11 godina primala kemoterapiju zbog raka koji nikad nije imala: 'Onkolog mi je uništio život'

Becky Jones imala je samo 21 godinu kada su joj liječnici rekli da ima neizlječivi tumor na mozgu i da joj je preostalo još samo nekoliko mjeseci života. U to je vrijeme tek upoznala partnera i sanjala o karijeri u policiji, no njezina se budućnost odjednom činila potpuno neizvjesnom.

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Dijagnoza koju joj je postavio iskusni onkolog dovela je do čak 11 godina liječenja kemoterapijom, što joj je u potpunosti promijenilo život. Često joj je bilo mučno, nije mogla sudjelovati u obiteljskim događanjima, karijera joj je bila prekinuta, a cijelo je vrijeme živjela u strahu i neizvjesnosti, piše BBC.

Danas, s 33 godine, nedavno je saznala da zapravo nikada nije imala rak, već upalu mozga koja se mogla liječiti steroidima.

Majka dvoje djece jedna je od više od 40 pacijenata koji poduzimaju pravne korake protiv Zaklade sveučilišnih bolnica Coventryja i Warwickshirea (UHCW) zbog dugotrajnog ili nepotrebnog liječenja od raka.

- Stalno su mi govorili da ću bez kemoterapije umrijeti - rekla je.

Kao mladoj ženi, Jones je, kako tvrdi, profesor Ian Brown, konzultant u Sveučilišnoj bolnici u Coventryju, rekao da će morati uzimati kemoterapijski lijek temozolomid (TMZ) do kraja života.

To je bilo unatoč smjernicama prema kojima se preporučuje uzimanje lijeka kroz šest ciklusa tijekom šest mjeseci.

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Kada je upitala zašto brojna snimanja mozga nisu pokazivala znakove tumora, liječnik joj je, kako tvrdi, odgovorio da tumor nije nešto što bi se moglo 'vidjeti golim okom'.

Istinu je saznala tek 2025. godine, kada su počeli preispitivati slučajeve pacijenata oboljelih od raka koji su bili povezani s profesorom Brownom.

- Nikada nisam imala tumor na mozgu. Pogrešno su mi postavili dijagnozu i provela sam najveći dio svog odraslog života na tom liječenju, i to bez ikakvog razloga - rekla je.

- On mi je, zapravo, uništio život - dodala je.

Godinama uzimala lijek

Becky Jones rekla je da su posljedice višegodišnjeg uzimanja lijeka bile užasne. Brojni drugi Brownovi pacijenti također su za BBC ispričali da su godinama primali TMZ, nakon čega su razvili različite ozbiljne zdravstvene probleme.

Jedna pacijentica istaknula je kako vjeruje da joj je lijek uzrokovao neplodnost, dok je druga oboljela od leukemije nakon što je bez potrebe prošla čak 100 ciklusa liječenja.

Preliminarni rezultati revizije koju je proveo Kraljevski koledž liječnika (RCP) pokazali su da su pacijenti u toj bolnici redovito primali produljene terapije tim lijekom, i to uz malo ili nimalo dokaza o koristi.

U izvješću se navodi da su propusti osoblja u bolnici predstavljali "izdaju povjerenja pacijenata". Također je postavljeno pitanje zašto timovi bolničke onkološke ljekarne nisu reagirali na slučajeve pacijenata koji su oralnu kemoterapiju kontinuirano primali između 10 i 15 godina.

Iz UHCW-a su poručili da neće komentirati pojedinačne slučajeve, ali su istaknuli da su uvedene mjere kako bi se osigurao "stroži nadzor nad propisivanjem i primjenom TMZ-a".

Foto: Dreamstime

Sve je počelo 2012. godine

Godine 2012. Jones je imala 21 godinu i činilo se da je njezin život tek počeo. Radila je kao operaterka videonadzora na stadionu Coventry Cityja, gdje je upoznala partnera Petea, koji je radio kao redar.

Nedugo nakon toga počela je patiti od snažnih migrena te je potražila liječničku pomoć. Podvrgnuta je biopsiji mozga koju je obavio privatni neurokirurg.

No Fiona Tinsley, partnerica u odvjetničkom društvu Brabners, tvrdi da je profesor Brown pacijentici Becky Jones dijagnosticirao glioblastom četvrtog stupnja - jedan od najagresivnijih oblika raka mozga - još prije nego što su stigli rezultati biopsije.

BBC je nekoliko puta pokušao stupiti u kontakt s umirovljenim profesorom Brownom.