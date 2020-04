11 namirnica koje mogu štetiti - ako ih jedete u krivo vrijeme!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: TOP DEVET NAMIRNICA KOJE SU NAJBOGATIJE ANTIOKSIDANSIMA

Danas prosječna osoba u svijetu konzumira oko 20 posto vuše kalorija nego naši preci u prošlom stoljeću, pokazuju istraživanja. I iako raste svijest među ljudima o važnostima zdrave i umjerene prehrane, ponekad zdravstvene smjernice nisu toliko konkretne ili su pak proturječne. Primjerice, jabuke su doista vrlo zdrava namirnica, no ako ih jedete u pogrešno vrijeme, mogu vam uzrokovati probavne smetnje, piše Bright Side.

No, osim onog što jedemo, važno je i kad jedemo, ističu stručnjaci, navodeći primjere 11 takvih namirnica.

1. Banane

Iako se banane mogu činiti dobrom opcijom za početak vašeg jutra, ako ih konzumirate na prazan želudac, mogu zapravo smanjiti razinu energije. U početku ćete vjerojatno osjetiti porast energije zahvaljujući njihovom visokom udjelu šećera, ali nakon nekoliko sati vjerojatno ćete se opet osjećati umorno i gladno. Jedenje banana također može predstavljati prijetnju ljudima koji pate od sindroma iritabilnog kolona, uzrokujući proljev.

Ako se ne želite odreći banana za doručak, kombinirajte ih s drugim namirnicama, po mogućnosti s većim udjelom zdravih masnoća, poput orašastih plodova, avokada, maslaca od kikirikija.

2. S kavom pričekajte sat vremena nakon buđenja

Mnogim ljudima popiti šalicu kave nakon buđenja čini se najprirodnijim, ali zapravo je beskorisno. Istraživanja su pokazala da ispijanje kave prije obroka poboljšava našu toleranciju na kofein. U prvom satu nakon buđenja, vaše tijelo proizvodi kortizol i vrlo je važno da ne ometate ovaj proces i naše prirodne biološke ritmove. Zato pričekajte malo i uživajte u svojoj šalici kave. Ali imajte na umu da je bolje pridržavati se preporučenog dnevnog unosa kofeina i ne pijte kavu bliže večeri kako biste spriječili nesanicu.

3. Rižu jedite za ručak, a ne večeru

Riža sadrži puno složenih ugljikohidrata kojima je potrebno dugo vremena za probavu. To je dobra stvar, jer nam dugo daje energiju. No, to rižu čini visokokaloričnom, što može uzrokovati debljanje ako je jedete navečer. Ručak je najbolje vrijeme za uključivanje riže u svoju prehranu. Vaš metabolizam funkcionira brzo tijekom ovih sati i bit će lakše tijelu probaviti ovaj proizvod. Uz to, trebat će vam energetska snaga da biste imali produktivan dan.

4. Šećer je najbolje jesti nakon obroka

Bolje je ostati podalje od prerađenog šećera ako se pokušavate pridržavati zdrave prehrane, ali ponekad je nemoguće ne pasti u iskušenje. Ključna greška koju radimo je kada jedemo slatkiše kao međuobrok.

Na taj način povećava se razina šećera u krvi, što uzrokuje i drastičan pad, zbog čega se javlja umor i nervoza. Ako se ne možete oduprijeti iskušenju, priuštite si desert odmah nakon glavnog obroka. Na taj način se razina šećera u krvi neće tako drastično povećati.

5. Večer je najbolje vrijeme za mlijeko

Neki su se već od djetinjstva naviknuli započeti dan s čašom mlijeka, ali ova navika ne djeluje dobro na odrasle. Mlijeko je teško probaviti, pa pijenje ujutro i kombiniranje s drugim namirnicama može uzrokovati žgaravicu i bolove u želucu.

Večer je najbolje vrijeme za čašu toplog mlijeka. Pomaže u smirivanju tijela i pospješuje san.

6. Meso ne jedite prije spavanja

Meso je sjajan izvor bjelančevina i vitamina skupine B, ali može predstavljati prekomjerno opterećenje probavnog sustava. Zato je bolje izbjegavati meso prije spavanja. Odabir krtog mesa i njegovo konzumiranje najmanje 3 sata prije spavanja zapravo je dobra opcija jer pruža sitost i ne sadrži prekomjernu količinu kalorija koje bi mogle prouzrokovati debljanje.

Možete jesti meso tijekom dana kako biste dobili dovoljno proteina.

7. Orašasti plodovi za doručak

Orašasti plodovi odličan su izvor zdravih masti i kalorija, ali uživanje u njima kasno navečer može opteretiti probavu i izazvati probleme sa spavanje. Izaberite orašaste plodove za doručak ili kao zdravu grickalicu između svojih obroka kako biste postigli sve prednosti - zdravlje srca, dobre masnoće te ljepotu kože i kose.

8. I masni sir bolje 'sjeda' ujutro

Sendvič sa sirom nije dobra opcija za večeru, koliko god primamljivo zvučalo. Poput mesa i orašastih plodova, punomasni sir će opteretiti probavu i izazvati nadutost. S druge strane, konzumiranje sira za doručak pruža vašem tijelu prijeko potreban kalcij koji potiče rast mišića i zdravlje kostiju.

9. Citrusi se jedu nakon obroka i ne natašte

Početak dana sa svježe iscijeđenom limunadom možda zvuči zdravo, ali zapravo nije. Agrumi su vrlo kiseli, pa ako ih konzumirate uz obrok ili neposredno nakon, povećat će kiselinu u želucu i izazvati žgaravicu te smanjiti apsorpciju hranjivih sastojaka iz njih. Najbolje je pričekati oko pola sata nakon obroka, savjetuju stručnjaci.

10. Jabuke su najbolje ujutro

Jabuke su bogate vlaknima i sadrže prirodne kiseline koje poboljšavaju probavu i rad debelog crijeva. No ako jabuke jedete navečer, kiselina iz njih može se nakupiti u želucu i uzrokovati neke nelagodnosti.

Jedenje jabuka noću također može dovesti do prekomjernog stvaranja plinova i problema s pokretima crijeva. To se događa zato što se probava noću usporava i treba mnogo više vremena da se bilo koja hrana probavi.

Najbolje vrijeme za jelo jabuka je jutro. Na ovaj način možete potaknuti rad crijeva nakon dugog sna. Posebno će biti korisno ako ste kasno večerali ili pojeli previše nezdrave hrane.

11. Jogurt je odlična namirnica za večer

Bolje je izbjegavati jesti jogurt na prazan želudac, jer sadrži mliječnu kiselinu koja može smanjiti kiselost želuca, time ćete usporit probavu dok jedete glavni obrok. Uzimanje malene porcije jogurta prije odlaska u krevet čini se kao dobra opcija jer će tijelo napuniti proteinima, pridonoseći razvoju mišića.

