Pojam 'prava osoba, krivo vrijeme' odnosi se na vezu s nekim tko se čini savršenim za vas, ali postoje okolnosti koje vas razdvajaju i tako potencijal za vezu ostaje nerealiziran. Unatoč nepobitnoj iskri, postoje vanjski čimbenici koji opterećuju situaciju osjećajem nemogućnosti koji je teško prevladati.

- Ponekad su ljudi koji su vam divni partneri (dijele vaše vrijednosti, povijest, interese, itd) također ljudi koji ne idu u istom smjeru u životu - kaže terapeut Dennis Nguyen. Na primjer, jedna ili obje osobe možda prolaze kroz nešto izazovno, doživljavaju značajnu životnu tranziciju ili jednostavno nisu trenutno zainteresirane za vezu.

Budući da niste u mogućnosti sagledati vezu do kraja, situacija 'prava osoba, pogrešno vrijeme' može u vama probuditi strah da nekako propuštate svoju srodnu dušu.

- Vjerojatno ćete poželjeti učiniti sve što je potrebno da veza funkcionira, čak i na vašu štetu, jer je to 'prava osoba' - kaže licencirana savjetnica za mentalno zdravlje Juliann King.

Kada dobijete mogućnost za ljubav i želite se potpuno predati iskustvu, ponekad se dogodi život i stvari ne ispadnu onako kako smo zamišljali. Bolno je kada ne uspije, ali realnost je da se uzbudljivi osjećaji kada vam se netko sviđa događaju poprilično često.

Znakovi da ste s pravom osobom u krivo vrijeme su sljedeći:

1. Vaši se ciljevi ne podudaraju

Zabavljate se zajedno, ali postoji taj mučan osjećaj da ste jednostavno na različitim stranicama. Vašem partneru je možda cilj putovati i istraživati ​​dok ste vi spremni kupiti kuću i osnovati obitelj, kaže Nguyen. Da bi bili zajedno, jedan od vas bi morao žrtvovati svoje individualne snove, što bi mogla biti previsoka cijena.

- Ako osjećate da su vaši ciljevi nespojivi ili da vam stvaraju mnogo prepreka, to može biti znak da je krivo vrijeme. Kada dvoje ljudi idu u sličnom smjeru u životu, moguće je da i dalje postoje prepreke, ali ne tolike - kaže on.

2. Netko od vas prolazi kroz nešto izazovno

Ako prolazite kroz težak period, sigurno da će vam biti teško brinuti se za sebe, a kamoli da toj osobi date odgovarajuću energiju i pažnju koju zaslužuje. King napominje da ako se to događa u vezi, da je prirodno je da veza više ne bude prioritet jer se prioriteti pomiču prema tome da radite sve što možete da biste se osjećali bolje. Nažalost, tada održavanje veze možda nije visoko na vašem popisu prioriteta.

3. Ne ulaže se zajednički napor u vezu

Od vitalnog je značaja da zdravi odnosi imaju uzajamno davanje i primanje, a ne jednostrano. Ako ste previše zauzeti da biste uzvratili poruku ili išli na spoj, shvatite to kao nagovještaj da ne možete dati emocionalnu energiju i/ili vrijeme koji su potrebni za razvoj veze. Kako Nguyen kaže: 'Za vezu je potreban rad! Ako se čini da oboje stalno nailazite na probleme u kojima jedno (ili oboje) ne možete posvetiti dovoljno energije vezi, to može biti znak da je krivo vrijeme'.

4. Događa se mnogo životnih promjena

Odnosima je potreban određeni stupanj postojanosti kako bi stvorili nešto trajno i dosljedno. Nguyen kaže da ako u vezi ima previše obiteljskih problema, velikih selidbi, promjena posla ili zauzetosti tijekom blagdana - bit će teško postaviti temelje za izgradnju partnerstva.

- Partner je možda imao puno vremena za vas tijekom zatišja na poslu, ali sada ima puno posla i više nema toliko vremena. To može biti znak da morate pričekati dok se prašina ne slegne prije utvrđivanja može li odnos uspjeti - rekao je.

5. Tajming nije na vašoj strani

Bili ste na nevjerojatnim spojevima, ali on idući mjesec seli iz grada ili je upravo dobio novi posao koji mu oduzima svu energiju. Iako je povezanost nevjerojatna, ne možete zanemariti da se u njihovom životu događaju i druge stvari koje zahtijevaju njihovu pozornost, što neizbježno ograničava njihovu sposobnost davanja u drugim područjima. King kaže je u ovom slučaju to veliki znak da nije pravo vrijeme.

6. Logistika vam otežava da budete zajedno

Ovdje se može dogoditi nekoliko scenarija: Oni su u vezi s nekim drugim. Imaju malu djecu, a vi niste sigurni jeste li spremni na odgovornost. Neočekivano ste ih upoznali dok ste putovali, a ne znate želite li vezu na daljinu. Oporavljaju se od lošeg prekida i još nisu emocionalno dostupni. Zaljubljeni ste u svog nadređenog, ali vaša tvrtka strogo zabranjuje ljubavne veze na poslu. Iako je ljubav smisao života, ponekad je rizik prevelik da bi se prihvatio.

7. Jedan od vas je emocionalno nedostupan

Kada ulazite u vezu s nekim, potreban je element radikalne ranjivosti i iskrenosti da vaše osjećaje podignete na sljedeću razinu i njegujete romantičnu vezu. Ako neko od vas ne može sudjelovati u toj razmjeni sa svojim punim ja (odnosno emocionalno ste nedostupni), King kaže da je to nagovještaj da veza neće moći napredovati jer postoje neki dijelovi vas koji će biti emocionalno nedostupni, što otežava istinsko upoznavanje.

8. Jedan od vas jednostavno nije spreman za vezu

- Jedan od vas je u procesu zacjeljivanja. Bilo da se radi o tjelesnoj, mentalnoj ili duhovnoj ozljedi, iscjeljenje je vrijeme kada morate sebi biti prioritet. Iako nije nemoguće imati zdrav odnos pun ljubavi tijekom iscjeljivanja, ovo je opet razdoblje promjene i rasta koje može promijeniti obje osobe kako se iscjeljenje nastavlja - kaže Nguyen.

9. Netko od vas nije spreman raditi na tome da veza napreduje

Kada ste u vezi s nekim, veza vas može gurnuti iz vaše zone udobnosti jer se pojavljuju nezacijeljene rane i nepoznati aspekti vas samih. Ako se netko od vas osjeća neugodno suočavajući se s tim problemima i ne može napraviti kompromis u pogledu svog načina života kako bi uključio nekog drugog, to znači da se ne možete posvetiti onome što je ključno za napredak veze.

10. Vaša intuicija vam govori da to nije to

Naizgled su savršeni za vas, ali stalno se osjećate kao da nešto nije u redu u vezi ili da nešto nedostaje. Premda ne možete dokučiti što je to, nemojte zanemariti te sumnje.

- Ponekad čak i ako vas netko oduševi na sve moguće načine, to se jednostavno ne čini pravim za vas. I ne mora imati smisla. Nazovite to osjećajem ili intuicijom, možda je to znak da nije pravo vrijeme - kaže Nguyen, piše Mbg.