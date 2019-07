11 činjenica o komarcima: Što ih privlači, a što odbija od nas

Ljeto je u punom zamahu, a oni spremni za napade čim sjednete u neki kutak vrta, ili se zavučete ispod plahti. Komarci. Znate li što oh privlači, a što odbija, te postoji li neki jednostavan način da ih se riješimo prije nego nas izgrizu?

Evo nekih činjenica o komarcima, na temelju onog što su znanstvenici spoznali promatrajući njihovo ponašanje. Dakle, evo što vam je prešutio onaj davež od komarca koji je sinoć zujao oko vaše glave:

Komarci vole pivo

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Topla ljetna večer puno je ugodnija uz čašu hladnog piva. Ma žalost, čini se da je to stav i svakog ozbiljnog komarca, jer će se pridružiti odmah čim otvorite pivo, ako pijete na otvorenom,. To je zbog ugljikovog oksida koji izlazi iz boce ili limenke kad otvorite pivo, jer je 'znak' da su toplokrvna bića u blizini.

Obožavaju tajice

Možda mislite da je tanka pripijena odjeća dobar način da se obranite od kukaca i komaraca? Griješite. Ta vrsta garderobe grije tijelo i upija tjelesne mirise, pa će vas komarci lakše nanjušiti, a nije im problem probiti se kroz tanki sloj odjeće. S druge strane, široka odjeća bolje skriva tijelo i prozračnija je, pa miris tijela nije toliko intenzivan.

Ne vole baš sve parfeme

Foto: Fotolia

Istraživanje je pokazalo da parfem Bombshell koji 'potpisuje' Victoria's Secret komarcima baš nije ugodan, te da ih odbija. No, zasad još ne znaju koji od sastojaka ponajviše djeluje na to i kako nam to može pomoći u proizvodnji repelenata.

Ne vole ni neke začine

Dobro organiziran vrt, s puno cvijeća, ali i vazama sa začinima, može postati vaša oaza u koju komarci neće rado navraćati. Naime, neke vrste začina imaju snažnu aromu, pa prikrivaju miris tijela i odbijaju ih od vas. Zato u blizini mjesta za sjedenje u vrtu posadite ružmarin, matičnjak, lavandu, neven bosiljak, paprenu metvicu i - češnjak.

I malo vode dovoljno da se množe

Foto: 123RF

Ako volite umjetna jezerca i rasporedite ih nekoliko u vrtu, nemojte se čuditi ako komarci navale u rojevima. Naime, i vrlo malo vode dovoljno je da polože jaja, a voda koja stoji prepuna je tvari kojima se mogu hraniti. To se, dakle, ne odnosi samo na jezerca, nego i na čaše, pa i čep od boce koji slučajno padne na tlo i napuni se vodom.

Malo toga ih zaista tjera

Na tržištu ima svega i svačega što se nudi u zaštiti od komaraca, no postoji tek nekoliko sastojaka za koje je čvrsto dokazano da odbijaju komarce. To su uglavnom kemikalije DEET, pikaridin, IR3535 i Metil-nonil-keton. Sve ostalo pomaže možda da ih malo zbuni, ali neće ih otjerati. Zato ne bacajte novce na narukvice protiv komaraca, svijeće koje sadrže mirise citrusa, eterična ulja ili lampe koje ih, navodno, odbijaju.

Mrze ventilatore i mreže na prozorima

Foto: Dreamstime

Možete ih držati podalje od svog doma ako održavate nižu temperaturu u odnosu na onu vanjsku te ako u sobi upalite mali ventilator. Strujanje zraka im nije ugodno i obično se miču od toga. Također, mreže na prozorima zaista zaustavljaju ulazak buba kroz prozor, pa i komaraca.

Neće doći na roštilj

Dim odbija komarce, pa ako imate mogućnosti napraviti malo ognjište u vrtu, ili si možete priuštiti da svaku večer na otvorenom provedete uz roštilj, to je dobar izbor. Pomoglo bi i ako zapalite grančicu ružmarina, kadulje ili matičnjaka.

Ženke su neumoljive

Komarice su vrlo uporna bića i ne odustaju dok ne napune trbuh krvlju, što je otprilike dok ne 'popiju' oko 0,01 krvi. Ako to ne dobiju od ugriza jednog čovjeka, ugrist će sljedećeg, da zadovolje svoje potrebe. Nakon toga se dva, tri dana odmaraju, pa polažu jaja. I kreću u novi pohod na krv.

Najbolje im paše krvna grupa 0

Foto: Ekachai Lohacamonchai

Neke od bakterija koje proizvode osobe krvne grupe 0 posebno su 'zanimljive' komarcima, pa će posebno rado navaliti na tu skupinu ljudi. Tako doista možemo reći da ima ljudi koje radije grizu.

Obožavaju smrdljivi znoj

Komarce posebno privlače bakterije i kemikalije prisutne u ustajalom znoju, uključujući i mliječnu kiselinu. Zbog toga vole navaliti na ljude koji vježbaju, ili neposredno nakon vježbanja na otvorenom. Ako se bavite trčanjem, ili vježbate na otvorenom, izbjegavajte tamnu odjeću, jer istraživanja pokazuju da se u njoj više znojimo, prenosi Reader's Digest.

