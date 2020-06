10 znakova duhovnog buđenja: Osjećate li želju za samoćom?

Naći ćete se u situaciji da možda više nemate ništa zajedničko sa nekim ljudima. Možete shvatiti da vam treba drugačiji tip posla, zdravija prehrana, mirniji život više povezan s prirodom...

<p>Duhovno buđenje u ljudima potencira sumnje u stara uvjerenja, prioritete i način života općenito. Tada počinju preispitivati svoj život, navike, ljude sa kojima provode vrijeme, posao koji rade... Preispituju sve oko sebe svjesni da je život puno više od one stare poštapalice 'u sebe, na sebe, pod sebe'. </p><p>Počinju sami sebi postavljati pitanja tipa: 'Zašto sam ovdje, koja je moja svrha?', ili 'Zašto pate oni koji su dobri, dok zli ljudi žive lijepo?'. Kad dođe do duhovnog buđenja, ljudi dublje zaranjaju u svoju dušu, u svoju nutrinu i pokušavaju pronaći smisao svega, svrhu. Mnogi se tada okrenu Bogu ili drugim božanskim bićima. Duhovnost postaje prioritet.</p><p>Da biste se doveli do stupnja kada se počinjete duhovno buditi, morate biti spremni za to, vaša podsvijest mora biti spremna. U početku transformacije možete osjećati nemir, izgubljenost, bol... No, nakon nekog vremena, kada to pregrmite, nastupa vrijeme mira, spokoja, osjećaja ispunjenja, ljubavi, slobode i sreće.</p><p>Duhovno buđenje mogu aktivirati razne okolnosti u bilo kojem periodu vašeg života. To se može dogoditi spontano, bez nekog teškog događaja u vašem životu, ali okidač znaju biti i razne tragedije, traume, stres...</p><p>Duhovno buđenje neki nazivaju i 'mračna noć duše' jer je to period koji nije nimalo lagan, ali kada to prođete, osjetit ćete mir. Iskristalizirat će vam se neke stvari u životu, postavit ćete nove prioritete, a iz života polako izbaciti sve ono što vas puni negativnom energijom.</p><p>Naći ćete se u situaciji da možda više nemate ništa zajedničko sa nekim ljudima sa kojima se se dotad družili ili sa partnerom sa kojim živite. Možete shvatiti da vam treba drugačiji tip posla, zdravija prehrana, mirniji život više povezan s prirodom...</p><h2>10 naznaka da se duhovno budite:</h2>