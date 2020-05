10 zlatnih pravila prijateljstva: Tajne se nikad ne smiju otkriti

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Najradije biste sjeli i plakali? Tu je pet sjajnih razloga za to

Geni i evolucija imaju važnu ulogu u tome voli li netko biti okružen gomilom ili više voli društvo odabranih prijatelja, pokazala je studija provedena na Harvardu.



- Geni ne utječu samo na to koliko prijatelja imate, nego i na to koliko su oni međusobno povezani. Neki ljudi imaju četiri prijatelja koji se međusobno poznaju, a neki imaju četiri prijatelja koji se nikad nisu upoznali. To ovisi o njihovim genima - objasnio je voditelj istraživanja Nicholas Christakis.

Za studiju je usporedio podatke više od 1000 jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca. Znanstvenci su otkrili kako postoji genetska sklonost tome da predstavljate prijatelje jedne drugima. Oba ponašanja imaju evolucijske prednosti i mane. Ljudi u središtu društvene mreže uvijek su na izvoru korisnih tračeva, ali i lakše mogu pokupiti zaraze sa svih strana.

No poznavali li se oni ili ne, prijatelji su ključni za sreću. Niz istraživanja pokazao je da se ljudi koji imaju dobre prijateljske odnose s drugima bolje nose sa životnim krizama i boljeg su zdravlja. Također, ljudi koji su zadovoljni prijateljstvima u prosjeku se smatraju sretnijima od onih koji imaju mnogo novca ili zavidan društveni status.

Zlatna pravila dobrog prijateljstva:

1. Prijatelja nemojte uzimati zdravo za gotovo. Prijateljstvo je osjetljiva biljka koja će se osušiti ako je dovoljno ne njegujete.

Foto: Dreamstime

2. Prijateljeva partnera nemojte ignorirati, no nemojte biti ni previše bliski s njim. Čak i bivši dečki te djevojke su “zabranjena zona”.3. Nikad nikome ne otkrivajte ono što vam je prijatelj ispričao u povjerenju. Ovo vrijedi čak i ako više niste s nekim u prijateljskim odnosima, zbog dobrih starih vremena.4. Odrastajući, ljudi se mijenjaju i razvijaju. Prijateljstva iz školskih klupa stoga rijetko izdrže do odrasle dobi - no ako potraju, znači da su i sama sazrela.5. Nitko nije savršen, pa ni vaš prijatelj. Čak ni vaši najbliži prijatelji možda neće uvijek razumjeti sve vaše potrebe. Nemojte se razočarati. Ponekad je potrebno objasniti ono što želite.

Foto: Dreamstime Foto: Dreamstime

6. I vaš prijatelj ima svoj život. Zato ne očekujte da vam uvijek bude na raspolaganju za svaku sitnicu. Osjećaj slobode važan je za dobro prijateljstvo.



7. Prijatelj nije vaš sijamski blizanac. Ne morate se u svemu slagati, voljeti iste stvari ili imati iste želje. Prijateljstvo se temelji na prihvaćanju razlika.

8. S prijateljima možete podijeliti probleme, no ne zaboravite dijeliti i zajedničko veselje. Smijeh je ono što prijateljstvo čini izvorom sreće.

Foto: Fotolia

9. Novac može upropastiti i najbolja prijateljstva bez obzira na to posuđivali njima ili od njih. Budite oprezni - što je veći iznos u igri, veća je opasnost.



10. Pokušavajući se uklopiti u skupinu, ljudi često mijenjaju ponašanje, čine ono što inače ne bi radili. Taj problem najviše muči tinejdžere. No prijateljstva koja su utemeljena na glumi neće potrajati - pravi prijatelj vas voli zbog onog što jeste.

