveni život vraćaju vam osmijeh. Imate li plan o transformaciji linije, sada je idealan trenutak za akciju – ustrajnost vam je jača strana ovog tjedna.

Najbolji dan: 14. ožujka

Najlošiji dan: 8. ožujka

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Ideje se možda teže rađaju, ali ne odustajte od započetog. Imate dovoljno unutarnje vatre da dovršite sve započeto. Ne rušite stare mostove dok ne izgradite nove, budite strpljivi arhitekt.

Ljubav - Na pomolu su strastvene priče koje prkose pravilima i konvencijama. Ipak, znatiželja bi vas mogla odvesti na tanak led i u opasne ljubavne trokute. Prije nego što zakoračite u nepoznato, zapitajte se jeste li spremni na posljedice koje takva igra donosi vašem srcu, ali i ugledu koji ste dugo gradili.

Zdravlje - Vaše raspoloženje izravno ovisi o kvaliteti odnosa s najbližima. Ako su obiteljske veze zategnute, i vi ćete se osjećati iscrpljeno. Potražite mir u zajedništvu i iskrenoj podršci voljenih.

Najbolji dan: 9 ožujka

Najlošiji dan: 11. ožujka

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Planetarna ubrzanja donose vam nove prilike putem telefona ili maila. Za najbolje plaćene poslove morat ćete se izboriti sami, ali s vašom trenutačnom energijom, konkurencija nema nikakve šanse.

Ljubav - Intuicija vas upozorava na oprez. Ne nasjedajte na slatkorječive laskavce čiji šarm krije neiskrene namjere. Dok u brakovima napetost raste, samci moraju dobro otvoriti oči. Držite se realnosti i ne dopustite da vas nečija prividna savršenost zavara – prava ljubav ne treba filtere ni laži.

Zdravlje - Mirisne kupke, tiha glazba i dobra knjiga vaša su formula za mentalnu ravnotežu. Iako vam koncentracija može povremeno "pobjeći", fizički ste u vrhunskoj formi i spremni za sve napore.

Najbolji dan: 8 ožujka

Najlošiji dan: 13. ožujka

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Aktivno se uključite u projekte i preuzmite kormilo odgovornosti. Ključ uspjeha leži u pohvali kolega i pozitivnom pristupu. Nađite zlatnu sredinu i vidjet ćete kako se vrata sama otvaraju.

Ljubav - Samci bi mogli upoznati nekoga tko stiže iz daleka, posvećenog karijeri i visokim ciljevima. Taj susret donijet će vam intelektualni poticaj koji ste dugo tražili. Uživajte u osjećaju da vladate situacijom, dok vaša toplina topi led kod onih koji su vam se do jučer činili nedostižnima.

Zdravlje - Intenzivan ritam dana traži protutežu u mirnim večerima. Unutarnji nemir može vam ukrasti san, pa posegnite za laganim čajevima i opuštanjem. Ne ignorirajte potrebu tijela za dubokim resetom.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 9. ožujka

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Privremeno zahlađenje odnosa s nadređenima može usporiti vaše planove, ali to nije razlog za odustajanje. Naoružajte se strpljenjem i čekajte svoj trenutak; kriza je samo prolazna stanica.

Ljubav - Dok oženjeni prolaze kroz buru uočavanja razlika, njihova temeljna povezanost ostaje čvrsta i nepokolebljiva. Svađe će biti samo začin koji pročišćava zrak. Samci, očekuje vas netko poseban – dopustite si malo više spontanosti i vidjet ćete kako se kockice slažu same od sebe.

Zdravlje - Pritisak raste, ali vaš pozitivan duh je neprobojan štit. Ipak, ne testirajte granice izdržljivosti. Posebno pripazite na probavu i birajte lagane obroke kako biste sačuvali vitalnu energiju.

Najbolji dan: 14. ožujka

Najlošiji dan: 12. ožujka

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Informacije će pljuštati sa svih strana, pa bi vam koncentracija mogla biti na kušnji. Ovo je tjedan odluka – neka partnerstva će procvjetati, dok će druga pokazati svoje pravo, razočaravajuće lice.

Ljubav - Umjesto da analizirate partnerove mane, posegnite za tolerancijom – to je jedini recept za izbjegavanje nepotrebnih turbulencija. Pokažite svoju nježnu stranu i vidjet ćete kako se napetost topi u zagrljaju. Emotivno utočište koje sada sagradite, bit će vaša najsigurnija baza za sve buduće izazove.

Zdravlje - Svakodnevna uzbuđenja donose povećanu dozu stresa. Odmaknite se od ljudi koji vam crpe energiju i priuštite si kraljevski san. Mir je luksuz koji si ovog tjedna jednostavno morate priuštiti.

Najbolji dan: 11. ožujka

Najlošiji dan: 13. ožujka

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Stari problemi odlaze u zaborav, a Merkur vam daje krila za iskorak iz prosječnosti. Bilo da ste u umjetnosti ili biznisu, vaše ideje sada imaju snagu da promijene pravila igre na tržištu.

Ljubav - Vaša veza zakoračuje u sferu zrelosti i zajedničke gradnje budućnosti. Sudjelovanje u partnerovim ambicijama donosi vam novi osjećaj bliskosti i svrhe. Iskoristite ovu stabilnu energiju da postavite temelje za godine koje dolaze, jer ljubav je sada vaša najmoćnija pokretačka snaga i inspiracija.

Zdravlje - Počastite svoj organizam detoksom i budite mudri s porocima. Tjedan je stvoren za estetska osvježenja i posjete stomatologu. Male promjene u rutini donijet će vam ogroman osjećaj zadovoljstva.

Najbolji dan: 8. ožujka

Najlošiji dan: 12. ožujka

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Nepravda od strane kolega ili šefova mogla bi vas izbaciti iz takta. Ne gurajte probleme pod tepih, već otvorite karte i započnite iskren razgovor. Jasna komunikacija jedini je put do rješenja.

Ljubav - Ljubav na prvi pogled nije samo mit, barem ne za vas ovog tjedna. Zaljubljeni će lebdjeti u svom svijetu mašte, dok će oni u vezama osjetiti duboku, gotovo neraskidivu povezanost s partnerom. Svaka zajednička šetnja ili večernji izlazak, bit će prilika da ponovno otkrijete ljepotu zajedništva.

Zdravlje - Osjećate nalet snage i izdržljivosti, ali Merkur u Ribama može vam povremeno zamagliti misli. Ne brinite ako se osjećate smušeno; to je samo znak da vaš um treba kratki odmor od logike i brojeva.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 9. ožujka

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Vaše ideje nailaze na plodno tlo, a pohvale nadređenih postaju sjajno gorivo za vašu učinkovitost. Kreativci i umjetnici osjetit će snažan nalet mašte koji će njihova djela učiniti nezaboravnima.

Ljubav - Okolina bi mogla pokušati uplesti svoje prste u vašu intimu, stoga ostanite vjerni svom osjećaju. Ne dopustite da primjedbe prijatelja ili rodbine poljuljaju vaše povjerenje u voljenu osobu. Povodljivost je trenutno vaš najveći neprijatelj – vjerujte onome što vidite u partnerovim očima!

Zdravlje - Osjetljivo razdoblje traži oprez u prometu i sportu. Čuvajte zglobove i kralježnicu, ali ne zaboravite ni na zdravlje zuba. Usporite tempo i budite prisutni u svakom pokretu kako biste izbjegli ozljede.

Najbolji dan: 14. ožujka

Najlošiji dan: 11. ožujka

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Uzmite kormilo odluka u svoje ruke i ne dajte drugima da upravljaju vašim putem. Vaša mentalna bistrina je na vrhuncu, a uvjerljivost kojom zračite slomit će i najtvrđe poslovne pregovarače.

Ljubav - Strast i entuzijazam vaši su saveznici, a romantična iskra mogla bi planuti na najneočekivanijem mjestu – možda baš u javnom prijevozu ili tijekom obične šetnje. U brakovima se ponovno budi vatra, a zajednički trenuci bit će ispunjeni smijehom i novim uzbuđenjima.

Zdravlje - Zdravlje vas služi izvrsno, a raspoloženje je zarazno. Bit ćete duša svake zabave i glavni pokretač smijeha. Ipak, dok jurite s jednog druženja na drugo, budite oprezni i pribrani u prometu.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 8. ožujka

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Novo oduševljenje vaš je motor za jačanje pozicija. Verbalna spretnost i snalažljivost pretvorit će svaki izazov u priliku za napredak. Rezultati vašeg truda bit će vidljivi i vrlo konkretni.

Ljubav - Nova poznanstva mirišu na flert, a moguća je i veza s osobom koja zrači moći i stabilnošću. Vaš libido vam ne da mira, tjerajući vas u uzbudljive pustolovine. Prepustite se zovu hormona, ali ostanite svjesni svojih granica kako bi užitak bio potpun..

Zdravlje - Iskušenja na tanjuru bit će brojna, ali pokušajte zadržati mjeru kako biste sačuvali liniju. Šetnje na toplom suncu bit će najbolji lijek za svaku tegobu. Osjećat ćete se sve bolje i snažnije.

Najbolji dan: 9. ožujka

Najlošiji dan: 12. ožujka