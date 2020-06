Vježbajte zahvalnost svaki dan i bit ćete ispunjeniji i smireniji

Kako biste postali sretniji, negativne emocije pretvorite u pozitivne promišljajući o zahvalnosti svakodnevno i fokusirajte se na te misli kako biste unijeli radost u vaš život

<p>Svatko se ovih dana bori s različitim problemima, no neki ljudi su jednostavno toliko dobri u upravljanju stresom da se čini kako im je život savršen, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/cena-block-entrepreneur-flow-coach/benefits-gratitude">YourTango.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću</p><p>No istina je da ničiji život nije savršen, ali mogu pomoći neke zdrave tehnike. Neki su dani jednostavno bolji od drugih, no ako se usredotočite samo na ono loše, život će vam djelovati vrlo teško. Možete se samosažalijevati, ali dugoročno vas to neće usrećiti. Dakako da trebate misliti o onome što vam je potrebno i suočiti se s gubitkom ako vam to nije dostupno, no ako razmišljate samo o tome, riskirate depresiju. Umjesto samosažaljenja, usredotočite se na druge emocije, poput, primjerice, zahvalnosti.</p><p>Zahvalnost vas podsjeća da usporite, odložite brige i stres i uistinu budete sretni s onim što je u vašem životu dobro. Zahvalnost može biti i činjenica da vam je netko koga volite dio života. Ovo je šest osnovnih načina na koje će zahvalnost promijeniti vaš život.</p><h2>1. Osnažuje vezu</h2><p>Ako ste zahvalni što uz sebe imate dobrog partnera, manje je vjerojatno da ćete ga shvaćati zdravo za gotovo. Vježbajte zahvalnost što su prisutni i to će vas usrećiti. A kad ste vi sretniji, velika je vjerojatnost da će i vaša veza biti kvalitetnija.</p><h2>2. Pomaže psihičkom i fizičkom zdravlju</h2><p>Ljudi koji su zahvalni češće su skloni jesti zdravo i baviti se tjelovježbom. Kvalitetna prehrana i redovita fizička aktivnost poboljšavaju psihičko i fizičko zdravlje, a balansiran život je put do sreće.</p><h2>3. Ako ste zahvalni smanjujete ljutnju</h2><p>Ne možete istovremeno osjećati zahvalnost i ljutnju. Manje je vjerojatno da ćete biti agresivni ako se osjećate zahvalno, a zahvalnost vas istovremeno potiče da budete ljubazniji prema drugima. Ako ste ljuti ili se nosite s drugim lošim emocijama, razmišljajte o zahvalnosti i promatrajte kako se vaš stav iz negativnog pretvara u pozitivan.</p><h2>4. Jača samopouzdanje</h2><p>Ako ste u dobroj vezi, osjećate se bolje. Samopouzdanje je rezultat činjenice da se suočavate s teškim trenucima i gradite vašu svjesnost. Fokusirajte se na ono na čemu ste zahvalni kako biste ojačali samopouzdanje.</p><h2>5. Pomaže boljem snu</h2><p>Ako ste zahvalni, manje ste pod stresom. Previše stresa negativno utječe na kvalitetu sna, pa je stoga zahvalnost nešto što će vas uz molitvu ili meditaciju usmjeriti prema mirnijem stanju uma. Kad meditirate, proizvodite više theta moždanih valova koji oponašaju one tijekom dubokog sna. Zato vam zahvalnost pomaže da bolje spavate.</p><h2>6. Mijenja vaš pogled na život</h2><p>Optimizam je pozitivna nuspojava redovitog vježbanja zahvalnosti. Ako se usredotočite na dobre stvari u vašem životu, manje ćete brinuti o lošim stvarima. Iskušajte tu metodu i provjerite kako se s njom nose vaši prijatelji. Oni koji su više zahvalni u životu, imaju pristup kako je čaša uvijek napola puna.</p><p>Dobar način da se fokusirate na zahvalnost je dnevnik. Proces postaje jednostavniji ako ga redovito prakticirate, pa iako je u vakuumu teško stvoriti naviku, nije nemoguće. Vjerujte da nije isto ako o nečemu samo razmišljate ili to provedete u djelo. Stoga donosimo i osam načina kako uvrstiti male vježbe zahvalnosti u vašu svakodnevicu.</p><p>- Recite ljudima koje volite koliko vam znače<br/> - Vodite dnevnik zahvalnosti i uvrstite u njega predivne trenutke koje ste proživjeli<br/> - uvijek zahvalite konobarima i službenicima koji vam pomažu<br/> - izbjegavajte negativne vijesti na društvenim mrežama<br/> - brinite se o sebi</p><p><br/> - radite na razvoju zdravih navika<br/> - živite u sadašnjem trenutku, a ne u prošlosti ni u budućnosti<br/> - radno mjesto uredite inspirativnim citatima<br/> - fokusirajte se na svoje dobre strane, a ne na nedostatke</p><p>Redovita zahvalnost nije samo prijedlog, nego nešto što će vam u potpunosti promijeniti život. Ona govori o sadašnjem trenutku i pomaže vam ustanoviti sve predivne stvari koje imate u životu, a životni balans nastaje kad su redovite navike na svojem mjestu. Zbog zahvalnosti možete otjerati negativne misli, a možete je uvrstiti u svakodnevni plan sreće. Usto, možete meditirati ili koristiti aplikacije koje će vas voditi kroz te postupke. Nemojte razmišljati previše o svemu, nego jednostavno odmah danas uronite u zahvalnost.</p>