10 znakova da imate mentalitet žrtve i kako si možete pomoći

Neki negativni ljudi sa sobom nose mentalitet žrtve koji sabotira sve šanse koje imaju za sreću. U životu se fokusiraju samo na loše ili osjećaju da ne zaslužuju dobre stvari. Dakle, njihov život ne ide nikamo

Ljudi zaglavljeni u mentalitetu žrtve mogu imati i mučenički kompleks, što je kada netko aktivno traži sukob ili osjećaj progona kako bi zadržao svoj identitet žrtve.

Mentalitet žrtve stečena je osobina u kojoj netko nastoji prepoznati negativne postupke ili se smatrati žrtvom negativnih postupaka drugih i ponašati se kao da je to slučaj čak i kada dokazi upućuju na suprotno.

Drugim riječima, kad je netko zaglavljen u kompleksu žrtve, ne može vidjeti da su okolnosti i ljudi oko njih obično prilično dobri. Kad se dogode dobre stvari, oni ih obično ignoriraju ili umanjuju i umjesto toga se usredotočuju na negativne aspekte iskustva.</p><p>Osoba koja je zaglavila u ovom mentalitetu djelovat će negativno i širiti tu energiju oko sebe, a kao rezultat toga, ljudi usvajaju negativan ili averzivan stav prema njoj, što samo pogoršava ciklus, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/nancy-carbone/ten-signs-you-or-someone-you-know-has-a-victim-mentality-and-a-negativity-bias" target="_blank">Your Tango</a>.</p><h2>10 znakova da imate mentalitet žrtve:</h2><p><strong>1. Ne poduzimate akciju ili odustajete</strong></p><p>Pronaći ćete bilo koji mogući razlog zašto vam nešto neće uspjeti, opravdati se i odustati prije nego što započnete.</p><p><strong>2. Nedostaje vam samopouzdanja</strong></p><p>Ne vjerujete u sebe, zbog čega ne slijedite svoje ideje.</p><p>Odgađate stvari, pronalazite izgovore, izbjegavate biti odgovorni, pronalazite putove za bijeg ili idete 'kako vas voda nosi', a ne živite život.</p><p><strong>3. Dopuštate drugima da preuzmu kontrolu nad vašim životom</strong></p><p>Dopuštate drugima da vam govore kako da živite svoj život budući da smatrate da oni znaju više od vas. Slijedeći druge, ne preuzimate kontrolu nad vlastitim životom.</p><p>Ako svoj život prepustite drugima, nemate kontrolu nad svojim životom. Ne preuzimate odgovornost za svoje postupke i krivite druge ljude kad stvari pođu po zlu.</p><p><strong>4. Dopuštate negativnom uvjerenju o sebi da sabotira vaše izbore u životu</strong></p><p>Odustajete na temelju svog unutarnjeg kritičara. U životu se slažete sa stvarima koje podupiru kako se sami vidite.</p><p><strong>5. Iscrpljujete se dok vam ne zatreba pomoć</strong></p><p>Trčite uokolo pokušavajući ugoditi svima, na svoju štetu, sve dok ne padnete u krizu i treba vam spas. </p><p>Tada su svi drugi krivi jer ste ih nosili i zaboravili razmišljati o sebi. </p><p><strong>6. Osjećate se gorko i ogorčeno jer ne živite svoj život</strong></p><p>Na kraju ispunjavate potrebe drugih jer se bojite biti sami. Dajete svima ostalima, ali niste tu za sebe. Ne fokusirate se na sebe, već na to da živite život svih drugih, umjesto da živite svoj.</p><p>Kad vam se život raspadne, na kraju postanete ogorčeni na život, ne osjećajući se pod kontrolom.</p><p>Osjećate se dobro kada ugodite svima drugima, umjesto da se usredotočite na sebe. Vi se oslanjate na svoju sreću koja dolazi od drugih, umjesto na ispunjavanje vlastitog sebe. Možete se osjećati mučenikom, ali činjenica je da ne radite ništa za sebe.</p><p><strong>7. Pronalazite izgovore za odustajanje</strong></p><p>Unaprijed smišljate izgovore zašto stvari neće uspjeti, sabotirajući sami sebe jer na taj način nikad ništa ne poduzimate.</p><p><strong>8. Skloni ste autodestruktivnom ponašanju kako biste se nosili s teškoćama</strong></p><p>Tražite trenutačno olakšanje kad se ne osjećate dobro, pa raspoloženje pokušavate popraviti ovisnostima, aferama i sličnim.</p><p>Na kraju uništavate sami sebe i svoj život bježeći od tih neželjenih osjećaja.</p><p><strong>9. Pretjerano ste samokritični</strong></p><p>Napadate sami sebe, kažnjavate se i vrijeđate kada stvari krenu po zlu.</p><p><strong>10. Uvijek je kriv netko drugi</strong></p><p>Ako ste žrtva, svi ostali su krivi jer vam nedostaje samoodgovornosti i krivite druge za stvari koje pođu po zlu.</p><h2>Ako se želite prestati osjećati kao žrtva trebate preuzeti odgovornost za svoj život</h2><p>Ako za stvari koje pođu po krivu krivite život, druge ili situacije, umjesto da uvidite kako niste ni pokušali riješiti situaciju jer ste željeli izbjeći osjećaj da niste dovoljno dobri, ostat ćete zaglavljeni u ovom ciklusu.</p><p>Zanemarivanjem vašeg unutarnjeg kritičara nastavit ćete se sabotirati. Vrijeme je da počnete slušati sebe i kritički ispitati svoje navike i misaone obrasce.</p><p>Život u mentalitetu žrtve uništit će vam život ako dopustite da vas ti osjećaji preuzmu i utječu na vas.</p><p>Ako ne prepoznate znakove mentaliteta žrtve, to vam može uništiti život. Možda nećete shvatiti da si ne dopuštate zaslužiti dobre stvari u životu.</p><h2>Kako si pomoći</h2><p><strong>1. Obratite se stručnjaku za mentalno zdravlje poput terapeuta ili savjetnika</strong></p><p>Oni vam mogu pomoći shvatiti ulogu koju je vaše vlastito razmišljanje imalo u vašem životu do danas i osloboditi vas nekih osjećaja odgovornosti koje biste mogli imati za događaje koji nisu vaša krivica.</p><p><strong>2. Vježbajte svjesnost </strong></p><p>Svjesnost jednostavno znači obratiti pažnju na ono što se događa u vama. Postoji mnoštvo učinkovitih tečajeva meditacije i svjesnosti, a mnogo ih je dostupno i na internetu.</p><p>Ako naučite kako objektivno promatrati svoje misli, kad vam uđu u um, naučene tehnike mogu vam pomoći prepoznati negativne uzorke misli pa ih možete spriječiti da utječu na vaše ponašanje.</p><p><strong>3. Zamolite pouzdane prijatelje i obitelj da vam pomognu u održavanju odgovornosti</strong></p><p>Obavijestite ljude koje volite da pokušavate okrenuti novi list u svom životu. Šanse su da će biti sretni i uzbuđeni zbog vas.</p><p>Zamolite ih da vam pomognu prepoznati kada možda zaglavite u svom tipičnom mentalitetu žrtve. Moglo bi vam pomoći da podijelite s njima fraze koje će vam biti korisne da vas izvuku iz toga, a da vas ne čine defenzivnima.</p><p>Na primjer, moglo bi biti štetno čuti ih kako govore: "Vidiš, opet to radiš!" ili "Uvijek to radiš".</p><p>Umjesto toga, razgovarajte s njima o tome da kažu nešto poput: "Ovdje bi mogao zapeti u negativnom misaonom uzorku", što vas može izbaciti iz razmišljanja žrtve i pomoći vam da objektivno sagledate svoje postupke ili misli.</p><p>Dajte im do znanja da znate da je vaša odgovornost promijeniti vlastiti život, ali da bi vam njihova pomoć puno značila jer im vjerujete.</p>