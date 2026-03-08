Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
od 8. do 14. ožujka

Veliki tjedni horoskop: Biku uspjeh kuca na vrata, Blizance čekaju strastvene ljubavi

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 6 min
Veliki tjedni horoskop: Biku uspjeh kuca na vrata, Blizance čekaju strastvene ljubavi
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

Admiral

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Hodajte oprezno kroz nove projekte; jedna mala greška može pokvariti cijelu sliku. Mudro je potražiti savjet iskusnijih kolega i izbjeći nepotrebne sukobe. Ponekad je popuštanje put do pobjede.

Ljubav - Vaša bi pažnja mogla skrenuti prema nekome tko zrači autoritetom i moći. Ta osoba mogla bi postati i ključni saveznik u ostvarenju vaših najsmjelijih ambicija. Samci, pripremite se za razgovor koji mijenja perspektivu i budi duboko poštovanje, ali i ozbiljnu kemiju.

Zdravlje - Vaš fokus seli se na brigu o drugima, ali ne zaboravite sebe. Vrijeme je za sistematski pregled ili preventivne pretrage. Slušajte signale koje vam tijelo šalje prije nego postanu glasni.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 13. ožujka

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Informacije koje dospiju do vas bit će pravo malo blago za vaš ugled. Medijski djelatnici i kreativci sada imaju priliku zabljesnuti – uspjeh vam doslovno kuca na vrata, samo ih otvorite.

Ljubav - Opijeni ste emocijama i spremni na sve kako biste zaštitili svoj mir, no prošlost kuca na vrata. Susret s bivšom ljubavi mogao bi zapaliti stare iskre i testirati vašu odlučnost. U dugim vezama i brakovima pripazite na tišinu koja razdvaja; ponekad je jedan iskren razgovor dovoljan da sruši zidove.

Zdravlje - Sportske aktivnosti i aktivan društveni život vraćaju vam osmijeh. Imate li plan o transformaciji linije, sada je idealan trenutak za akciju – ustrajnost vam je jača strana ovog tjedna.

Najbolji dan: 14. ožujka

Najlošiji dan: 8. ožujka

NEMA BJEŽANJA! Fore na koje 'padaju': Zavedite nekoga po horoskopskom znaku
Fore na koje 'padaju': Zavedite nekoga po horoskopskom znaku

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Ideje se možda teže rađaju, ali ne odustajte od započetog. Imate dovoljno unutarnje vatre da dovršite sve započeto. Ne rušite stare mostove dok ne izgradite nove, budite strpljivi arhitekt.

Ljubav - Na pomolu su strastvene priče koje prkose pravilima i konvencijama. Ipak, znatiželja bi vas mogla odvesti na tanak led i u opasne ljubavne trokute. Prije nego što zakoračite u nepoznato, zapitajte se jeste li spremni na posljedice koje takva igra donosi vašem srcu, ali i ugledu koji ste dugo gradili.

Zdravlje - Vaše raspoloženje izravno ovisi o kvaliteti odnosa s najbližima. Ako su obiteljske veze zategnute, i vi ćete se osjećati iscrpljeno. Potražite mir u zajedništvu i iskrenoj podršci voljenih.

Najbolji dan: 9 ožujka

Najlošiji dan: 11. ožujka

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Planetarna ubrzanja donose vam nove prilike putem telefona ili maila. Za najbolje plaćene poslove morat ćete se izboriti sami, ali s vašom trenutačnom energijom, konkurencija nema nikakve šanse.

Ljubav - Intuicija vas upozorava na oprez. Ne nasjedajte na slatkorječive laskavce čiji šarm krije neiskrene namjere. Dok u brakovima napetost raste, samci moraju dobro otvoriti oči. Držite se realnosti i ne dopustite da vas nečija prividna savršenost zavara – prava ljubav ne treba filtere ni laži.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zdravlje - Mirisne kupke, tiha glazba i dobra knjiga vaša su formula za mentalnu ravnotežu. Iako vam koncentracija može povremeno "pobjeći", fizički ste u vrhunskoj formi i spremni za sve napore.

Najbolji dan: 8 ožujka

Najlošiji dan: 13. ožujka

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Aktivno se uključite u projekte i preuzmite kormilo odgovornosti. Ključ uspjeha leži u pohvali kolega i pozitivnom pristupu. Nađite zlatnu sredinu i vidjet ćete kako se vrata sama otvaraju.

Ljubav - Samci bi mogli upoznati nekoga tko stiže iz daleka, posvećenog karijeri i visokim ciljevima. Taj susret donijet će vam intelektualni poticaj koji ste dugo tražili. Uživajte u osjećaju da vladate situacijom, dok vaša toplina topi led kod onih koji su vam se do jučer činili nedostižnima.

Zdravlje - Intenzivan ritam dana traži protutežu u mirnim večerima. Unutarnji nemir može vam ukrasti san, pa posegnite za laganim čajevima i opuštanjem. Ne ignorirajte potrebu tijela za dubokim resetom.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 9. ožujka

KAKO VI STOJITE? Najdvoličniji znakovi Zodijaka
Najdvoličniji znakovi Zodijaka

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Privremeno zahlađenje odnosa s nadređenima može usporiti vaše planove, ali to nije razlog za odustajanje. Naoružajte se strpljenjem i čekajte svoj trenutak; kriza je samo prolazna stanica.

Ljubav - Dok oženjeni prolaze kroz buru uočavanja razlika, njihova temeljna povezanost ostaje čvrsta i nepokolebljiva. Svađe će biti samo začin koji pročišćava zrak. Samci, očekuje vas netko poseban – dopustite si malo više spontanosti i vidjet ćete kako se kockice slažu same od sebe.

Zdravlje - Pritisak raste, ali vaš pozitivan duh je neprobojan štit. Ipak, ne testirajte granice izdržljivosti. Posebno pripazite na probavu i birajte lagane obroke kako biste sačuvali vitalnu energiju.

Najbolji dan: 14. ožujka

Najlošiji dan: 12. ožujka

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Informacije će pljuštati sa svih strana, pa bi vam koncentracija mogla biti na kušnji. Ovo je tjedan odluka – neka partnerstva će procvjetati, dok će druga pokazati svoje pravo, razočaravajuće lice.

Ljubav - Umjesto da analizirate partnerove mane, posegnite za tolerancijom – to je jedini recept za izbjegavanje nepotrebnih turbulencija. Pokažite svoju nježnu stranu i vidjet ćete kako se napetost topi u zagrljaju. Emotivno utočište koje sada sagradite, bit će vaša najsigurnija baza za sve buduće izazove.

Zdravlje - Svakodnevna uzbuđenja donose povećanu dozu stresa. Odmaknite se od ljudi koji vam crpe energiju i priuštite si kraljevski san. Mir je luksuz koji si ovog tjedna jednostavno morate priuštiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 11. ožujka

Najlošiji dan: 13. ožujka

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Stari problemi odlaze u zaborav, a Merkur vam daje krila za iskorak iz prosječnosti. Bilo da ste u umjetnosti ili biznisu, vaše ideje sada imaju snagu da promijene pravila igre na tržištu.

Ljubav - Vaša veza zakoračuje u sferu zrelosti i zajedničke gradnje budućnosti. Sudjelovanje u partnerovim ambicijama donosi vam novi osjećaj bliskosti i svrhe. Iskoristite ovu stabilnu energiju da postavite temelje za godine koje dolaze, jer ljubav je sada vaša najmoćnija pokretačka snaga i inspiracija.

Zdravlje - Počastite svoj organizam detoksom i budite mudri s porocima. Tjedan je stvoren za estetska osvježenja i posjete stomatologu. Male promjene u rutini donijet će vam ogroman osjećaj zadovoljstva.

Najbolji dan: 8. ožujka

Najlošiji dan: 12. ožujka

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Nepravda od strane kolega ili šefova mogla bi vas izbaciti iz takta. Ne gurajte probleme pod tepih, već otvorite karte i započnite iskren razgovor. Jasna komunikacija jedini je put do rješenja.

Ljubav - Ljubav na prvi pogled nije samo mit, barem ne za vas ovog tjedna. Zaljubljeni će lebdjeti u svom svijetu mašte, dok će oni u vezama osjetiti duboku, gotovo neraskidivu povezanost s partnerom. Svaka zajednička šetnja ili večernji izlazak, bit će prilika da ponovno otkrijete ljepotu zajedništva.

Zdravlje - Osjećate nalet snage i izdržljivosti, ali Merkur u Ribama može vam povremeno zamagliti misli. Ne brinite ako se osjećate smušeno; to je samo znak da vaš um treba kratki odmor od logike i brojeva.

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 9. ožujka

KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA? Lista od najgoreg do najboljeg šefa među znakovima Zodijaka
Lista od najgoreg do najboljeg šefa među znakovima Zodijaka

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Vaše ideje nailaze na plodno tlo, a pohvale nadređenih postaju sjajno gorivo za vašu učinkovitost. Kreativci i umjetnici osjetit će snažan nalet mašte koji će njihova djela učiniti nezaboravnima.

Ljubav - Okolina bi mogla pokušati uplesti svoje prste u vašu intimu, stoga ostanite vjerni svom osjećaju. Ne dopustite da primjedbe prijatelja ili rodbine poljuljaju vaše povjerenje u voljenu osobu. Povodljivost je trenutno vaš najveći neprijatelj – vjerujte onome što vidite u partnerovim očima!

Zdravlje - Osjetljivo razdoblje traži oprez u prometu i sportu. Čuvajte zglobove i kralježnicu, ali ne zaboravite ni na zdravlje zuba. Usporite tempo i budite prisutni u svakom pokretu kako biste izbjegli ozljede.

Najbolji dan: 14. ožujka

Najlošiji dan: 11. ožujka

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Uzmite kormilo odluka u svoje ruke i ne dajte drugima da upravljaju vašim putem. Vaša mentalna bistrina je na vrhuncu, a uvjerljivost kojom zračite slomit će i najtvrđe poslovne pregovarače.

Ljubav - Strast i entuzijazam vaši su saveznici, a romantična iskra mogla bi planuti na najneočekivanijem mjestu – možda baš u javnom prijevozu ili tijekom obične šetnje. U brakovima se ponovno budi vatra, a zajednički trenuci bit će ispunjeni smijehom i novim uzbuđenjima.

Zdravlje - Zdravlje vas služi izvrsno, a raspoloženje je zarazno. Bit ćete duša svake zabave i glavni pokretač smijeha. Ipak, dok jurite s jednog druženja na drugo, budite oprezni i pribrani u prometu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 10. ožujka

Najlošiji dan: 8. ožujka

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Novo oduševljenje vaš je motor za jačanje pozicija. Verbalna spretnost i snalažljivost pretvorit će svaki izazov u priliku za napredak. Rezultati vašeg truda bit će vidljivi i vrlo konkretni.

Ljubav - Nova poznanstva mirišu na flert, a moguća je i veza s osobom koja zrači moći i stabilnošću. Vaš libido vam ne da mira, tjerajući vas u uzbudljive pustolovine. Prepustite se zovu hormona, ali ostanite svjesni svojih granica kako bi užitak bio potpun..

Zdravlje - Iskušenja na tanjuru bit će brojna, ali pokušajte zadržati mjeru kako biste sačuvali liniju. Šetnje na toplom suncu bit će najbolji lijek za svaku tegobu. Osjećat ćete se sve bolje i snažnije.

Najbolji dan: 9. ožujka

Najlošiji dan: 12. ožujka

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zbog Mije Miškulin 'gore' društvene mreže: Ovo su recepti i rutine uz koje ostaje fit
IMA TISUĆE PRATITELJA

FOTO Zbog Mije Miškulin 'gore' društvene mreže: Ovo su recepti i rutine uz koje ostaje fit

Mia Miškulin je fitness trenerica i influencerica. Na društvenim mrežama promovira aktivan način života, a prepoznatljiva je po atletskoj figuri i samopouzdanju, a dijeli i savjete kako se hraniti uz ukusne proteinske recepte
Samohrani otac: 'Sve žene žele izlaziti sa mnom dok ne shvate da su mi djeca na prvom mjestu'
ZNAJU SE PRIORITETI

Samohrani otac: 'Sve žene žele izlaziti sa mnom dok ne shvate da su mi djeca na prvom mjestu'

Colin McCourt, samohrani otac troje djece, otkriva izazove ljubavnog života s djecom na prvom mjestu. Njegovi spojevi su strogo organizirani, a spontanost je nemoguća. Djeca su mu uvijek prioritet
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026