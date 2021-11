Živjeti u laži znači da prikrivate vlastite emocije te govorite samo ono što drugi žele čuti. Radite stvari koje zapravo ne želite i to samo zato što mislite da to morate, no to je nepotrebno

Ponekad je teško prepoznati da živimo u laži - jednostavno znamo da se osjećamo loše ili da nešto nije u redu, a nismo sigurni kako to promijeniti. Logično je da se mnogi od nas muče s time da budu vjerni sebi. POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću Od malih nogu nas uče da budemo dobri, da stanemo u red i da izbjegavamo talasanje - da stišamo glas, radimo što nam se kaže i prestanemo plakati. Učimo uspoređivati ​​svoja postignuća i napredak, u stvarima do kojih nam zapravo nije stalo, s onima svih oko nas. Tako učimo da je važnije biti uspješan u odnosu na druge nego biti iskren i ispunjen. Ako želite živjeti slobodno i autentično te postati i ostati vjerni sebi, ključno je skinuti slojeve straha i uvjetovanosti. Ovo je deset pravila po kojima ćete znati da ste vjerni sami sebi, piše Tinybuddha. 1. Iskreni ste prema sebi o tome što mislite, osjećate, želite i trebate Shvaćate da morate biti iskreni prema sebi prije nego što možete biti iskreni prema bilo kome drugom. To znači da u svom životu stvarate prostor za povezivanje sa sobom, možda kroz meditaciju, vođenje dnevnika ili vrijeme provedeno u prirodi. No, to također znači da ste sposobni suočiti se s grubom stvarnošću koju biste mogli izbjeći. Svjesni ste sebe kada ste suočeni s teškim izborima – poput napuštanja ili ne veze koja vam se ne čini dobrom – tako da možete doći do korijena svog straha. 2. Slobodno dijelite svoje misli i osjećaje Iskreni ste kad želite nešto reći, čak i ako se bojite presude ili ste u iskušenju da lažete samo da biste sačuvali mir. Odbijate potisnuti svoje osjećaje samo da bi se drugi ljudi osjećali ugodno. Spremni ste riskirati da se osjećate ranjivo i posramljeno jer znate da su vaši osjećaji autentični te da je njihovo dijeljenje ključ za izlječenje onoga što boli ili popravljanje onoga što ne funkcionira. 3. Poštujete vlastite potrebe i kažete 'ne' zahtjevima koji su u sukobu s njima Znate što vam je potrebno kako biste se osjećali fizički, mentalno i emocionalno uravnoteženo te dajete prednost tim stvarima, čak i ako to znači reći 'ne' drugim ljudima. Naravno, ponekad se možete žrtvovati, ali shvaćate da nije sebično poštovati svoje potrebe i smatrati ih prioritetom. Znate da vaše potrebe ne moraju biti iste kao od nekog drugog. Činite ono što je ispravno za vas i dobro se brinete o sebi jer prepoznajete da ste jedini koji to možete. 4. Nekima se sviđate, nekima ne, i to vam ne smeta Iako biste ponekad poželjeli ugoditi svima, jer je puno sigurnije dobiti potvrdu nego neodobravanje, shvaćate da je to što vas neki ne vole posljedica toga što ste vjerni sebi. To ne znači da opravdavate nepristojnost i nepoštovanje jer ste samo svoji. To samo znači da znate da niste za svakoga; radije biste da vas vole zbog onoga što jeste nego da vas vole zbog onoga što niste. 5. Okružujete se ljudima koji vas poštuju i podržavaju baš takvi kakvi jeste Shvaćate da ljudi oko vas utječu na vas, pa se okružujete ljudima koji vas poštuju i podržavaju, što vas motivira da i dalje budete vjerni sebi. Možda imate ljude u svom životu koji nisu takvi, no shvaćate da su njihovi problemi s vama upravo to – njihovi problemi. Postavljate granice s njima kako vas ne bi uvjerili da nešto s vama ili vašim izborima nije u redu. 6. Više se fokusirate na vlastite vrijednosti nego na ono što društvo smatra prihvatljivim Pročitali ste scenarij za društveno prihvatljiv život – popnite se na korporativne ljestve, napravite raskošno vjenčanje, kupite veliku kuću i napravite djecu – ali ste se ozbiljno zapitali je li ovo uistinu za vas. Možda i jest, ali ako krenete ovim putem, to je zato što je ovaj plan usklađen s vašim vlastitim vrijednostima, a ne zato što mislite da biste to trebali učiniti. Znate da su vaše vrijednosti vaš kompas u životu i da se s vremenom mijenjaju. Stoga redovito provjeravate sebe kako biste bili sigurni da živite život koji ne izgleda dobro samo na papiru, već vam je i u srcu. 7. Slušate svoju intuiciju i vjerujete da znate što je najbolje za vas Ne samo da čujete glas iznutra koji kaže: 'Ne, to nije dobro za mene', već mu i vjerujete. Budući da ste proveli puno vremena učeći razlikovati glas istine od straha, prepoznajete razliku između suzdržavanja i čekanja na ono što vam se čini ispravnim. Možda ne prepoznajete to odmah, no na kraju ipak utišate buku i izoštrite jedini glas u sebi koji uistinu zna što je najbolje za vas. 8. Radite ono što vam odgovara, čak i ako to znači da riskirate neodobravanje ljudi oko vas Ne samo da vjerujete da znate što je najbolje za vas, već to i činite. Čak i ako to nije popularan izbor, a ljudi oko vas u pitanje dovode vašu prosudbu, viziju ili razum. Shvaćate da nitko drugi ne živi vaš život i nitko drugi ne mora živjeti s posljedicama vaših izbora. To ne znači nužno da imate sve što želite u životu. To samo znači da čujete otkucaje vlastitog srca i stupate s njime, možda polako ili nespretno, ali lijepo i visoko podignute glave. 9. Dopuštate si da promijenite mišljenje ako prepoznate da ste napravili izbor koji nije bio pravi za vas Možda vam je neugodno priznati da mijenjate smjer, ali svejedno to činite jer biste radije riskirali da vas osuđuju nego prihvatili stvarnost koja vam se jednostavno čini pogrešnom. Bilo da se radi o potezu za koji shvatite da ste ga napravili iz pogrešnih razloga, o poslu koji nije ono što ste očekivali ili o predanosti koju znate da ne možete ispoštovati po savjesti, nađete hrabrosti reći: 'Ovo nije dobro, moram to promijeniti'. 10. Dopuštate si da se razvijate i otpuštate ono što ste prerasli Ovo je vjerojatno najteže od svega jer se ne radi samo o tome da budete vjerni sebi, već je riječ o prepuštanju. Radi se o prepoznavanju kada je vrijeme za zatvaranje nekog poglavlja, čak i ako ne znate što je sljedeće. Čak i ako je praznina mračna i zastrašujuća. Ali vi ipak shvaćate da praznina također može biti uzbudljiva. Taj prazan prostor nije uvijek loša stvar jer je to ujedno plodno tlo za nove mogućnosti - za ispunjenje, uzbuđenje, strast i radost. I više vas zanima vidjeti tko još možete biti i što još možete učiniti, nego zauvijek čamiti u ugodnom životu koji se sada čini kao da je tuđi.